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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему патриоты ругаются из-за культуры

    Места для патриотической культуры должно быть гораздо больше. Собственно, вся культура должна быть патриотической. И в рамках такой культуры нашлось бы место как для высоких, так и для низких жанров. Как для поп-звезд, так и для интеллектуалов.

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    Алексей Нечаев Алексей Нечаев ЕС испытал в Молдавии модель будущих выборов на Украине

    Идея «евровыбора» после 2014 года не только утратила привлекательность, но и с грохотом провалилась в Молдавии, несмотря на адский административный ресурс, сосредоточенный в руках Санду. Однако становится понятен подход Запада к организации будущих выборов на Украине, если такие состоятся.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Когда российский фондовый рынок станет здоровым

    Дать населению заработать на вкладах и не пустить по миру банки. Способствовать росту фондового рынка, но не дать ему превратиться в один большой пузырь, который обогатит лишь часть населения, сделав богатых еще богаче, а бедных еще беднее. Решение всех этих противоречивых задач требует тонкой настройки со стороны правительства и Центробанка.

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    21 октября 2024, 13:35 • Новости дня

    Калашников анонсировал поставку дронов-камикадзе «Куб» за рубеж

    Калашников поставит дроны-камикадзе «Куб» иностранному заказчику

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Калашников» заключил первый экспортный контракт на поставку дронов-камикадзе «Куб», предназначенных для поражения бронетехники и живой силы противника.

    Концерн «Калашников» впервые поставит дроны-камикадзе «Куб» иностранному заказчику, сообщает ТАСС. Контракт был подписан «Рособоронэкспортом» с зарубежным покупателем. Эти управляемые боеприпасы уже доказали свою эффективность в реальных боевых условиях в зоне специальной военной операции (СВО).

    Дроны «Куб» предназначены для поражения бронетехники и живой силы врага. Они зарекомендовали себя в СВО благодаря своей точности и эффективности. В конце 2023 года началась отгрузка модернизированных версий дронов «Куб» с усиленной боевой частью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, барражирующие боеприпасы «Куб», разработанные концерном «Калашников», продемонстрировали высокую результативность в поражении живой силы и техники противника благодаря мощной боеголовке и высокой точности. Американскую гаубицу M777 в Курской области уничтожили ударом дрона-камикадзе «Куб». Концерн «Калашников» показал применение барражирующих боеприпасов семейства «Куб» на дистанциях свыше 50 км.

    20 октября 2024, 03:53 • Новости дня
    В РФ создали систему обнаружения украинских дронов «Т1-ам»

    Россия разработала систему пеленгации «Т1-ам» для обнаружения украинских дронов

    В РФ создали систему обнаружения украинских дронов «Т1-ам»
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В России проведут испытания новой системы пеленгации «Т1-ам», которая выявляет украинские дроны, перемещающиеся по руслам рек, с использованием сотовой связи.

    В России планируют испытания системы пеленгации «Т1-ам», модернизированной для работы через сотовую связь, сообщает ТАСС.

    Технология предназначена для обнаружения беспилотников самолетного типа, которые передвигаются вдоль русел рек, чтобы избежать обнаружения системой ПВО.

    Конструкторское бюро «Талламхо» сообщило, что прибор можно использовать для защиты тыловых объектов, и получен заказ на пробную партию для приграничных территорий России.

    В «Талламхо» уточнили, что система пеленгации «Т1-ам» включает до 250 датчиков, которые размещаются вокруг объектов или вдоль границы.

    При приближении дронов оператор видит зону пролета на карте, что позволяет оперативно направлять мобильные расчеты зенитчиков. Первая партия системы предназначена для защиты стратегического объекта в Белгородской области.

    Конструкторское бюро «Талламхо» было создано в 2022 году в Грозном и специализируется на IT-разработках двойного назначения.

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    20 октября 2024, 15:53 • Новости дня
    Рогозин сообщил о передислокации ЧФ из-за атак дронов ВСУ

    Рогозин сообщил о передислокации Черноморского флота из-за атак дронов ВСУ

    Рогозин сообщил о передислокации ЧФ из-за атак дронов ВСУ
    @ РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Черноморский флот России был вынужден изменить место базирования из-за частых атак беспилотников Вооруженных сил Украины, о чем сообщил сенатор Дмитрий Рогозин. По его словам корабли флота могли стать мишенью для безэкипажных катеров (БЭК).

    «...Черноморский флот. Он был вынужден сменить, по сути дела, свою прописку, из-за того, что наши большие корабли стали просто большими мишенями для безэкипажных катеров противника», – отметил Рогозин в интервью «Московскому комсомольцу».

    Сенатор отметил, что такие изменения связаны с обеспечением безопасности флота. Он подчеркнул, что в условиях СВО российские оборонные системы требуют адаптации к новым угрозам, среди которых особенное внимание уделяется беспилотным технологиям.

    По словам сенатора, изменения в стратегии применения оружия связаны с увеличением количества и частоты атак дронов, что требует корректировки тактических решений.

    Напомним, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о якобы переходе многих кораблей Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск.

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    20 октября 2024, 16:55 • Видео
    Макрон назначил Зеленскому лимит

    Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал, чтобы страны ЕС выделили Украине не более 20 млрд евро из пятидесятимиллиардного кредита от «Большой семерки». В том, что касается мер поддержки Киева, Макрон вообще погрустнел. Что это – победа разума или победа жадности? Ни то ни другое.

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    21 октября 2024, 06:51 • Новости дня
    В Курскую область перебросили 14 бригад ВСУ и наемников

    Командир отряда спецназа сообщил о переброске ВСУ и наемников в Курскую область

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области против России воюют 14 бригад ВСУ и западные наемники, сообщил командир спецназа «Ахмат».

    На Курскую область переброшены 14 бригад Вооруженных сил Украины и подразделения наемников, включая западные частные военные компании, сообщает ТАСС.

    Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид заявил: «Против ВС РФ здесь стоят 21-я, 22-я, 41-я, 61-я, 80-я, 82-я, 92-я, 95-я, 239-я, 245-я, 47-я бригады ВСУ, 129-й и 30-й штурмовые батальоны, иностранный и грузинский легионы, американская ЧВК Forward Observation Group».

    По его словам, все боеспособные подразделения противника были переброшены в этот российский регион, включая 47-ю бригаду, которая ранее использовалась на фронте для «затыкания дыр».

    Массированная атака со стороны ВСУ началась 6 августа. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера, а жителей приграничных районов эвакуируют.

    По данным Минобороны России, с начала боевых действий на курском направлении Киев потерял более 25 тыс. военнослужащих. Операция по ликвидации формирований ВСУ продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи вертолетов Ка-52М российской армии успешно предотвратили ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, нанеся удары по противнику.

    Десять солдат ВСУ, включая командира, попали в засаду в районе Золотой Нивы в ДНР, трое из них погибли, а семеро были взяты в плен, включая командира взвода.

    Украинская военнослужащая, брошенная сослуживцами на поле боя в Херсонской области, была спасена российскими военными и включена в списки обмена, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

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    21 октября 2024, 06:57 • Новости дня
    Симоньян объяснила отсутствие удара России по Верховной раде

    Симоньян заявила, что Россия не атакует Верховную раду из-за культурного наследия

    Симоньян объяснила отсутствие удара России по Верховной раде
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Маргарита Симоньян заявила, что Россия не наносит удары по Верховной раде, так как считает ее частью культурного наследия, созданного советским архитектором Владимиром Заболотным.

    Маргарита Симоньян, главный редактор RT и международной медиагруппы «Россия сегодня», заявила, что Россия до сих пор не бомбит Верховную раду Украины из-за того, что это здание представляет собой культурное наследие. Об этом сообщает РИА «Новости».

    Симоньян отметила, что здание Верховной рады Украины, изначально построенное как Верховный совет Украинской ССР, было создано советским архитектором Владимиром Заболотным, который за свою работу получил Сталинскую премию.

    Симоньян подчеркнула, что у «нормального человека не поднимается рука» на разрушение объектов, связанных с его историей и культурой. Она также добавила, что не понимает, почему на Украине ожидают таких действий от России, учитывая общую историю и культурные связи.

    Симоньян сравнила Верховную раду с дачей, куда в детстве ездят с семьей, подчеркивая, что никто не станет разрушать то, что считает своим. По ее мнению, разрушение культурных памятников из-за текущих политических конфликтов было бы «смешно» и нецелесообразно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Банковая осталась «целой и невредимой» после вторжения ВСУ в Курскую область, так как противники ударов имеют свои аргументы. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России будет трудно отказать Минску в использовании тактического ядерного оружия при нападении Украины на Белоруссию.

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    20 октября 2024, 22:24 • Новости дня
    Камера GoPro показала предсмертное видео латиноамериканского наемника ВСУ

    RT показал кадры с камеры GoPro ликвидированного под Часовым Яром наемника

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские СМИ показали видео с нательной камеры латиноамериканского наемника ВСУ, уничтоженного в районе Часового Яра на Донбассе.

    Видео с камеры GoPro наемника, ликвидированного в районе Часова Яра, показал RT. На как попавшие под обстрел военные с синими лентами, указывающими на принадлежность к подразделениям ВСУ, пытаются эвакуироваться с поля боя. Наемник на испанском языке рассказывает на камеру, упавшая рядом граната, могла бы «превратить его в дерьмо», но оказались задеты только рука и нога.

    Также появилась информация, что российские войска в районе Часового Яра ликвидировали колумбийского наемника Галиндеса Гуамангу Джеймса Арбея. Как сообщает РИА «Новости», Арбея идентифицировали по найденным при нем документам, включая паспорт и украинский военный билет.

    Отмечается, что Киев привлек наемников из Латинской Америки для обороны стратегически важного города Часов Яр. Радиопереговоры этих наемников были перехвачены российскими войсками, что позволило подтвердить информацию о присутствии иностранных бойцов на стороне ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, семья колумбийского наемника Майкла Рамиреса Фино была шокирована, когда его тело вернули с Украины без внутренних органов.

    МИД Колумбии предпринимает меры для прекращения вербовки граждан в конфликт на Украине и в других странах.

    Двое колумбийских наемников, которые были задержаны Россией за участие в боевых действиях на стороне Украины, были выданы Москве Венесуэлой, как сообщила Politico.

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    20 октября 2024, 07:10 • Новости дня
    ПВО России уничтожили 110 украинских беспилотников за ночь

    Минобороны РФ: силы ПВО за ночь сбили 110 дронов Украины над российскими регионами

    ПВО России уничтожили 110 украинских беспилотников за ночь
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силы ПВО за одну ночь ликвидировали 110 украинских беспилотников самолетного типа над различными регионами России, включая Курскую и Московскую области.

    Российские силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 110 украинских беспилотников, сообщает ТАСС. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа пытались атаковать различные регионы страны.

    Минобороны РФ уточнило, что 43 дрона были перехвачены над Курской областью, 27 над Липецкой, 18 над Орловской, 8 над Нижегородской, 7 над Белгородской, 6 над Брянской и один над Московской областью.

    Представители Минобороны добавили, что все беспилотники были направлены на объекты на территории России в рамках попытки Киева осуществить террористическую атаку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Раменском городском округе силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в столицу, согласно заявлению мэра Москвы Сергея Собянина.

    Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что силы ПВО сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата в небе над регионом, подчеркнув, что пострадавших и разрушений нет.

    В Липецке и Липецком муниципальном округе средства ПВО сбили украинские БПЛА, обломками которых занимаются спецслужбы.

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    20 октября 2024, 03:04 • Новости дня
    Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Москве

    Мэр Москвы сообщил о сбитом ПВО беспилотнике в Раменском округе

    Tекст: Денис Тельманов

    В Раменском городском округе силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в столицу, согласно заявлению мэра Москвы Сергея Собянина.

    Силы противовоздушной обороны Минобороны России сбили беспилотный летательный аппарат, который двигался в сторону Москвы, передает ТАСС.

    Инцидент произошел в Раменском городском округе, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Он отметил, что беспилотник был сбит благодаря профессиональным действиям сил ПВО.

    «Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», – сказал мэр Москвы.

    По предварительной информации, в результате падения обломков беспилотника разрушений сооружений и пострадавших среди гражданского населения нет.

    На месте происшествия работают специалисты экстренных служб, чтобы оценить обстановку и провести необходимые мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что силы ПВО сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата в небе над регионом, подчеркнув, что пострадавших и разрушений нет.

    В Липецке и Липецком муниципальном округе средства ПВО сбили украинские БПЛА, обломками которых занимаются спецслужбы. Силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Брянской областью, что предотвратило возможные разрушения и жертвы.

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    20 октября 2024, 22:59 • Новости дня
    Стало известно о новых обстрелах Белгородской области со стороны Украины

    ВСУ нанесли удары по четырем населенным пунктам Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области, в результате чего пострадал охранник сельскохозяйственного предприятия.

    Вооруженные силы Украины нанесли удары по четырем населенным пунктам Белгородской области, сообщает ТАСС.

    Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах в своем телеграм-канале. В результате атаки пострадал охранник сельскохозяйственного предприятия в селе Грузское Борисовского района.

    У потерпевшего зафиксированы минно-взрывная травма, контузия и осколочные ранения.Его доставляют в областную клиническую больницу.

    На предприятии повреждена газовая труба.

    Гладков также отметил, что обстрелам подверглись город Шебекино и село Новая Таволжанка.

    В Шебекино в частном доме полностью сгорели одна комната и чердачное помещение. В трех других домах выбиты окна, пробита крыша и посечены заборы.

    В Новой Таволжанке в четырех частных домовладениях повреждены остекление, кровли, фасады и надворные постройки, осколки повредили легковой автомобиль.

    Волоконовский район также подвергся атакам. В селе Тишанка были зафиксированы повреждения в одном социальном объекте и двух частных домовладениях. Выбиты окна, посечены фасады и заборы, поврежден газопровод в одном из домов.

    Атаки проводились с использованием артиллерии и дронов-камикадзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник сбросил боеприпас возле здания администрации Васильевского района в Запорожской области, повредив остекление.

    В результате ночной атаки ВСУ на Курскую область были повреждены здания, однако обошлось без пострадавших.

    Более 450 украинских военных погибли за сутки в зоне ответственности Западной группировки Вооруженных сил РФ в ходе отражения контратак штурмовых групп ВСУ.

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    18 октября 2024, 20:02 • Новости дня
    Оформлять статус ветерана боевых действий предложено с момента начала участия в СВО

    Минобороны предложило оформлять статус ветерана боевых действий с начала участия в СВО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Оформление статуса ветерана боевых действий добровольцам должно происходить с начала участия в спецоперации, такой проект постановления подготовлен Минобороны.

    Документ предусматривает, что добровольцы, участвующие в специальной военной операции, смогут получать статус ветерана с момента начала своего участия в боевых действиях, говорится в документе, передает ТАСС.

    Сейчас же статус ветерана оформляется позже. Новая норма позволит добровольцам и их семьям быстрее получить доступ к мерам социальной поддержки.

    Напомним, Минобороны предложило законопроект о признании добровольцев, участвовавших в защите госграницы, ветеранами боевых действий и выделении более 3,4 млрд рублей на реализацию инициативы.

    До этого президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий участникам специальной военной операции получать статус ветеранов боевых действий на основании документов о ранении или награждении, даже если у них нет контракта.

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    20 октября 2024, 05:17 • Новости дня
    Вертолет Ми-28НМ уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области

    Экипаж Ми-28НМ нанес удар по силам и технике ВСУ в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Экипаж российской армии на вертолете Ми-28НМ успешно уничтожил бронетехнику и личный состав ВСУ в приграничной зоне Курской области, по данным Минобороны РФ.

    Экипаж российского армейского вертолета Ми-28НМ успешно провел операцию по уничтожению бронетехники и живой силы подразделений ВСУ в приграничной зоне Курской области, сообщает ТАСС.

    По данным Минобороны РФ, удар наносился авиационными ракетами по заранее разведанным целям противника.

    После нанесения удара экипаж выполнил противоракетный маневр и выпустил тепловые ловушки. Затем вертолет успешно вернулся на площадку вылета. Операция была проведена в рамках текущих боевых действий на территории приграничья.

    В Минобороны также отметили, что действия экипажа вертолета были высоко оценены, так как операция позволила нейтрализовать существенную угрозу безопасности в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские вертолеты Ка-52М провели авиаудар по украинским военным в районе Курской области, уничтожив живую силу и бронетехнику, используя авиационные ракеты по разведанным целям, об этом сообщило Минобороны.

    Армейская авиация нанесла успешный удар по силам ВСУ в приграничном районе Курской области, уничтожив бронированную технику и живую силу противника.

    Российские вертолеты Ка-52М атаковали живую силу и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, выполнив противоракетные маневры после удара.

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    19 октября 2024, 23:37 • Новости дня
    ПВО сбили украинский дрон над Брянской областью

    Украинский дрон самолетного типа уничтожен ПВО над Брянской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Брянской областью, что предотвратило возможные разрушения и жертвы.

    Как сообщает ТАСС, силы противовоздушной обороны России уничтожили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Брянской областью. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале. По его словам, инцидент обошелся без пострадавших и разрушений.

    Губернатор Богомаз отметил, что была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по территории Брянской области. Дрон был обнаружен и уничтожен благодаря усилиям ПВО Министерства обороны РФ.

    На месте происшествия продолжают работать оперативные и экстренные службы, которые обеспечивают безопасность территории и ведут дальнейшее расследование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских беспилотников над Курской областью вечером в субботу, сообщил глава региона Алексей Смирнов.

    В Петербурге силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, при этом угроз для жителей города нет, как сообщают экстренные службы. Российские силы ПВО за ночь ликвидировали 16 беспилотников, атаковавших объекты на территории Брянской, Ростовской и Белгородской областей, сообщает Минобороны.

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    20 октября 2024, 06:54 • Новости дня
    Силы ПВО России уничтожили два БПЛА в Брянской области

    Минобороны России ликвидировало два вражеских БПЛА над Брянской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    В Брянской области силы ПВО Минобороны РФ ликвидировали два беспилотных летательных аппарата, сообщил губернатор Александр Богомаз, отметивших отсутствие пострадавших и разрушений.

    Силы противовоздушной обороны Минобороны РФ уничтожили два беспилотных летательных аппарата над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз, передает ТАСС.

    «Еще два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью», – заявил Богомаз.

    Губернатор подтвердил, что инцидент не привел к пострадавшим или разрушениям на земле.

    На месте работают оперативные и экстренные службы, уточняя детали произошедшего. Власти региона продолжают следить за обстановкой и принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности местных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Раменском городском округе силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в столицу. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что силы ПВО сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата в небе над регионом, подчеркнув, что пострадавших и разрушений нет. В Липецке и Липецком муниципальном округе средства ПВО сбили украинские БПЛА, обломками которых занимаются спецслужбы.

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    20 октября 2024, 13:53 • Новости дня
    Связисты ВС России улучшили маскировку и связь в районе Токмака

    Военные связисты в районе Токмака улучшили маскировку и увеличили количество точек связи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Токмака связисты 1430 гвардейского полка Вооруженных сил России значительно улучшили маскировку оборудования и качество связи, протянув около 120 километров кабеля, что увеличило количество точек связи.

    Связисты 1430 гвардейского полка Вооруженных сил России достигли значительных успехов в улучшении маскировки оборудования и качества связи в районе Токмака, сообщает РИА «Новости». По словам начальника связи батальона с позывным «Янтарь», в зоне ответственности подразделения увеличилось количество точек связи, что способствует более эффективной координации.

    Было проложено около 120 километров кабеля, что позволило значительно увеличить количество абонентов. «Янтарь» подчеркнул, что подразделение приобрело значительный опыт в маскировке антенн и обеспечении безопасности. Он отметил, что по сравнению с первоначальным периодом качество и распространенность связи выросли в несколько раз, благодаря новой технике и постоянной работе над ее освоением.

    Пользуясь случаем, «Янтарь» поздравил всех сослуживцев и «братьев по оружию» с «Днем военного связиста», который отмечается 20 октября, пожелав им крепкого здоровья, успехов и устойчивой связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России начали применять новые ретрансляторы для улучшения качества связи в зоне специальной военной операции на Украине, а Министерство обороны показало боевую работу военных связистов, которые обеспечивают стабильную связь в сложных условиях.

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    21 октября 2024, 01:37 • Новости дня
    Минобороны уничтожило 114 украинских БПЛА за сутки

    Минобороны России сообщило об уничтожении 114 украинских БПЛА над регионами РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Средства ПВО России перехватили и уничтожили 114 украинских беспилотников над различными регионами, с наибольшей активностью над Курской и Липецкой областями.

    Министерство обороны России сообщило, что за минувшие сутки были уничтожены 114 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом передает ТАСС.

    Основная часть дронов была сбита в ночное время. В частности, 43 аппарата были перехвачены над Курской областью, 27 – над Липецкой, 18 – над Орловской, 8 – над Нижегородской, 7 – над Белгородской и 6 – над Брянской областями. Один беспилотник был уничтожен над Московской областью.

    Кроме того, Министерство обороны уточнило, что в течение дня было сбито еще четыре беспилотника над Курской областью. Первый из них был уничтожен около 12:30, второй – в 13:50, и еще два – примерно в 20:00.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области, в результате чего пострадал охранник сельскохозяйственного предприятия.

    Украинский беспилотник сбросил боеприпас возле здания администрации Васильевского района в Запорожской области, повредив остекление, однако информации о пострадавших не поступало.

    Черноморский флот России был вынужден изменить место базирования из-за частых атак беспилотников Вооруженных сил Украины, о чем сообщил сенатор Дмитрий Рогозин, отметив, что корабли флота могли стать мишенью для безэкипажных катеров.

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    21 октября 2024, 06:27 • Новости дня
    ВС России уничтожили завод беспилотников в Запорожье

    ВС России уничтожили завод в Запорожье, производивший беспилотники для атак на Крым

    Tекст: Денис Тельманов

    ВС РФ нанесли удар по заводу в Запорожье, где производились беспилотные катера для атак на Крым.

    Вооруженные силы Российской Федерации нанесли авиационный удар по заводу в Запорожье, специализировавшемуся на производстве надводных беспилотников.

    Как сообщил ТАСС, эти беспилотники активно применялись в атаках на Крым, угрожая российским кораблям. Операция была проведена на Запорожском судостроительном судоремонтном заводе, расположенном на берегу Днепра.

    Председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов подчеркнул, что завод имел стратегическое значение для украинских беспилотных атак. «Удар был нанесен в момент, когда продукция была готова к отгрузке, и в здании находилось множество специалистов, включая иностранных», – сообщил он.

    По словам Рогова, украинские власти пытались представить ситуацию как удар по торговому центру. Однако, как он отметил, завод находится на значительном расстоянии от торгового центра, между которыми расположены густо застроенные районы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы Черноморского флота ликвидировали несколько надводных украинских боевых беспилотников в акватории Черного моря, а Минобороны опубликовало соответствующее видео.

    Украинские надводные дроны прибавили в размерах, из-за чего их стало легче идентифицировать, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

    Система ПВО сбила 35 беспилотников над территорией российских регионов и десять безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря, сообщало Минобороны.

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