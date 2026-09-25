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Капитан и трое моряков пропали при пожаре на судне «Триумф» у Камчатки
У побережья Камчатки загорелось судно «Триумф», большая часть экипажа успешно эвакуирована на спасательные плоты и подобрана проходящим кораблем, однако капитана и еще троих моряков найти пока не удалось.
Пожар охватил судно «Триумф», находившееся у камчатского побережья, передает ТАСС. Экипаж из 29 человек покинул борт и разместился на спасательных плотах.
«Горит судно «Триумф». Экипаж покинул борт, находился на спасательных плотах, 29 человек. Подошедшее судно «Персей» сняло с плотов 25 человек», – сообщили в диспетчерской службе наблюдения за флотом. Судьба четверых человек, включая капитана, на данный момент остается неизвестной.
Судно «Персей» направляется в Петропавловск-Камчатский, куда должно прибыть в 06:00 по местному времени для высадки спасенных на берег. К месту возгорания «Триумфа» из Петропавловска-Камчатского будет направлено спасательное судно «Суворовец», которое прибудет примерно через десять часов.
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