Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.6 комментариев
Слюсарь сообщил об уничтожении почти 20 БПЛА над Ростовской областью
За ночь сбито и подавлено почти 20 беспилотников, атаковавших восемь районов, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
По словам губернатора, были атакованы Каменский, Кашарский, Мясниковский, Миллеровский, Верхнедонской, Тарасовский, Чертковский и Шолоховский районы.
«Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, будет уточняться», – заявил губернатор в «Максе».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Калининском районе Горловки водитель пассажирского автобуса получил ранения в результате атаки украинского беспилотника.
Женщина погибла при атаке дрона ВСУ в Белгородской области.