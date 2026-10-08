Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.5 комментариев
Женщина погибла при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
При атаке дрона ВСУ в Грайвороне погибла женщина, еще трое мирных жителей госпитализированы, сообщил оперативный штаб Белгородской области.
Женщина погибла в результате детонации FPV-дрона, сообщил оперштаб в «Максе».
По данным оперативного штаба, троих пострадавших доставили в Грайворонскую центральную районную больницу: у мужчины и женщины диагностировали множественные осколочные ранения спины, еще у одной женщины – осколочные ранения волосистой части головы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг при атаках ВСУ на Белгородскую область погиб ребенок и еще один человек получил ранения.
В среду мужчина пострадал при ударе дрона по автомобилю в Белгородской области.