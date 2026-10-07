Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.4 комментария
Мужчина пострадал при ударе дрона по автомобилю в Белгородской области
В Ракитянском округе Белгородской области гражданский автомобиль подвергся атаке беспилотника со стороны Вооруженных сил Украины, в результате чего травмы получил местный житель, сообщил оперштаб региона.
Утром в поселке Ракитное Ракитянского округа Белгородской области украинский беспилотный летательный аппарат атаковал легковой автомобиль. В результате инцидента пострадал мужчина, передает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона.
Местный житель получил акубаротравму и самостоятельно обратился за помощью в городскую больницу № 2 Белгорода. После первичного осмотра врачи назначили ему курс лечения, который пациент продолжит амбулаторно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник мирный житель погиб при обстреле Белгородской области.
В июле атаке украинских войск на регион пострадали две женщины.
Незадолго до этого Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ.