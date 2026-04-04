Фигурант дела об убийстве на Строгинском бульваре в Москве задержан в Петербурге
В Санкт-Петербурге задержан еще один фигурант дела о разбойном нападении и убийстве женщины на Строгинском бульваре в Москве, сообщает ГСУ СК по столице.
В рамках следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов в Петербурге установили и задержали еще одного подозреваемого. Им оказался 19-летний молодой человек, который, по версии следствия, выполнял поручения организаторов преступления и действовал в роли курьера.
Следователи сообщили, что задержанный передал часть похищенного имущества другим соучастникам в одном из торговых центров, сообщает ведомство в Max.
В данный момент он доставлен в подразделение Следственного комитета в Москве, где с ним проводятся необходимые следственные действия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте в квартире на Строгинском бульваре обнаружили убитую женщину и взломанный сейф. Мошенники позвонили несовершеннолетней дочери погибшей и потребовали открыть дверь «сотруднику» правоохранительных органов.
Один из злоумышленников вошел в квартиру, нанес женщине множественные удары и как минимум два ножевых ранения, от которых она скончалась на месте. Преступник похитил деньги и ювелирные изделия. По делу были задержаны футболист Даниил Секач, 22-летняя девушка и еще двое фигурантов - 2005 и 2007 годов рождения.