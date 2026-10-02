РЖД решили ввести прогрессивную шкалу сборов за возврат билетов

РЖД: Сбор за возврат ж/д билетов с 1 декабря составит от 1% до 10% от стоимости

Tекст: Дарья Григоренко

В РЖД уточнили, что с 1 декабря в России начнет действовать прогрессивная шкала сборов за возврат билетов на поезда дальнего следования. Максимальный размер сбора не превысит 10% от стоимости проездного документа, передает ТАСС.

При возврате билета за 45 суток и более до отправления сбор составит 1%, от 30 до 44 суток – 3%, от 10 до 29 суток – 5%, за девять и менее суток до отправления поезда – 10%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом ФАС разработала новые правила возврата билетов на поезда.

В июне в России ввели штрафы до 500 тыс. рублей для перекупщиков билетов на поезда.

В мае РЖД анонсировали запуск подачи заявки на несколько поездов.