Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают 2 миллиарда человек.3 комментария
При ночной атаке на Ростовскую область уничтожено более 60 дронов
Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более 60 БПЛА в городах Миллерово, Новошахтинске и еще 12 районах области, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
«Уничтожено более 60 БПЛА в городах Миллерово, Новошахтинске, 12 районах области: Белокалитвинском, Миллеровском, Верхнедонском, Милютинском, Каменском, Шолоховском, Тарасовском, Чертковском, Азовском, Матвеево-Курганском, Орловском, Тацинском», – написал он в Max-канале.
Слюсарь уточнил, что последствиями на земле в Тацинском районе стало возгорание сухой травы из-за падения обломков дрона.
«Пострадавших нет. Возгорание ликвидировано», – добавил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в течение 12 сентября сбили 53 украинских БПЛА на российскими регионами. Здание магазина загорелось в Таганроге после падения обломков беспилотника. Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила о возникновении очагов возгорания после массированной атаки дронов ВСУ.