«Калашников» показал уничтожение командного пункта ВСУ при помощи дрона СКАТ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Операторы беспилотного летательного аппарата СКАТ 350 М выявили передовой пункт управления ВСУ в районе Бирино на Черниговщине во время спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал «Калашникова».

Полученная информация была оперативно передана в штаб, после чего по цели были наведены беспилотники-камикадзе «Герань-2», успешно поразившие противника.

СКАТ 350 М отличается целевой нагрузкой с высокими эксплуатационными характеристиками и современным модулем с обновленными алгоритмами, которые облегчают захват и сопровождение целей. Аппарат имеет усиленную конструкцию, адаптированную к парашютной посадке, и способен находиться в воздухе до четырех часов, что обеспечивает высокую надежность и живучесть.

Концерн «Калашников» недавно завершил крупную поставку СКАТ 350 М по госконтракту. По оценкам военнослужащих, этот дрон стал одним из ведущих воздушных разведчиков в зоне спецоперации, активно применяясь по всей линии боевого соприкосновения, включая черноморский театр действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» решил представить на выставке в Москве дроны, опробованные в зоне спецоперации на Украине. Концерн «Калашников» на выставке World Defence Show 2024 в Саудовской Аравии впервые представил беспилотный комплекс СКАТ 350 М.