Места для патриотической культуры должно быть гораздо больше. Собственно, вся культура должна быть патриотической. И в рамках такой культуры нашлось бы место как для высоких, так и для низких жанров. Как для поп-звезд, так и для интеллектуалов.0 комментариев
Калашников анонсировал поставку дронов-камикадзе «Куб» за рубеж
Калашников поставит дроны-камикадзе «Куб» иностранному заказчику
Концерн «Калашников» заключил первый экспортный контракт на поставку дронов-камикадзе «Куб», предназначенных для поражения бронетехники и живой силы противника.
Концерн «Калашников» впервые поставит дроны-камикадзе «Куб» иностранному заказчику, сообщает ТАСС. Контракт был подписан «Рособоронэкспортом» с зарубежным покупателем. Эти управляемые боеприпасы уже доказали свою эффективность в реальных боевых условиях в зоне специальной военной операции (СВО).
Дроны «Куб» предназначены для поражения бронетехники и живой силы врага. Они зарекомендовали себя в СВО благодаря своей точности и эффективности. В конце 2023 года началась отгрузка модернизированных версий дронов «Куб» с усиленной боевой частью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, барражирующие боеприпасы «Куб», разработанные концерном «Калашников», продемонстрировали высокую результативность в поражении живой силы и техники противника благодаря мощной боеголовке и высокой точности. Американскую гаубицу M777 в Курской области уничтожили ударом дрона-камикадзе «Куб». Концерн «Калашников» показал применение барражирующих боеприпасов семейства «Куб» на дистанциях свыше 50 км.