Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.3 комментария
Путин: Запад пытается подвести идеологическую основу под расчленение России
Западные элиты пытаются подвести идеологическую основу под расчленение России, взяли линию на освоение близких к РФ территорий, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством российского внешнеполитического ведомства.
«Сегодня они (западные элиты) говорят о пресловутой «деколонизации» России, – сказал президент. – По сути, это попытка подвести идеологическую основу под расчленение нашего Отечества по национальному признаку. Ну, собственно, о расчленении Советского Союза, России говорится давно. Все сидящие в этом зале хорошо об этом знают». «Реализуя эту стратегию, западные страны взяли линию на поглощение и военно-политическое освоение близких к нам территорий», – передает ТАСС слова Путина
Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой призвала к «деколонизации» России.