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В Киеве признали уязвимость американского F-35 перед российскими РЛС
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Лучшим кандидатом для обновления Воздушных сил Украины из-за «сплошного радиолокационного поля» России должен стать F-15EX американских ВВС, заявил главный конструктор госпредприятия «Антонов» Александр Лось.
Сейчас основу украинского авиапарка составляют советские истребители Су-27 и МиГ-29, у которых, по мнению эксперта, нет перспектив в плане модернизации. Поэтому он предложил сделать ставку на новую модель американских F-15, которые используют уже несколько десятилетий, – F15EX Eagle II. Другой новейший истребитель США F-35 Lightning II не подходит Киеву.
«Потому что мы находимся на границе с Россией, сплошного радиолокационного поля русской армии, которая уже способна фиксировать малозаметные объекты», – пояснил бывший директор «Антонова», передает РИА «Новости» со ссылкой на Defense Express.
Он также заявил, что создать эффективную систему ПВО Украина сможет только совместно с Польшей и странами Балтии.
В США неоднократно указывали на большое количество недостатков новейшего истребителя F-35 от корпорации Lokheed Martin. В управлении Пентагона по испытаниям насчитали у самолета почти 900 дефектов, многие из которых могут поставить под удар безопасность пилотов и снизить эффективность военных операций. Генерал-лейтенант ВВС США Эрик Фик, руководящий программой F-35, заявил о проблемах с двигателями как минимум у 45 самолетов этой модели, которые уже находятся на вооружении. А исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер незадолго до своей отставки назвал истребитель пятого поколения F-35 «куском…».
Появилась информация о сбитом в Сирии экспериментальном беспилотнике США
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Сирийские военные при поддержке иранских специалистов сбили один из самых дорогих американских беспилотников MQ-4C Triton, сообщают ближневосточные информационные аккаунты в Twitter.
Летательный аппарат сбили, предположительно, при помощи комплекса Бук-М2, сообщил новостной Twitter-канал Rangeload.
Иранское агентство U-news в своем Twitter уточнило, что борт сбили в провинции Алеппо.
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MQ-4C Triton управляется четырьмя операторами на земле, длина аппарата составляет 14,5 метров, размах крыла – 39,9 метра, высота – 4,6 метра. Масса беспилотника без нагрузки – 6 тонн 781 кг, нормальная взлетная масса – 14 тонн 630 кг. Силовая установка – один турбореактивный двигатель Rolls-Royce AE 3007.
Максимальная скорость аппарата – 610 км/ч, крейсерская – 575 км/ч, практическая дальность – чуть более 15 тыс. км.
Разработка и производство этого БПЛА ведется Northrop Grumman Corporation (NYSE: NOC). Это американская военно-промышленная компания, занимающаяся электроникой и информационными технологиями, авиакосмической отраслью и судостроением.
В конце июля 2021 года MQ-4C Triton обновили аппаратное и программное обеспечение, сообщает The Defensepost. По этим данным, 29 июля был совершен успешный испытательный полет обновленного дрона. На него установили многофункциональный сенсор Integrated Functional Capability-4.
В июне 2019 года Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) Ирана сбил беспилотник RQ-4A над Ормузским проливом. По мнению Тегерана, аппарат находился в его воздушном пространстве.
Изначально сообщалось, что сбит был MQ-4C Triton, но в США опровергли это. Американские СМИ сообщили, что сбит был прототип, на базе которого могли отрабатывать технологии для применения MQ-4C Triton.
Генпрокуратура Украины предъявила обвинения российским военачальникам
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Офис генпрокурора Украины предъявил двум российским военачальникам обвинения в «посягательстве на территориальную целостность» страны, сообщило ведомство.
Обвинения связаны с утверждениями Киева о якобы причастности России к конфликту в Донбассе. Сообщается, что «двух генерал-полковников» Вооруженных сил России обвиняют в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством». Офис сообщил о соответствующем «подозрении» – аналог предъявления обвинения, передает ТАСС.
Киев, не называя имен, сообщил, что речь идет о начальнике Главного штаба Сухопутных войск – первом заместителе главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил России (с января 2015 года – заместителе начальника Генштаба ВС) и начальнике Центрального командного пункта Генштаба ВС. Сейчас «решается вопрос об объявлении указанных лиц в розыск». Досудебное расследование ведет СБУ.
Напомним, СБУ «вызвала» министра обороны России Сергея Шойгу для «вручения письменного подозрения» и «проведения процессуальных действий». Украинское ведомство вменяет российскому министру «создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований». Политолог Евгений Сатановский отметил, что Шойгу может прибыть на Украину только «с эскортом в несколько дивизий».
Украинская спортсменка по примеру Тимановской раскритиковала власти страны
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Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова раскритиковала условия, в которых она готовилась к соревнованиям: она заявила, что подход к спорту на Украине «пальцем в небо», а в других странах – научный.
Рыжикова стала пятой в забеге на 400 метров с барьерами на Олимпийских Играх в Токио, она во второй раз в карьере выбежала дистанцию за 54 секунды. После забега спортсменка обратила внимание на выступления других участниц ОИ. Рыжикова подчеркнула, что есть существенная разница в подготовке к соревнованиям высокого уровня на Украине и в других странах. По словам бегуньи, ей стыдно за то, что ее конкурентки по дистанции имеют серьезные возможности для подготовки. В то время как ей приходится почти самостоятельно готовиться к соревнованиям, приводит ее слова РИА «Новости».
«Не очень хотелось бы это говорить, но стыдно за свою страну. Когда мы выезжаем на старты, за мной стоит тренер, массажист, моя семья в качестве поддержки. А на них работает целая команда. Получается, что я одна в поле воин против целой армии. Фемке (спортсменка из Нидерландов Фемке Бол, которая взяла «бронзу») – очень сильная, и как человек она хорошая, и как спортсменка. Молодая и красивая, высокая и тренируется – не скажу, что она лежит и ничего не делает», – рассказала она в комментарии порталу «Суспільне. Новини».
Рыжикова также обратила внимание на влияние науки на спорт в других странах.
«Я сама себе ищу средства восстановления, делаю все с тренерами, массажистами, с теми людьми, которых сама нашла и они мне помогают. А они по этому поводу даже не задумываются, за них все это делает научный подход. Здесь все пальцем в небо, а там наука есть – это немного может объяснить сегодняшнее место. Никого не обвиняю, это правда жизни такова», – добавила она.
В выходные появилась информация, что белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую хотели насильно вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». Тем временем дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) начала работу по делу белорусской легкоатлетки.
Зеленский предложил не считающим себя украинцами жителям Донбасса уехать в Россию
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Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, следует покинуть этот район и «искать себе место в России», заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Жители оккупированного Донбасса и Крыма должны точно понять. Это не про то, что кто-то кого-то куда-то выгоняет. Я просто хочу, чтобы я был понят. Я считаю, что если ты живешь сегодня на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что «наше дело правое – нам в Россию, мы – русские», – это большая ошибка оставаться жить в Донбассе. Это никогда не будет русской территорией... Это как стена в Германии была. В любом случае люди, история воспользуются моментом, и стена рухнет. Если не договорятся (об урегулировании конфликта), все равно воспользуются моментом люди», – заявил Зеленский, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Дом».
Он также обратился к жителям Донбасса и порекомендовал тем, кто считают себя украинцами, не покидать эту территорию.
«Я считаю, если ты любишь Россию, считаешь, что всю жизнь пребывал на территории Украины, но чувствовал, что это Россия…, этот человек должен понять, что во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно. Потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет. Украина будет расти вверх, будет все строить, однозначно. Донбасс в том виде – в оккупированном, в отрезанном – никогда расти не будет. Но если ты чувствуешь, что Донбасс – это Украина и он украинский, если ты уважаешь этот флаг, уважаешь украинский язык, если ты чувствуешь, что ты украинец – будь там, держись. Эта земля все равно будет деоккупирована в любом случае», – заявил Зеленский.
Ранее Зеленский заявил о том, что Крым никогда не будет русской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы. Глава Крыма Сергей Аксенов в ответ напомнил, что крымчане уже почувствовали «любовь» Украины, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах и попытках диверсий.
Украина ужесточила правила въезда для россиян
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Украина из-за коронавируса ужесточила правила въезда для граждан, которые прибывают из России и Индии, для них вводится режим самоизоляции, если они находились в этих странах последние семь дней до пересечения украинской границы.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что на Украине снова вводится обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию для въезжающих в страну непривитых граждан, передает РИА «Новости».
По его словам, иностранцы для беспрепятственного въезда на территорию страны должны пройти полный курс вакцинации от COVID-19, а граждане Украины – получить хотя бы одну прививку.
«Иностранцы должны иметь негативный результат теста, страховой полис. В случае отсутствия полного курса вакцинации у иностранца или хотя бы одной прививки для граждан Украины, при пересечении границы будет предложено установить приложение «Дій дома». Это приложение начнет контролировать самоизоляцию через 72 часа», – сказал министр.
При этом в случае получения негативного результата теста на коронавирус граждане смогут завершить самоизоляцию.
Ранее руководитель бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на Украине Ярно Хабихт заявил, что новая вспышка эпидемии коронавируса ожидается на Украине в конце августа – начале сентября.
Накануне исследование центра «Социальный мониторинг» показало, что большая часть украинцев считают проваленной кампанию вакцинации, проводимую киевскими властями.
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На Украине пригрозили Западу возвращением ядерного статуса
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Украина может заняться восстановлением своего ядерного потенциала в случае невыполнения условий Будапештского меморандума, заявил экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко в эфире телеканала «Украина 24».
Военный допустил внутренние консультации о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия. При этом, он не указал, какие конкретно шаги предпримет Киев, передает РИА «Новости».
«Украина – краеугольный камень. Или государство получит гарантии ядерных государств, или забудьте о сокращении вооружения и нераспространении», – сказал Смешко.
Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Украина могла бы сейчас «шантажировать весь мир», если бы не отказалась от ядерного оружия в 1990-х.
Весной украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО. По его словам, «у Украины нет иного выбора»: или «быть частью союза, такого, как НАТО», или «вооружаться самим, возможно, также вновь задуматься над ядерным статусом».
В 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал. Москва, Вашингтон и Лондон, в свою очередь, гарантировали ей безопасность.
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Стало известно о полном отказе РВСН от МБР «Тополь» в 2024 году
В 2024 году Ракетные войска стратегического назначения полностью прекратят эксплуатацию межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
Источник ТАСС сообщил, что в соответствии с планами «в 2024 году с вооружения РВСН будет снята «крайняя» МБР «Тополь». Он пояснил, что «выслужившие свои сроки эксплуатации МБР «Тополь» сейчас меняются на МБР «Ярс» с разделяющейся головной частью».
Напомним, некоторые из списываемых МБР «Тополь» могут перейти на гражданскую службу в виде ракет-носителей «Старт-1». С 1993 по 2006 год с космодромов Плесецк и Свободный (сейчас – Восточный) провели семь пусков ракет-носителей «Старт-1», созданных на базе ракет «Тополь». Из них шесть завершились успехом.
В Раде заявили о катастрофе для украинцев из-за Зеленского
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Очередной рост цен на газ и электроэнергию станет настоящей катастрофой для украинцев, остановить этот «беспредел» может лишь полная смена власти в стране, считает сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко.
По его мнению, очередное повышение тарифов в условиях огромной задолженности населения за услуги ЖКХ выглядит абсурдом, но власть это абсолютно не смущает. Изменить ситуацию и остановить «беспредел» может лишь полная смена нынешней власти – в частности, проведение перевыборов, считает политик, передает РИА «Новости».
«Эта Зе-команда (президента Владимира Зеленского) живет в какой-то параллельной реальности, где нет бедности и безработицы, где всё в порядке с экономикой и доходами граждан. Им абсолютно наплевать на проблемы, с которыми украинцы сталкиваются каждый день. Пора положить этому конец. Нужно идти на перевыборы, чтобы остановить разрушение страны и начать наводить порядок», – заявил Бойко.
Парламентарий заключил, что ежедневный рост цен «буквально на всё уже довел людей до нищеты».
Ранее член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ, председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец предположил, что цены на услуги ЖКХ на Украине в отопительный сезон вырастут на 70%, а страна может оказаться на пороге веерных отключений.
Кравчук назвал доверие России своей «самой большой ошибкой»
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Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что во время учебы в Москве в 1960-е годы верил России, и назвал это своей самой большой ошибкой.
«Моя самая большая ошибка – то, что я верил России. Я не имел права этого делать. Когда я учился в Москве (это было с 1967 по 1970 год), мне уже было за 30. Я имел доступ в Ленинскую библиотеку, к архивам, которого никто не имел. И знал так много о России, о Ленине, о всех, чего никто тогда еще не знал. Я думал, что она также меняется. И изменится наконец», – пояснил Кравчук, передает ТАСС со ссылкой на издание «Левый берег».
По словам экс-президента, он был убежден, что Россия будет применять к другим государствам «не силовой компонент, а дипломатический – договариваться с ними». «Она осталась такой, какой была. А я знал много того, из чего должен был делать выводы. Не сделал. И уже позже, когда я стал президентом, когда для меня встал вопрос строить независимую Украину, я понял, кто мне больше всего мешает. Это была Россия», – сказал Кравчук.
Ранее Кравчук заявил, что Донбасс можно назвать «раковой опухолью», которую следует оперативно «отрезать».
Суд в Киеве поддержал незаконность назначения главы Нафтогаза
Предписание о незаконности назначения Юрия Витренко главой Нафтогаза поддержал шестой апелляционный административный суд Киева, сообщил глава украинского Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков.
«Шестой апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу НАПК и отменил постановление Окружного административного суда Киева (ОАСК), которым было остановлено действие предписания НАПК кабинету министров Украины», – цитирует Новикова ТАСС.
Он пояснил, что агентство требовало от правительства решить вопрос о прекращении контракта с Витренко.
«В связи с решением суда предписание НАПК к кабмину относительно незаконного назначения председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» подлежит исполнению», – заключил глава НАПК.
Напомним, правительство Украины сняло Андрея Коболева с должности главы Нафтогаза, он занимал пост с 2014 года. В кабмине сослались на убыток компании в 19 млрд гривен (684 млн долларов) за прошлый год. С 29 апреля компанию возглавляет Юрий Витренко.
Заместителю главы «Белорусского дома на Украине» закрыли въезд в эту страну
Замглавы «Белорусского дома на Украине» Родиону Батулину запретили въезжать на украинскую территорию, в СБУ считают, то он угрожает национальной безопасности страны.
Батулину запретили въезжать на Украину с 23 июля, СБУ обосновало свое решение тем, что тот «может представлять угрозу нацбезопасности», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Глава пресс-службы СБУ Артем Дехтяренко заявил, что у Батулина были радикальные взгляды.
«Батулин известен своими радикальными взглядами и провокационными действиями во время акций протеста на Украине. В ходе этих акций, среди прочего, удалось предотвратить попытки радикалов спровоцировать силовые столкновения с правоохранителями», – указал представитель ведомства.
В понедельник «Белорусский дом в Украине» заявил о пропаже своего руководителя Виталия Шишова в Киеве. Во вторник утром полиция Киева сообщила, что Шишов был найден повешенным в одном из парков украинской столицы. Возбуждено уголовное дело, полиция проверит версию об убийстве, замаскированном под суицид.
По данным украинского Минюста, «Белорусский дом на Украине» зарегистрирован в стране как общественная организация. На сайте «Дома» указано, что эта некоммерческая общественная организация создана для помощи белорусам «и всем пострадавшим» от белорусских властей.
Вооруженные «опричники Зеленского» напали на оппозицию на Украине
У Приднепровского районного суда города Черкассы вооруженные радикалы напали на представителей украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», сообщил депутат Верховной рады от ОПЗЖ Василий Нимченко.
На сайте партии сообщается, что радикалы использовали «химические средства, холодное и огнестрельное оружие», «применяли физическую силу». Указывается, что «нескольким пострадавшим от рук экстремистов пришлось оказывать неотложную медицинскую помощь – вызывать «скорую». Партия намерена обратиться в правоохранительные органы для привлечения виновных к уголовной ответственности.
Суд рассматривал иск партии к одному из представителей националистической организации о защите чести, достоинства и деловой репутации. Иск подали после того, как «псевдопатриоты зарегистрировали на официальном портале Черкасского городского совета электронную петицию о запрете» партии.
«По словам Василия Нимченко, Кухарчук, этот «предводитель черкасских корпусных неофашистов», оклеветал политическую партию «Оппозиционная платформа – За жизнь», распространил ложную информацию и препятствовал законной деятельности партии», – говорится в сообщении.
Нимченко признал, что «на законное решение рассчитывать не приходится», учитывая «давление на суд и моральный террор, который продолжается годами и осуществляется национал-радикалами, по сути, прямо в здании суда». По его словам, «окончательное решение – за судами высшей инстанции».
Партия указывает, что «опричники Зеленского» осуществляют давление на судей «в условиях безнаказанности и попустительства со стороны институтов власти». Нимченко заверил, что ОПЗЖ продолжит «отстаивать интересы народа» и «в состоянии защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию, тем самым утверждая свободу слова и право на волеизъявление каждого украинца».
В среду националисты устроили в Киеве акцию устрашения с использованием файеров и взрывпакетов у офиса партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». ОПЗЖ считает, что нападение в Черкассах и «акция устрашения и под киевским офисом партии» – это «звенья одной цепи», шаги по «превращению Украины в диктаторское и полицейское государство».
Мясников сказал, чем его «реально задел» Зеленский
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Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что недавние слова украинского президента Владимира Зеленского о принадлежности Крыма его «реально задели».
Мясников заявил в эфире «Соловьев Live», что обычно он старается держаться в стороне от политических вопросов, однако пассаж «пришли оккупанты и отобрали у нас рапанов» не оставил его равнодушным.
«Я там рос, там моя молодость прошла, я тоже прыгал перед девочками, тоже ловил этих рапанов, нырял (...) а сегодня оказывается, что это не мое», – заявил он.
Медик считает, что на Украине давно осознают невозможность изменить статус-кво по вопросу принадлежности полуострова, но все равно пытаются раздуть скандал, чтобы добиться обострения ситуации.
Ранее Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российской территорией, а россияне якобы никогда не будут любить этот регион, как украинцы.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, как рассказ про рапаны стал саморазоблачением Зеленского.
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Политолог заявил о «гранатном» периоде в истории Украины
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«Сейчас для простых граждан страны действует одно законодательство, а для участников боевых действий в Донбассе – другое. Они часто уходят от ответственности за свои преступные действия», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Владимир Скачко, комментируя задержание мужчины, угрожавшего взорвать гранату в здании правительства Украины.
«После событий 2014 года на Украине начался так называемый гранатный период, потому что на руках у граждан оказалось огромное количество незарегистрированного оружия, которое хлынуло из зоны боевых действий в Донбассе», – отметил украинский политолог Владимир Скачко.
По его мнению, это не только повысило криминогенную обстановку в стране, но и сделало ее особо жестокой. «По аналогии с принципом Чехова о ружье, которое обязательно выстрелит, граната, находящаяся у кого-то в кармане, рано или поздно также взорвется», – пояснил эксперт.
Скачко указал, что более 300 тыс. человек, принимавших участие в боевых действиях в Донбассе, во-первых, не могут найти работу, во-вторых, не хотят ее искать. «Поэтому они стали массой, которой питаются как парамилитарные структуры, так и криминалитет. А тем, кому не удалось закрепиться ни в первой, ни во второй сфере, пытаются решить свои проблемы с помощью пистолетов и гранат, даже если речь идет о бытовых конфликтах», – полагает политолог.
При этом на Украине сложилась ситуация полной безнаказанности для участников боевых действий в Донбассе. «По большому счету, для простых граждан действует одно законодательство, а для участников боевых действий в Донбассе – другое. Не секрет, что многие «патриоты» уходят от наказания за свои преступные действия», – указал эксперт.
Он также обратил внимание на тот факт, что в ходе задержания «АТОшника с гранатой все участники процесса говорили на русском языке». «Это естественное отражение лингвистической ситуации как в зоне боевых действий, так и на всей территории Украины. Среди воюющих около 80% – это выходцы из русскоязычных регионов. В условиях нищеты и прессинга пропаганды о российской угрозе люди находят заработок именно на войне», – уточнил собеседник.
Кроме того, политолог не исключает вероятности того, что «гражданину, вошедшему в здание правительства с гранатой, удалось проникнуть туда из-за того, что среди охраны кабмина были люди, являвшиеся такими же участники войны, как и он».
«Посмотрим, чем закончится эта история. Кабинет министров – это все-таки государственное здание, и в случае нападения охрана должна открыть огонь по злоумышленнику. Удивительно, но в этой ситуации, как мы видим, поступили иначе. Теперь, вероятно, украинские власти постараются замять этот инцидент. Я думаю, все спустят на тормозах. Может быть, не сейчас, но через какое-то время точно. Вначале поиграют в державную суровость, а потом отпустят этого человека», – заключил Скачко.
Ранее глава национальной полиции страны Игорь Клименко заявил, что угрожавший взорвать гранату в здании правительства Украины мужчина задержан, он был участником боевых действий в Донбассе, боеприпас в его руках был боевым.
«Только что закончили специальную операцию по обезвреживанию гражданина. Он будет подозреваемым, прокуратура примет решение. Ситуация не стандартная, потому что это был участник АТО (спецоперации в Донбассе), который прошел боевые действия, был два раза ранен, в том числе у него была черепно-мозговая травма. Он совершил это преступление из-за того, что такие у него сложились обстоятельства», – заявил Клименко.
Он также сообщил, что полиция возбудит дело против захватившего здание кабинета министров Украины в Киеве по четырем статьям, в том числе по самой тяжелой – «захват заложников», предусматривающая наказание в виде лишения свободы до 15 лет. При этом глава Нацполиции отметил, что у мужчины была боевая граната, «которая могла нанести вред и людям, и государственному зданию».
Клименко добавил, что переговоры с захватившем здание правительства вел его друг, тот и уговорил его сдаться. Они велись около десяти минут. Затем спецназ вывел мужчину из здания.
В среду утром мужчина, угрожающий взорвать гранату, прошел в здание правительства Украины. Мужчина выдернул чеку и заявил, что здание захвачено, а сам он живым оттуда не выйдет. По данным СМИ, захватчик оказался бывшим бойцом националистического батальона «Айдар», в прошлом он перенес контузию, оружие в его руках, скорее всего, боевое. Позже в здании кабмина Украины была начата спецоперация, мужчину задержали.
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США решили увязать экспорт вооружений с правами человека
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Белый дом собирается огласить новую политику в сфере экспорта вооружений, сместив акцент на права человека, сообщил высокопоставленный источник.
Источник Reuters заявил, что новая политика «позволит выстроить и поддерживать стратегическое партнерство, которое лучше отражает ценности и интересы» США. Вашингтон будет больше внимания уделять проблеме соблюдения прав человека в странах, приобретающих американские вооружения. Об изменениях хотят объявить в сентябре, передает ТАСС.
Источник в Конгрессе США рассказал, что «в ряде случаев» планируется «добавить дополнительные условия для получения одобрения». Изменения грозят создать сложности в сфере торговли автоматическим стрелковым оружием, которое может быть использовано полицией или нерегулярными вооруженными формированиями против гражданского населения. Кроме того, может замедлиться продажа крупных систем (ЗРК, системы для ВМФ), но таким контрактам, как ожидается, в конечном счете все равно выдадут разрешение.
Reuters отмечает, что планы Белого дома являются отходом от политики предыдущего президента США Дональда Трампа, который при экспорте вооружений отдавал приоритет экономическим интересам США.
Напомним, после того, как новая администрация США объявила Эр-Рияд виновным в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогджи, Конгресс США собрался ограничить продажу оружия Саудовской Аравии. Прежде Пентагон объяснил намерение продавать оружие Саудовской Аравии тем, что в противном случае она будет покупать вооружения у России и Китая.