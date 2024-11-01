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«Калашников» решил представить опробованные в зоне СВО дроны на выставке в Москве
Концерн «Калашников» презентует на выставке «Интерполитех» дроны, протестированные в зоне спецоперации, включая модели «Каракурт», «Голиаф» и «Скат 350 М».
Концерн «Калашников» покажет на 28-й Международной выставке «Интерполитех» в Москве новые модели беспилотников, прошедших апробацию в зоне специальной военной операции, пишет ТАСС. Среди представленных моделей будут «Каракурт», «Голиаф», «Скат 350 М», а также «Легионер» и «Альфа-Е».
Выставка пройдет с 19 по 21 ноября. Эти дроны уже были испытаны в зоне СВО и получили положительные отзывы военных. Помимо дронов, «Калашников» покажет и другие новинки, включая индивидуальную аптечку первой помощи, которая также была апробирована в условиях спецоперации и получила высокие оценки от военнослужащих.
Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» анонсировал поставку дронов-камикадзе «Куб» за рубеж, ранее концерн демонстрировал применение этих дронов на расстоянии более 50 км.