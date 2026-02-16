Если говорить про культурный код Севера, что приходит в голову в первую очередь? Бродский в ссылке в Архангельскую область, Териберка в фильме «Левиафан» Звягинцева, протопоп Аввакум, деревянное зодчество Кижей, Соловецкий монастырь и лагерь особого назначения.4 комментария
Диетолог Стародубова предупредила о последствиях переедания блинами на Масленицу
Употребление в рамках одного приема пищи большого количества блинов грозит функциональными нарушениями со стороны органов ЖКТ, а при регулярном переедании – развитием ожирения, сообщила главный диетолог Москвы Антонина Стародубова.
Стародубова рассказала, что употребление большого количества блинов за один прием пищи может привести к функциональным нарушениям органов желудочно-кишечного тракта, сообщает ТАСС. Она отметила, что даже однократное переедание способно вызвать тяжесть, вздутие и нарушение стула. По словам специалиста, регулярное переедание блинами ведет к увеличению массы тела, ожирению и развитию сопутствующих заболеваний.
Стародубова подчеркнула, что блины – это калорийное блюдо. Один блин весит около 40 грамм без начинки, а с добавлением масла, варенья или сметаны калорийность существенно возрастает. Она рекомендовала ограничиваться двумя-тремя блинчиками за один раз и употреблять их не чаще одного-двух раз в неделю.
Врач пояснила, что классические блины готовятся из рафинированной муки высшего сорта, масла, яиц, молока, сахара и соли, из-за чего порция в 150-200 грамм может по калорийности соответствовать полноценному приему пищи или даже превышать его. В качестве альтернативы Стародубова предложила заменить часть муки на цельнозерновую, уменьшить количество яиц, сахара и масла, а в качестве начинки использовать фрукты, овощи и нежирное мясо или птицу. Такой подход снизит калорийность блюда и обогатит его белком, витаминами и пищевыми волокнами.
