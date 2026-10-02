Стая кашалотов потопила яхту с четырьмя людьми в Тихом океане

NYP: В Тихом океане стая кашалотов потопила яхту с четырьмя пассажирами

Tекст: Мария Иванова

Нападение произошло ночью к северу от острова Норфолк, когда парусник с двумя австралийцами, новозеландцем и французом получил несколько ударов от стаи из шести-восьми китов, пишет New York Post.

Стоявшая за штурвалом Джемма Купер рассказала, что после глухого удара судно отбросило в сторону. В результате атаки был разбит рулевой механизм, а в корпусе из стеклопластика образовались трещины и пробоины. Находившийся на борту француз Мартен Жоффре нырял под воду для осмотра повреждений и помогал заделывать дыры подручными средствами, отмечает ТАСС.

Экипаж подал сигнал бедствия, однако из-за стремительно поступающей воды пассажиры были вынуждены перебраться на спасательный плот. Через 18 часов их подобрал контейнеровоз MV Sofrana Surville, никто из людей не пострадал.

Руководитель операций координационного центра спасения Майк Клулоу высоко оценил действия экипажа. Он подчеркнул, что моряки поступили абсолютно правильно, а своевременная активация аварийного радиобуя сыграла ключевую роль в их успешном спасении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе у берегов Камчатки пропали четверо моряков при пожаре на судне.