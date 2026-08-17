Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.7 комментариев
В Минобороны Польши заявили о подготовке к войне с Россией
Замглавы Минобороны Польши Томчик заявил о подготовке к войне с Россией
Польша постоянно наращивает свой военный потенциал, так как Москва может напасть на страны Европы «в любой момент», заявил заместитель министра обороны Цезарий Томчик.
По словам Томчика, Польша постоянно увеличивает мощь вооруженных сил на фоне угрозы столкновения с Москвой, передают «Вести».
«Готовимся к войне, надеясь, что она никогда не произойдет. …Мы уже не делим сценарии на реальные и нереальные, а на вероятные и неправдоподобные», – заявил замминистра обороны Польши.
Он также добавил, что в 2027 году российская сторона якобы сумеет полностью восстановить свои силы для масштабного конфликта с блоком НАТО.
Министерство национальной обороны Польши разработало поправки для введения режима полной готовности к войне.
Весной в польском Демблине открылся первый в Европе сервисный центр для танков Abrams.
В начале года военное ведомство страны разослало гражданам миллионы брошюр с инструкциями на случай боевых действий