Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.
«Калашников» показал уничтожение командного пункта ВСУ при помощи дрона СКАТ
Операторы СКАТ 350 М выявили на Черниговщине командный пункт ВСУ, после чего точный удар был нанесен БЛА-камикадзе «Герань-2».
Операторы беспилотного летательного аппарата СКАТ 350 М выявили передовой пункт управления ВСУ в районе Бирино на Черниговщине во время спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал «Калашникова».
Полученная информация была оперативно передана в штаб, после чего по цели были наведены беспилотники-камикадзе «Герань-2», успешно поразившие противника.
СКАТ 350 М отличается целевой нагрузкой с высокими эксплуатационными характеристиками и современным модулем с обновленными алгоритмами, которые облегчают захват и сопровождение целей. Аппарат имеет усиленную конструкцию, адаптированную к парашютной посадке, и способен находиться в воздухе до четырех часов, что обеспечивает высокую надежность и живучесть.
Концерн «Калашников» недавно завершил крупную поставку СКАТ 350 М по госконтракту. По оценкам военнослужащих, этот дрон стал одним из ведущих воздушных разведчиков в зоне спецоперации, активно применяясь по всей линии боевого соприкосновения, включая черноморский театр действий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» решил представить на выставке в Москве дроны, опробованные в зоне спецоперации на Украине. Концерн «Калашников» на выставке World Defence Show 2024 в Саудовской Аравии впервые представил беспилотный комплекс СКАТ 350 М.