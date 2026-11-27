При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.7 комментариев
У берегов Кубы потерпело крушение судно под флагом Панамы
Крушение грузового судна Halima под флагом Панамы произошло у северного побережья кубинской провинции Артемиса, сообщает кубинский новостной портал Cubadebate.
Кораблекрушение произошло в ночь на четверг примерно в трех милях к северу от залива Кабаньяс, пишет Cubadebate.
На борту судна, оператором которого выступает компания Sidra Line, находились 208 контейнеров. Экипаж состоял из 16 человек, среди которых были граждане Египта и Индонезии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в индонезийском национальном парке Комодо затонуло туристическое судно Feronia.
В том же месяце премьер-министр непризнанной ТРСК Унал Устель сообщил об увеличении числа погибших при крушении катамарана FiloJet у берегов Северного Кипра до 27.
В Яванском море потерпело крушение судно Virgo Transport 8.