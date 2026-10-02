Личные данные глав разведок ФРГ и Нидерландов оказались в открытом доступе

SZ: Главы разведок ФРГ и Нидерландов нарушили правила цифровой безопасности

Tекст: Мария Иванова

Личные контактные данные вице-президента Федеральной разведывательной службы Германии Дага Бэра и главы военной разведки Нидерландов Петера Реесинка находились в открытом доступе на протяжении нескольких лет из-за несоблюдения правил цифровой безопасности. Об этом пишут Süddeutsche Zeitung и WDR.

Домашний адрес, личная почта и номер телефона Бэра утекли в Сеть в 2020 году после хакерской атаки на американский онлайн-аукцион, затронувшей более 3,4 млн пользователей. Высокопоставленный разведчик проигнорировал уведомление о компрометации данных и не стал менять номер. Изначально он объяснял, что использует этот телефон только для связи с семьей, однако выяснилось, что по нему с генералом контактировали чиновники и военнослужащие. После обращения журналистов Бэр признал ошибку и сменил номер, отмечает ТАСС.

У Реесинка в открытом доступе также оказались домашний адрес и телефон, который был привязан к мессенджеру WhatsApp. Кроме того, вице-адмирал пользовался общедоступным фитнес-приложением, позволявшим любому желающему отслеживать точные маршруты его поездок от штаб-квартиры разведки в Гааге до дома в Амстердаме. Реесинк удалил свой аккаунт и объяснил инцидент незнанием настроек конфиденциальности. Эксперты подчеркивают, что такие утечки позволяют иностранным спецслужбам вести цифровой шпионаж, при этом руководство НАТО ранее уже предупреждало сотрудников об опасности использования WhatsApp и Signal.

В конце сентября стало известно, что ИИ-агенты OpenAI атаковали три американских министерства.