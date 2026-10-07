Мужчина пострадал при ударе дрона по автомобилю в Белгородской области

Tекст: Ольга Иванова

Утром в поселке Ракитное Ракитянского округа Белгородской области украинский беспилотный летательный аппарат атаковал легковой автомобиль. В результате инцидента пострадал мужчина, передает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона.

Местный житель получил акубаротравму и самостоятельно обратился за помощью в городскую больницу № 2 Белгорода. После первичного осмотра врачи назначили ему курс лечения, который пациент продолжит амбулаторно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник мирный житель погиб при обстреле Белгородской области.

В июле атаке украинских войск на регион пострадали две женщины.

Незадолго до этого Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ.