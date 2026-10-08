Число жертв крушения парома у Северного Кипра достигло 27 человек

Число погибших при крушении катамарана FiloJet увеличилось до 27 человек

Tекст: Мария Иванова

В ходе поисковой операции на глубине более 500 метров были обнаружены тела еще двух человек, передает ТАСС.

«После сегодняшнего обнаружения число погибших в кораблекрушении возросло до 27, поиск оставшегося пропавшего без вести человека продолжается», – заявил Устель. Он добавил, что найденные останки отправлены на идентификацию.

Катамаран FiloJet следовал 30 августа из турко-кипрского города Кирения в турецкий порт Ташуджу. Вскоре после выхода в открытое море судно начало набирать воду, перевернулось и затонуло на глубине 554 метра.

Следствие полагает, что причиной крушения могло стать попадание воды в водонепроницаемые отсеки корпуса судна, дверцы в которые оказались открытыми во время движения. На борту находились 267 человек, 239 пассажиров были спасены. Среди пропавших без вести числится жительница Турции с российским и турецким гражданствами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду число жертв крушения парома у берегов Северного Кипра выросло до 25 человек.

В воскресенье сообщалось, что катамаран FiloJet затонул из-за открытых отсеков.

В субботу число погибших достигло 19 человек.