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Овечкин повторил ассистентский рекорд «Вашингтона»
Александр Овечкин повторил ассистентский рекорд «Вашингтона»
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал результативную передачу в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Оттавы» и повторил клубный ассистентский рекорд в турнире.
После паса Овечкина гол на 62-й минуте забил Коул Хатсон. Игра завершилась победой «Вашингтона» в овертайме со счетом 3:2, передает ТАСС.
Овечкин довел число результативных передач в регулярных чемпионатах НХЛ до 762. Ранее рекорд «Вашингтона» единолично принадлежал бывшему шведскому форварду команды Никласу Бэкстрёму. Оба игрока в НХЛ защищали цвета только «Вашингтона».
Теперь на счету Овечкина 1 692 очка в 1 589 матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Он является лучшим бомбардиром и снайпером в истории «Вашингтона». Также россиянину принадлежит рекорд регулярных чемпионатов НХЛ по количеству заброшенных шайб.
Овечкину 41 год. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз – лучшим снайпером, трижды завоевывал приз «Тед Линдсей эворд» и один раз – «Арт Росс трофи». В 2018 году Овечкин с «Вашингтоном» выиграл Кубок Стэнли.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Овечкин не смог забросить шайбу в седьмом матче подряд в НХЛ.
Нападающий приблизился к ассистентскому рекорду команды.
Также хоккеист обновил снайперский рекорд лиги за всю историю.