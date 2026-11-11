Александр Овечкин повторил ассистентский рекорд «Вашингтона»

Tекст: Дмитрий Зубарев

После паса Овечкина гол на 62-й минуте забил Коул Хатсон. Игра завершилась победой «Вашингтона» в овертайме со счетом 3:2, передает ТАСС.

Овечкин довел число результативных передач в регулярных чемпионатах НХЛ до 762. Ранее рекорд «Вашингтона» единолично принадлежал бывшему шведскому форварду команды Никласу Бэкстрёму. Оба игрока в НХЛ защищали цвета только «Вашингтона».

Теперь на счету Овечкина 1 692 очка в 1 589 матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Он является лучшим бомбардиром и снайпером в истории «Вашингтона». Также россиянину принадлежит рекорд регулярных чемпионатов НХЛ по количеству заброшенных шайб.

Овечкину 41 год. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз – лучшим снайпером, трижды завоевывал приз «Тед Линдсей эворд» и один раз – «Арт Росс трофи». В 2018 году Овечкин с «Вашингтоном» выиграл Кубок Стэнли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Овечкин не смог забросить шайбу в седьмом матче подряд в НХЛ.

Нападающий приблизился к ассистентскому рекорду команды.

Также хоккеист обновил снайперский рекорд лиги за всю историю.