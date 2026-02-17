В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.2 комментария
Пользователи Мax создали более 1 млн приватных каналов за неделю
За первую неделю после запуска функции пользователи Мax создали более миллиона приватных каналов, что стало новым рекордом платформы.
Пользователи Мax создали более одного миллиона приватных каналов за первую неделю после запуска новой функции, сообщает VK.
В среднем ежедневно появляется около 145 тыс. новых приватных каналов, а 12 февраля был зафиксирован рекорд: за сутки пользователи открыли 276 тыс. таких каналов.
Возможность создавать приватные каналы появилась у пользователей Мax 10 февраля. Теперь авторы могут приглашать подписчиков с помощью специальной ссылки, а также настраивать доступ через одобрение заявок: подключиться к каналу можно только после разрешения администратора, если выбрана соответствующая опция.
Активный интерес к нововведению подтверждают и цифры роста аудитории: у одного из авторов, воспользовавшихся новой функцией, за неделю количество подписчиков увеличилось с нуля до 56 тыс.
