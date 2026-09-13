Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают 2 миллиарда человек.3 комментария
Песков заявил о перспективе трехсторонней встречи по Украине
В Москве ожидают проведения новой встречи представителей России, США и Украины для обсуждения путей урегулирования текущего конфликта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Российская сторона выражает надежду на скорое проведение трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины, передает РИА «Новости». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва разделяет позицию Вашингтона по этому вопросу.
«Мы надеемся, что в обозримой перспективе она состоится. В этом плане мы сходны с господином Кушнером», – отметил Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил возвращение к трехстороннему формату переговоров по Украине. З
ять американского президента Джаред Кушнер выразил надежду на возобновление диалога с участием Москвы, Киева и Вашингтона.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал Абу-Даби возможным местом продолжения контактов между сторонами.