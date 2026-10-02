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В России завершилась активная фаза военных учений ОДКБ
Минобороны сообщило о завершении маневров ОДКБ на полигоне Чебаркуль
В России подошла к концу активная стадия учений Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, в ходе которых военные отработали локализацию приграничного вооруженного конфликта.
Минобороны сообщило, что на полигоне Чебаркуль участники маневров продемонстрировали слаженные действия при проведении совместной операции по локализации приграничного конфликта, передает ТАСС.
Военнослужащие отработали ведение разведки, уничтожение передовых позиций, а также блокирование и разгром противника в населенном пункте. На последующих этапах силы ОДКБ потренировались в ликвидации выдвигающихся резервов противника, поиске разрозненных групп в лесополосе и восстановлении пограничного контроля. Кроме того, подразделения отработали ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций в условиях боевых действий.
Особенностью маневров стало широкое применение беспилотников различных типов и робототехнических комплексов. Практические действия войск отрабатывались с учетом опыта проведения спецоперации на Украине.
В торжественной церемонии закрытия учений приняли участие генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков, начальник Объединенного штаба организации Андрей Сердюков, а также старшие воинских контингентов государств объединения.
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