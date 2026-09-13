Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают 2 миллиарда человек.3 комментария
Ушаков сообщил о готовности ОАЭ принять переговоры по Украине
Наследный принц Абу-Даби Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахайян предложил президенту Владимиру Путину провести мирные консультации на территории Эмиратов. Об этом сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.
Эмиратская сторона официально выразила желание вновь принять участников диалога по украинскому вопросу, передают «Известия». Об инициативе ближневосточного государства рассказал журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Соответствующее заявление прозвучало в ходе двусторонних контактов на высшем уровне.
«Наследный принц Абу-Даби подтвердил, что эмиратская сторона готова предоставить свою площадку, как это было раньше», – подчеркнул российский дипломат.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил признательность Эмиратам за регулярные предложения организовать встречи для урегулирования украинского конфликта.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков допустил продолжение трехсторонних переговоров в Абу-Даби.
Президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудили вопросы украинского урегулирования в ходе телефонных переговоров.