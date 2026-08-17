Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.4 комментария
Украина потеряла 30% поставок топлива из-за блокады черноморских портов
Куюн: Украина потеряла 30% поставок топлива из-за блокады черноморских портов
Из-за блокады черноморских портов Украина потеряла 30% поставок топлива, сообщил директор консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн.
Куюн оценил масштаб возникшей проблемы, передает РИА «Новости». «Украина потеряла 30% поставок топлива из-за блокирования морских путей», – заявил специалист.
Отсутствие доступа к черноморским коридорам заставило поставщиков использовать исключительно наземные маршруты. Это решение многократно увеличило нагрузку на пограничные пункты и спровоцировало образование гигантских пробок. По словам эксперта, сейчас участников рынка волнует не стоимость ресурса, а сама возможность его доставки.
Куюн добавил, что логистические трудности стали гораздо более важной проблемой, чем ценообразование. Специалист предупредил, что полное отсутствие горючего обернется для государства настоящей катастрофой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за простоя морских портов Украина потеряла около 1,75 млрд долларов валютной выручки.
Систематические удары Вооруженных сил России по инфраструктуре Одесской области осложнили работу украинской логистики.
Украинский министр аграрной политики Тарас Высоцкий предупредил о риске критической нехватки складских мощностей для зерна.