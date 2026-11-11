  • Новость часаВ порту Усть-Луги начался пожар после атаки беспилотника
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    Главные города США начинают строительство коммунизма
    Стратегия Путина вынудила американцев усадить Киев за стол переговоров
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    Переговоры Путина и Лукашенко завершились
    FT: Европа готова обсудить с Россией договоры о неразмещении ракет
    Рябков воздержался от оценки первого дня переговоров в Абу-Даби
    Летевшие в Петербург рейсы приземлились в Хельсинки
    Залужный заявил об исчерпании Украиной собственных запасов снарядов в 2022 году
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе безопасность не нужна

    В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Проблему Китай-города одна полиция не решит

    Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.

    22 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему все войны России с Европой – экзистенциальные

    География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.

    18 комментариев
    11 ноября 2026, 06:58 • Новости дня

    Около 40 украинских беспилотников сбили над пятью районами Ростовской области

    Слюсарь: Системы ПВО за ночь уничтожили около 40 БПЛА в Ростовской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Ростовской области за ночь сбито около 40 беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

    «Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около 40 БПЛА в пяти районах области: Боковском, Верхнедонском, Миллеровском, Шолоховском, Чертковском», – написал губернатор в Max.

    Слюсарь добавил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении почти 20 беспилотников в регионе.

    Также в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожили более 60 БПЛА.

    Кроме того, глава региона заявил об уничтожении порядка 15 дронов.

    10 ноября 2026, 08:43 • Новости дня
    ВС России поразили четыре электроподстанции и три судна ВСУ
    ВС России поразили четыре электроподстанции и три судна ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские Вооруженные силы нанесли удары беспилотниками по четырем украинским электроподстанциям и поразили в Черном море три судна с военными грузами для ВСУ.

    Российские военные поразили электроподстанции в Вольногорске Днепропетровской области, Кременчуге Полтавской области, а также в населенных пунктах Переяслав и Яготин Киевской области, указало ведомство в Max.

    Кроме того, в акватории Черного моря северо-восточнее Одессы нанесен удар по сухогрузу с вооружением и танкеру с горюче-смазочными материалами для украинской армии.

    Также восточнее Одессы поражен сухогруз с грузом двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минобороны сообщило об ударах беспилотниками по объектам энергетики и судам с военными грузами на Украине.

    В воскресенье российские военные нанесли удары по электроподстанции в Днепропетровской области и двум судам в районе Одессы.

    В субботу Вооруженные силы России поразили сухогруз с военными грузами в Черном море и электроподстанцию в Киевской области.

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    10 ноября 2026, 11:07 • Новости дня
    Совет ЕС решил направить военную миссию на Украину

    Совет ЕС впервые решил разместить миссию по подготовке военных на Украине

    Совет ЕС решил направить военную миссию на Украину
    @ HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз впервые организует присутствие своей военной миссии по подготовке украинских военнослужащих непосредственно на территории Украины, сообщил Совет ЕС.

    Евросоюз впервые организует присутствие своей военной миссии по подготовке украинских военных непосредственно на территории Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Совета ЕС.

    «Совет также принял решение обеспечить присутствие миссии на Украине», – говорится в документе. Отмечается, что миссия будет работать в координации с Вооруженными силами Украины и международными партнерами, включая США, Британию, Канаду, Норвегию и НАТО.

    Ранее Брюссель исключал возможность переноса деятельности миссии на Украину. Решение принято по итогам стратегического пересмотра деятельности EUMAM Ukraine, созданной осенью 2022 года. Одновременно мандат миссии продлен до 15 ноября 2028 года, на этот период выделено почти 315,9 млн долларов.

    Состав направляемого персонала, его статус, местонахождение и сроки начала работы пока не уточняются. По данным Совета ЕС, с момента создания миссии подготовку прошли более 100 тыс. украинских военных.

    В МИД России подчеркивали, что размещение западных военных на украинской территории рассматривается Москвой как иностранное вмешательство, а любые зарубежные контингенты станут законными целями для Вооруженных сил России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Совет ЕС принял решение о продлении мандата Военной миссии Евросоюза по оказанию помощи Украине до 15 ноября 2028 года.

    Ранее Британия, Франция и другие европейские страны выразили намерение предоставить Киеву гарантии безопасности вне НАТО после окончания конфликта с Россией.

    Также российская сторона назвала европейские воинские подразделения правомерными целями для ударов в случае их появления на украинской территории.

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    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

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    10 ноября 2026, 13:04 • Новости дня
    Политолог: Страны Европы стремятся к эскалации, а не к урегулированию на Украине

    Политолог Мартынов: Европейцы не готовы к конструктивному диалогу по Украине

    Политолог: Страны Европы стремятся к эскалации, а не к урегулированию на Украине
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Сейчас европейские лидеры не демонстрируют готовности к конструктивному обсуждению урегулирования по Украине. Однако в будущем возможно их включение в большой дискурс, касающийся новой архитектуры безопасности Европы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ранее СМИ сообщили, что США настаивают на включении ЕС в мирные переговоры по украинскому кризису.

    «Нынешняя встреча России, США и Украины в Абу-Даби – это часть объемного процесса по созданию новой архитектуры безопасности в Европе», – обратил внимание Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    По его мнению, продолжится обсуждение этой концепции уже на саммите АТЭС, в котором примут участие президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин.

    Говоря о европейцах, в последние дни так активно стремящихся стать частью переговорного трека, Мартынов отметил: «На данном этапе было бы странно включать их в процесс. Ведь лидеры ЕС сегодня даже не способны защитить национальные интересы собственных стран».

    «В первой половине прошлого века именно фатальные ошибки нескольких руководителей стран Европы привели к началу обеих мировых войн. Мы не хотим повторения подобных сценариев», – добавил эксперт.

    Политолог напомнил и про «недальновидную и опасную позицию европейских элит, приводящую лишь к эскалации украинского кризиса». «Впрочем, желание президентов и премьеров региональных государств принять участие в переговорах объяснимо и понятно», – подчеркнул аналитик.

    Между тем, продолжил он, в Москве неоднократно говорили, что поднимут трубку при звонке от европейских коллег. Лишнее тому доказательство – беседа Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. «Так что вполне можно допустить, что в перспективе какой-то обмен мнениями по ключевым вопросам будет возможен, но скорее на уровне экспертов», – считает Мартынов.

    «Кроме того, возможно включение лидеров стран ЕС в дискурс уместно на финальных этапах претворения в жизнь сформированной концепции новой архитектуры безопасности», – заключил аналитик.

    Ранее сообщалось, что Белый дом настаивает на том, чтобы Россия позволила Европе присоединиться к следующему раунду переговоров по Украине. С подобной инициативой выступят спецпосланник Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Дональда Трампа Джаред Кушнер на встрече с Россией и Украиной в Абу-Даби, пишет издание Politico со ссылкой на официальных лиц США, пожелавших остаться неназванными.

    В публикации утверждается, что Кушнер и Уиткофф хотят ускорить темп переговоров и сделать нынешнюю встречу последней, проведенной без полноценного участия европейских представителей. «Нам нужна Европа за столом переговоров», – сказал один из американских чиновников.

    Впрочем, по другим данным, европейские страны сами настаивают на том, что Европа должна иметь право голоса в любом соглашении, касающемся урегулирования украинского кризиса, сообщает Al Jazeera. Об этом заявили главы МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Британии на встрече с госсекретарем США Марко Рубио.

    «Европейские представители должны сидеть за столом переговоров. Без Европы не может быть принято никакого решения», – сказал министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. При этом он выразил уверенность в том, что «нет необходимости вносить фундаментальные изменения в архитектуру региональной безопасности».

    В свою очередь, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что его полностью устраивает нынешняя форма украинского независимого государства. Так французский дипломат прокомментировал слова Трампа, что после урегулирования конфликта Украина может получить другие очертания.

    Со своей стороны, замглавы российского МИД Александр Грушко указал, что Евросоюз сам исключил себя из переговорного процесса. Причинами он назвал финансовую, политическую и военную поддержку Киева, а также подготовку НАТО и ЕС к большому столкновению с Россией.

    Дипломат напомнил слова Путина о возможных посредниках. Глава государства отмечал, что лично предпочел бы видеть в этой роли бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. При этом российский лидер подчеркнул, что европейцы сами должны выбрать лидера, которому доверяют и который избегал грубых высказываний в адрес Москвы.

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    11 ноября 2026, 02:21 • Новости дня
    Эксперт: Стратегия Путина вынудила американцев усадить Киев за стол переговоров

    Политолог Ухов: В Абу-Даби стороны пытаются «начертить» условия для капитуляции Киева

    Эксперт: Стратегия Путина вынудила американцев усадить Киев за стол переговоров
    @ Wang Zecong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Стратегия Владимира Путина и успехи российских войск создали условия для переговоров в Абу-Даби – ослабление военного потенциала ВСУ побудило США усадить украинскую сторону за стол переговоров, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Илья Ухов. При этом он отметил, что выработка устойчивого мира с учетом интересов России потребует долгой дипломатической работы. Во вторник в ОАЭ начались переговоры России, Украины и США.

    «Переговоры в Абу-Даби стали итогом стратегической победы России и Владимира Путина лично. За последние месяцы ВС РФ существенно усилили удары по территории Украины: серьезный ущерб нанесен объектам энергетики, дата-центрам, военной промышленности и логистическим центрам, обслуживающим ВСУ», – говорит политолог Илья Ухов.

    На этом фоне военный потенциал противника стал «таять на глазах». Киев не способен восстановить утраченные возможности. Сложившаяся ситуация подала Вашингтону отчетливый сигнал: Украина проигрывает, а значит, Владимира Зеленского необходимо усадить за стол переговоров. В результате Киев оказался в безвыходном положении.

    «Атмосфера складывающегося диалога такова, что стороны фактически пытаются «начертить» условия для капитуляции Киева. Даже западная пресса в своих «сливах» не отрицает необходимости для Украины отказаться от целого ряда территорий. Таким образом, военное превосходство России в этом конфликте становится все более очевидным», – продолжает эксперт.

    Тем не менее, по его мнению, не стоит строить завышенных ожиданий относительно итогов переговоров. «Речь идет о сложном и долгом дипломатическом процессе, который должен привести к установлению стабильного мира, учитывающего интересы России на долгие годы вперед. Впрочем, сам факт обсуждения новой архитектуры безопасности в Европе позволяет говорить о том, что дискуссия развивается в правильном русле, и это одна из главных целей России», – завершил Ухов.

    Напомним, во вторник в Абу-Даби начались трехсторонние переговоры России, США и Украины. Это первая встреча в таком формате с февраля. Делегацию РФ возглавил помощник президента Владимир Мединский, Киев представляет руководитель СВР Рустем Умеров. Посредниками со стороны Штатов выступают спецпосланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

    Первый день консультаций продлился четыре с половиной часа, в среду делегации продолжат работу. Госсекретарь США Марко Рубио высоко оценил встречу. «Похоже, переговоры в Абу-Даби были очень продуктивными», – сказал он.

    Главной темой встречи стала будущая система безопасности на континенте после завершения конфликта. Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что повестка предполагает первым пунктом вопросы безопасности России, Украины и региона в целом. «Мы такой подход только приветствуем», – подчеркнул министр.

    Представители ЕС также прибыли в Абу-Даби, однако их за столом переговоров не было. Отмечается, что европейская делегация была «неподалеку от места проведения встречи». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что участие Европы в переговорах не предусмотрено.

    Вопрос о возобновлении трехстороннего диалога обсуждался на встрече Владимира Путина с Уиткоффом в Санкт-Петербурге в октябре. «Наш президент информировал Стива Уиткоффа о том, что мы, в принципе, готовы возобновить упомянутые трехсторонние переговоры в десятых числах ноября по главной теме», – отмечал помощник президента Юрий Ушаков.

    Три предыдущих раунда переговоров состоялись в начале года, два из них прошли в Абу-Даби и один в Женеве. По итогам женевской встречи Мединский назвал консультации «тяжелыми, но деловыми».

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    10 ноября 2026, 12:30 • Новости дня
    ВС России освободили сумское Никольское
    ВС России освободили сумское Никольское
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подразделения российской группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населенный пункт Никольское в Сумской области, сообщило Минобороны.

    Группировка войск «Север» в результате активных действий освободила населенный пункт Никольское в Сумской области. Также российские военные нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Сум, Путивля и в Харьковской области, указало ведомство в Max.

    Группировки «Запад», «Юг», «Центр», «Восток» и «Днепр» улучшили свои позиции и нанесли поражение противнику на различных направлениях. В частности, бойцы «Центра» поразили живую силу и технику ВСУ в районах Яковлевки, Сергеевки и других населенных пунктов ДНР. Потери украинских формирований на этом участке превысили 340 военнослужащих.

    Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Также удары были нанесены по цехам производства беспилотников и пунктам временной дислокации украинских сил и иностранных наемников в 142 районах.

    Силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера в северо-западной части Черного моря. Средства противовоздушной обороны сбили шесть управляемых авиабомб, четыре крылатые ракеты и 802 украинских беспилотника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Воздушно-космические силы ударили авиабомбами по насыпной переправе украинских войск в Запорожской области.

    На Украине утром во вторник объявили воздушную тревогу в Киеве и семи областях.

    В понедельник губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о переходе села Васильковое под контроль российских военных.

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    10 ноября 2026, 21:31 • Новости дня
    В Харьковской области получили повреждения все ТЭЦ и ТЭС
    В Харьковской области получили повреждения все ТЭЦ и ТЭС
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Харьковской областной военной администрации заявили, что все теплоэлектроцентрали и тепловые электростанции в регионе повреждены в результате ударов.

    Все теплоэлектроцентрали и тепловые электростанции, расположенные на территории Харьковской области, получили повреждения в результате ударов, сообщает RT со ссылкой на местную военную администрацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава администрации региона Олег Синегубов сообщил о повреждении нескольких складских помещений и электросетей в Харьковской области.

    В октябре Минобороны заявило о массированном ударе высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях.

    Ранее Синегубов сообщил о критических повреждениях Харьковской теплоэлектроцентрали-5.

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    10 ноября 2026, 17:38 • Новости дня
    ВС России поразили две электроподстанции в Черниговской области Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные с помощью беспилотников нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры, логистическим центрам и судам, обеспечивающим Вооруженные силы Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны.

    Днем во вторник в результате ударов были поражены две электроподстанции напряжением 330 кВ и 110 кВ в населенных пунктах Нежин и Сосница Черниговской области. Эти объекты обеспечивали работу предприятий военной промышленности Украины, сообщает Минобороны в Max.

    В Кировограде (Кропивницкий) поражен логистический центр «Эпицентр», который использовался для хранения и распределения военных грузов.

    Кроме того, в акватории Черного моря в 7 км к юго-западу от Одессы поражен сухогруз, перевозивший вооружение и военное имущество для украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минобороны сообщило об ударах беспилотниками по четырем украинским электроподстанциям и трем судам с военными грузами.

    В субботу российские беспилотники поразили электроподстанцию в Киевской области и сухогруз в Черном море.

    На прошлой неделе ВС России нанесли удары по логистическому центру в Бердичеве и сухогрузу под Одессой.

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    11 ноября 2026, 06:14 • Новости дня
    В порту Усть-Луги начался пожар после атаки беспилотника

    Дрозденко: В порту Усть-Луги начался пожар после атаки беспилотника

    В порту Усть-Луги начался пожар после атаки беспилотника
    @ МЧС России/«ВКонтакте»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В портовой зоне Усть-Луги Ленинградской области произошло возгорание в результате атаки беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

    «Предварительно, в результате атаки БПЛА есть попадание в портовой зоне Усть-Луга, произошло возгорание, необходимые силы и средства приступили к тушению», – написал Дрозденко в Max.

    Он добавил, что в Усть-Луге произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции. Дальнейшая информация уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду системы противовоздушной обороны уничтожили над Ленинградской областью 141 беспилотник.

    Ранее губернатор Александр Дрозденко сообщил о ликвидации горения в порту Усть-Луги после атаки БПЛА.

    Также Дрозденко сообщил о полной ликвидации последствий атаки украинских войск в порту Усть-Луги.

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    11 ноября 2026, 05:00 • Новости дня
    Число сбитых над Ленинградской областью БПЛА выросло до 141
    Число сбитых над Ленинградской областью БПЛА выросло до 141
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские системы противовоздушной обороны уничтожили 141 беспилотник над территорией Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    «Над территорией Ленинградской области сбит 141 БПЛА. Боевая работа продолжается», – сообщил Дрозденко в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории Санкт-Петербурга объявлена угроза БПЛА.

    Росавиация сообщила, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Пулково.

    Два пассажирских самолета из Стамбула и Хургады, следовавшие в аэропорт Пулково, из-за ограничений по безопасности приземлились в Хельсинки.

    Жители Латвии получили сообщения о вероятной воздушной угрозе.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!


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    10 ноября 2026, 09:36 • Новости дня
    Три человека погибли при атаках ВСУ на Белгородскую область

    Шуваев: В Белгородской области при атаках ВСУ погибли три человека

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате массированных атак Вооруженных сил Украины на Белгородскую область за прошедшие сутки погибли три мирных жителя, еще восемь человек получили ранения, сообщил губернатор региона Александр Шуваев.

    «В результате целенаправленных ударов ВСУ в Борисовском и Грайворонском округах погибли три мирных жителя. В Борисовском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали восемь человек. Трое из них находятся на стационарном лечении. Необходимая медицинская помощь оказывается», – написал Шуваев в «Максе».

    Также сообщается, что в больнице умер мужчина, получивший тяжелые ранения при атаке в Шебекинском округе 17 сентября.

    По словам губернатора, за сутки территория региона была атакована 177 раз, из них восемь раз применялась артиллерия, 13 раз сбрасывались взрывные устройства с БПЛА. Кроме того, в небе над областью был сбит и подавлен 121 украинский дрон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье губернатор региона Александр Шуваев сообщил о гибели одного мирного жителя в результате массированных атак ВСУ на территорию Белгородской области.

    В субботу он рассказал о ранении шести человек за минувшие сутки.

    Ранее в больнице скончался мужчина, получивший тяжелые травмы в результате атаки беспилотника ВСУ на Белгородский округ 25 октября.

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    10 ноября 2026, 09:43 • Новости дня
    ВКС России ударили по переправе ВСУ в Запорожской области пятью бомбами ФАБ-500

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Воздушно-космические силы ударили авиабомбами по насыпной переправе украинских войск в Запорожской области, сообщило Минобороны.

    Экипажи ВКС России осуществили точную атаку на инфраструктурный объект противника на территории Запорожской области. В ходе выполнения боевой задачи для поражения цели российская авиация применила пять фугасных авиационных бомб ФАБ-500.

    В результате была поражена насыпная переправа ВСУ в районе населенного пункта Запорожец, отметило ведомство в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу оперативно-тактическая авиация России нанесла удар авиабомбой ФАБ-3000 по месту временной дислокации подразделений украинской армии в населенном пункте Димитрово.

    На прошлой неделе ВС России начали наступление у Юрковки в Запорожской области.

    В прошлом месяце Министерство обороны сообщило об уничтожении пунктов управления украинскими дронами на днепропетровском направлении с помощью авиабомбы ФАБ-500.

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    10 ноября 2026, 19:28 • Новости дня
    Депутат Асафов: Путин изменил программу «Время героев» в ответ на запрос с передовой
    Депутат Асафов: Путин изменил программу «Время героев» в ответ на запрос с передовой
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Решение допустить к участию в программе «Время героев» ветеранов без высшего образования стало ответом на запрос с передовой. Бойцы, доказавшие свою преданность Родине на фронте, должны иметь возможность продолжить служение Отечеству и после возвращения к гражданской жизни, а отсутствие университетского диплома не должно становиться для них препятствием, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Асафов. Ранее стартовал третий поток программы «Время героев».

    «Третий поток программы «Время героев» будет заметно отличаться от предыдущих наборов. Однако суть проекта останется прежней: он, как и раньше, будет социальным лифтом для ветеранов спецоперации, позволяющим им продолжить служение Отечеству после возвращения к гражданской жизни», – сказал депутат Госдумы Александр Асафов.

    Главным нововведением, по его мнению, станет допуск к участию в программе бойцов без высшего образования, причем это решение продиктовано запросом самих ветеранов. «Все программы, которые президент запускает для формирования кадрового резерва страны, исходят от людей. В их основе всегда лежат желание, амбиции, идеи и устремления участников», – подчеркнул собеседник.

    «Когда запускалась программа «Время героев», многие ребята с передовой не смогли в ней участвовать из-за отсутствия высшего образования. По разным причинам они не окончили университет, однако искренне хотели приносить пользу стране в новом качестве, поэтому запрос на такую возможность оказался особенно высоким», – пояснил он.

    По словам депутата, многие из этих бойцов награждены орденом Мужества и другими государственными наградами за доблесть, отвагу и служение Родине, а некоторые удостоены звания Героя России. «Их уникальный боевой опыт может стать основой для формирования управленческих компетенций. Президент отреагировал на этот запрос и лично поставил перед правительством задачу привлечь к программе участников без высшего образования», – добавил Асафов.

    «При этом допуск бойцов без высшего образования не означает, что ветераны с университетскими дипломами больше не смогут принять участие во «Времени героев». Программа находится в динамике, и в перспективе для них появятся новые наборы», – отметил он.

    Нынешний этап также существенно адаптирован к особенностям подготовки участников без высшего образования. «Бойцы получат управленческие знания и навыки непосредственно в рамках программы. Для этого срок обучения увеличен до трех лет, а в курсе появятся новые предметы. Его содержание во многом опирается на обобщенный опыт первого и второго потоков», – уточнил собеседник.

    «Модель обучения разработана с учетом потребностей ветеранов и предусматривает дистанционные модули, очные занятия, а также время на восстановление и адаптацию. Образовательный процесс будет строиться вокруг двух основных блоков: «Государственное и муниципальное управление» и профессиональная переподготовка, по итогам которой участники получат профильную квалификацию», – продолжил депутат.

    При этом от участников потребуется серьезная самоотдача. В первой половине программы им предстоит сосредоточиться на обучении. На этот период в качестве меры поддержки предусмотрены ежемесячная стипендия и бесплатное проживание.

    «Во второй половине программы участники смогут получить практический опыт непосредственно на местах будущей работы. Для каждого выпускника будет разработана индивидуальная карьерная траектория в системе государственной службы. Постепенно продвигаясь по службе, они смогут применять полученные знания в работе», – заключил Асафов.

    Напомним, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко объявил о начале отбора на третий поток программы «Время героев». «Это исполнение прямого поручения главы государства: создать условия, при которых герои СВО смогут реализовать себя и внести вклад в развитие страны не только на поле боя, но и на гражданской государственной службе», – подчеркнул он.

    Ранее президент Владимир Путин поручил подготовить для бойцов, не окончивших вуз, специальный кадровый проект по образцу «Времени героев». Он обратил внимание, что таких военнослужащих на линии боевого соприкосновения немало, и они также должны получить возможность проявить себя в государственном управлении.

    Программа «Время героев» стартовала 1 марта 2024 года по поручению президента России Владимира Путина. Обучение первого потока завершено: все выпускники получили назначения или избраны на ответственные посты. Второй поток завершит обучение в 2027 году, две трети его участников уже получили новые должности.

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    11 ноября 2026, 01:58 • Новости дня
    Дрозденко сообщил об уничтожении 42 беспилотников над Ленинградской областью
    Дрозденко сообщил об уничтожении 42 беспилотников над Ленинградской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Над территорией Ленинградской области уничтожены 42 беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

    «Боевая работа продолжается», – сообщил глава региона в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории Санкт-Петербурга объявлена угроза БПЛА.

    Два пассажирских самолета из Стамбула и Хургады, следовавшие в аэропорт Пулково, из-за ограничений по безопасности приземлились в Хельсинки.

    В понедельник губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении 81 украинского беспилотника над территорией региона.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    11 ноября 2026, 01:12 • Новости дня
    Угроза БПЛА объявлена в Петербурге
    Угроза БПЛА объявлена в Петербурге
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    На территории Санкт-Петербурга объявлена угроза БПЛА, сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

    «Экстренная информация РСЧС (Санкт-Петербург): Внимание! Угроза БПЛА на территории Санкт-Петербурга, возможны перебои в работе мобильного интернета», – сообщается в канале экстренного оповещения жителей города о ЧС в «Максе».

    Росавиация сообщила в «Максе», что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Пулково.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях сообщалось, что над Ленинградской областью за ночь уничтожено 113 дронов.

    В Киришах и Всеволожске были зафиксированы падения обломков на жилые дома.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!


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    10 ноября 2026, 14:48 • Новости дня
    В результате атак ВСУ в ЛНР за сутки погибли пять человек

    Пасечник: В результате атак ВСУ в ЛНР за сутки погибли пять человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Луганской народной республике за сутки погибли пять мирных жителей и четверо получили ранения в результате атак Вооруженных сил Украины, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    Пять мирных жителей погибли и четверо ранены в ЛНР за сутки в результате атак ВСУ, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. «Тяжелые сутки для нашей республики: пять человек погибли, еще четверо получили ранения», – заявил Пасечник в своем канале в Max.

    В Славяносербском округе рано утром был атакован автобус «Лисичанск – Луганск», один пассажир погиб, женщина ранена. В Беловодском округе из-за удара по многоквартирному дому погиб мужчина и пострадала женщина.

    На автодороге в Новоайдарском округе ВСУ ударили по грузовику, двое мужчин погибли. В Луганске в районе аграрного университета вражеский БПЛА атаковал грузовой автомобиль, погиб водитель. В Первомайске и Лисичанске ранены еще два мирных жителя.

    Кроме того, в двух муниципалитетах зафиксированы удары по объектам энергетической инфраструктуры. Это привело к временным отключениям электроэнергии почти во всех муниципалитетах, включая Луганск, а также к нарушениям водоснабжения и теплоснабжения.

    «Аварийные бригады энергетиков делают все, чтобы как можно скорее стабилизировать ситуацию. Правительство региона координирует работу и предпринимает необходимые действия. Держу ситуацию на контроле», – подчеркнул глава региона.

    Всего под обстрелом оказались 11 муниципалитетов, над республикой было сбито более 100 воздушных целей, уточнил Пасечник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в правительстве ЛНР сообщили о массовом отключении электричества из-за атаки украинских беспилотников на энергосистему.

    Накануне Пасечник заявил о гибели еще двух человек в республике за сутки при атаках ВСУ. В субботу он сообщил о ранении двух мирных жителей в регионе.

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