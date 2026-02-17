Пользователи Мax создали более 1 млн приватных каналов за неделю

Tекст: Вера Басилая

Пользователи Мax создали более одного миллиона приватных каналов за первую неделю после запуска новой функции, сообщает VK.

В среднем ежедневно появляется около 145 тыс. новых приватных каналов, а 12 февраля был зафиксирован рекорд: за сутки пользователи открыли 276 тыс. таких каналов.

Возможность создавать приватные каналы появилась у пользователей Мax 10 февраля. Теперь авторы могут приглашать подписчиков с помощью специальной ссылки, а также настраивать доступ через одобрение заявок: подключиться к каналу можно только после разрешения администратора, если выбрана соответствующая опция.

Активный интерес к нововведению подтверждают и цифры роста аудитории: у одного из авторов, воспользовавшихся новой функцией, за неделю количество подписчиков увеличилось с нуля до 56 тыс.

Ранее в новой версии мессенджера Max появилась возможность создавать приватные каналы с расширенными настройками доступа и публикаций.

