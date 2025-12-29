Концерн «Калашников» поставил ударные «Куб-2» по контракту

«Калашников» выполнил поставку управляемых боеприпасов «Куб-2» по госконтракту

Tекст: Мария Иванова

Концерн «Калашников» завершил поставку управляемых барражирующих боеприпасов «КУБ-2» государственному заказчику по контракту 2025 года, передает Telegram-канал концерна. В компании подчеркнули, что обязательства по госконтракту выполнены в полном объеме.

«КУБ-2» выпускается с боевыми частями разной массы и предназначен для поражения живой силы противника, небронированной и легкобронированной техники, а также стартовых площадок комплексов беспилотников и мест базирования вертолетов. Аппарат малой массы способен поражать единичных бойцов, средний – решать задачи более высокого уровня.

Боеприпасы получили современные оптико-электронные системы, что позволяет операторам точно наводить их даже на движущиеся цели. Наведение осуществляется вручную или автоматически с помощью бортового вычислительного комплекса с элементами искусственного интеллекта. Производитель отмечает, что «КУБ-2» невосприимчив к средствам радиоэлектронной борьбы.

Высокой точности удается достигать в тандеме с разведывательным БЛА СКАТ 350 М, который также серийно производит «Калашников». Для взаимодействия применяется уникальное программное обеспечение собственного производства, формирующее единое информационное пространство для решения самых сложных задач круглосуточно.

Ранее концерн «Калашников» получил разрешения на экспорт данных боеприпасов, что открыло возможность их поставок иностранным заказчикам.

