Женщина погибла при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Tекст: Антон Антонов

Женщина погибла в результате детонации FPV-дрона, сообщил оперштаб в «Максе».

По данным оперативного штаба, троих пострадавших доставили в Грайворонскую центральную районную больницу: у мужчины и женщины диагностировали множественные осколочные ранения спины, еще у одной женщины – осколочные ранения волосистой части головы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг при атаках ВСУ на Белгородскую область погиб ребенок и еще один человек получил ранения.

В среду мужчина пострадал при ударе дрона по автомобилю в Белгородской области.