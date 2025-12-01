«Калашников» выполнил крупную поставку беспилотников СКАТ 350М заказчику

Концерн «Калашников» выполнил крупную поставку беспилотников СКАТ 350М

Концерн «Калашников» выполнил очередную крупную партию поставки беспилотных летательных аппаратов СКАТ 350М заказчику, сообщается в Telegram-канале концерна.

В компании отметили, что условия контракта были выполнены в срок и в полном объеме.

СКАТ 350М – самый массовый гражданский беспилотник в линейке концерна. Его применяют для разведки местности и сопровождения наземных операций, в том числе при сложных погодных условиях и в широком диапазоне температур. Аппарат способен находиться в воздухе до четырех часов и работать на высотах от 300 до 5000 м, отличаясь высокой надежностью и износостойкостью.

Военные отмечают, что СКАТ 350М является одним из ведущих воздушных разведчиков в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Беспилотники активно используются для обнаружения наземных и морских целей, а также наведения средств поражения на объекты противника.

По данным концерна, разведывательные данные, полученные с СКАТ 350М, способствовали уничтожению вражеских танков «Леопард» и «Абрамс», БМП «Брэдли», систем залпового огня «Химарс», ракетного комплекса «Нептун», а также малых безэкипажных катеров. С их помощью удалось ликвидировать многочисленные огневые позиции, склады боеприпасов, базы подготовки и укрытия с личным составом ВСУ.

