Калашников анонсировал поставку дронов-камикадзе «Куб» за рубеж

Калашников поставит дроны-камикадзе «Куб» иностранному заказчику

Tекст: Дмитрий Зубарев

Концерн «Калашников» впервые поставит дроны-камикадзе «Куб» иностранному заказчику, сообщает ТАСС. Контракт был подписан «Рособоронэкспортом» с зарубежным покупателем. Эти управляемые боеприпасы уже доказали свою эффективность в реальных боевых условиях в зоне специальной военной операции (СВО).

Дроны «Куб» предназначены для поражения бронетехники и живой силы врага. Они зарекомендовали себя в СВО благодаря своей точности и эффективности. В конце 2023 года началась отгрузка модернизированных версий дронов «Куб» с усиленной боевой частью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, барражирующие боеприпасы «Куб», разработанные концерном «Калашников», продемонстрировали высокую результативность в поражении живой силы и техники противника благодаря мощной боеголовке и высокой точности. Американскую гаубицу M777 в Курской области уничтожили ударом дрона-камикадзе «Куб». Концерн «Калашников» показал применение барражирующих боеприпасов семейства «Куб» на дистанциях свыше 50 км.