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    Нефтяной рынок вступил в период полураспада
    Россия возобновила поставки природного газа в Армению
    С 2022 года через Румынию в ЕС въехало более 16 млн украинцев
    «АвтоВАЗ» начал испытания Lada Azimut с турбомотором и гибридным двигателем
    Путин назвал культуру мостом через любые противоречия и санкции
    Песков: Кремль взял на контроль передачу оружейных лицензий Киеву
    Поставки газа по «Силе Сибири» в Китай превысили прошлогодние показатели
    Захарова назвала черным юмором назначение комика в Минобороны Украины
    Эксперт: Британия и Франция становятся участниками конфликта на Ближнем Востоке
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Пределы германского милитаризма определяет внешняя сила

    Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?

    2 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Чёрного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

    37 комментариев
    25 сентября 2026, 17:24 • Новости дня

    Капитан и трое моряков пропали при пожаре на судне «Триумф» у Камчатки

    Tекст: Валерия Городецкая

    У побережья Камчатки загорелось судно «Триумф», большая часть экипажа успешно эвакуирована на спасательные плоты и подобрана проходящим кораблем, однако капитана и еще троих моряков найти пока не удалось.

    Пожар охватил судно «Триумф», находившееся у камчатского побережья, передает ТАСС. Экипаж из 29 человек покинул борт и разместился на спасательных плотах.

    «Горит судно «Триумф». Экипаж покинул борт, находился на спасательных плотах, 29 человек. Подошедшее судно «Персей» сняло с плотов 25 человек», – сообщили в диспетчерской службе наблюдения за флотом. Судьба четверых человек, включая капитана, на данный момент остается неизвестной.

    Судно «Персей» направляется в Петропавловск-Камчатский, куда должно прибыть в 06:00 по местному времени для высадки спасенных на берег. К месту возгорания «Триумфа» из Петропавловска-Камчатского будет направлено спасательное судно «Суворовец», которое прибудет примерно через десять часов.

    Ранее спасатели помогли экипажу попавшей в шторм яхты у берегов Северодвинска.

    В ноябре прошлого года турецкие службы эвакуировали весь экипаж загоревшегося в Черном море танкера Kairos.

    Летом 2025 года один человек погиб при пожаре на рыболовецком судне во Владивостоке.

    25 сентября 2026, 13:36 • Новости дня
    Путин поздравил «АвтоВАЗ» с началом серийного производства Lada Azimut

    Путин: Выпуск Lada Azimut станет вкладом в развитие автопрома России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин назвал запуск серийного производства кроссовера Lada Azimut важным шагом в развитии и укреплении конкурентоспособности отечественной автомобильной промышленности.

    Президент России Владимир Путин поздравил коллектив АО «АвтоВАЗ» с началом серийного производства кроссовера Lada Azimut. В опубликованной на сайте Кремля телеграмме глава государства подчеркнул значимость события для отечественного автопрома.

    «Отмечу, что это полностью отечественная разработка, производство которой станет заметным вкладом в дальнейшее развитие нашей автомобильной промышленности, в укрепление ее позиций и рост конкурентоспособности, послужит подтверждением значительного индустриального, технологического потенциала «АвтоВАЗа», – говорится в поздравлении президента.

    Российский лидер выразил уверенность, что предприятие продолжит расширять линейку продукции, опираясь на современные стандарты качества и безопасности. Он пожелал коллективу завода новых достижений и успешной реализации перспективных проектов.

    Генеральный директор «АвтоВАЗа» Максим Соколов ранее анонсировал появление гибридной модификации Lada Azimut. По его словам, полноприводный автомобиль получит силовую установку мощностью 290 киловатт, что эквивалентно 390 л. с. Гибрид сможет разгоняться до 100 км в час за 5,7 секунды, а запас хода составит около 1100 км. Сборка кроссовера стартовала на заводе в Тольятти 25 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил о старте серийного производства нового кроссовера Lada Azimut 25 сентября.

    Весной глава Ростеха Сергей Чемезов представил эту новинку Владимиру Путину в Кремле.

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    25 сентября 2026, 11:25 • Новости дня
    Украина спровоцировала скандал в Южной Корее из-за военнопленных КНДР
    Украина спровоцировала скандал в Южной Корее из-за военнопленных КНДР
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль столкнулся с критикой после того, как президент Украины Владимир Зеленский с трибуны ООН сообщил о передаче в Сеул двух военнопленных из армии КНДР, о которой стороны договорились не объявлять публично.

    Правительство Южной Кореи оказалось в затруднительном положении после того, как стало известно, что двое военнопленных северокорейских военнослужащих, воевавших на стороне России на Украине, были отправлены в Сеул, а Владимир Зеленский заявил об этом в своем выступлении на Генассамблее ООН, хотя договоренность с Киевом предусматривала конфиденциальность, пишет Yonhap.

    По данным агентства, Украина и Южная Корея согласовали перевод пленных в рамках негласного «закулисного» механизма, который должен был проходить в «спокойном режиме» без широкой огласки, чтобы не обострять отношения с КНДР и не подрывать безопасность участников операции. В Сеуле подчеркивали, что речь шла о гуманитарном и правовом обеспечении статуса военнопленных, а не об обмене разведданными или военной информацией.

    Министерство по делам объединения Южной Кореи заявило, что не получало от Украины предварительных уведомлений о намерении Киева публично раскрыть детали отправки пленных северокорейцев и потому не комментирует формулировки Зеленского. В ведомстве добавили, что не запрашивали у украинской стороны дополнительные сведения о маршруте и условиях передачи, сославшись на конфиденциальный характер договоренностей.

    Депутат парламента Ю раскритиковал кабинет Юн Сок Ёля за то, что общественность узнала о переводе военнопленных КНДР из выступления украинского президента, а не от собственных властей, и увязал этот эпизод с прежними претензиями к правительству по поводу сокрытия деталей инцидента с противопехотными минами в демилитаризованной зоне. По его словам, стремление администрации к «тихому режиму» в чувствительных вопросах ставит под сомнение транспарентность принятия решений в сфере безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил о передаче Южной Корее двух пленных северокорейских военных. Спецслужбы Южной Кореи выразили сильное сожаление из-за нарушения Киевом соглашения о неразглашении факта задержания этих солдат. Ранее Южная Корея захотела получить находящихся на Украине пленных военнослужащих КНДР для пропагандистских и военных целей.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    24 сентября 2026, 19:57 • Новости дня
    Умерла последняя жена Владимира Высоцкого Марина Влади

    BFMTV: Умерла последняя жена Владимира Высоцкого Марина Влади

    Умерла последняя жена Владимира Высоцкого Марина Влади
    @ Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Французская артистка и последняя супруга поэта Владимира Высоцкого Марина Влади ушла из жизни в возрасте 88 лет, сообщил телеканал BFMTV.

    «Франко-русская актриса, певица и писательница Марина Влади умерла в этот четверг, 24 сентября. Ей было 88 лет», – приводит РИА «Новости» сообщение BFMTV.

    Знаменитость родилась в пригороде Парижа в семье русских эмигрантов.

    За свою карьеру артистка исполнила более 100 ролей в кино. Всемирную известность ей принесла главная роль в картине «Колдунья», снятой по повести Александра Куприна. За работу в фильме «Современная история» она получила награду Каннского кинофестиваля.

    В 1970 году знаменитость официально зарегистрировала брак с советским поэтом и актером Владимиром Высоцким. Позже она выпустила мемуары об их отношениях, а также передала архивы мужа в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года Марина Влади передала любовную переписку с Владимиром Высоцким в Росархив.

    Осенью прошлого года аукционный дом Hermitage Fine Art выставил на торги посмертную маску поэта из поместья актрисы.

    Летом того же года сын легендарного артиста Никита Высоцкий назвал этичным создание цифрового аватара своего отца.


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    25 сентября 2026, 09:54 • Новости дня
    Си Цзиньпин и Трамп определили новые правила мировой политики

    Си Цзиньпин и Дональд Трамп достигли новых договоренностей в Вашингтоне

    Си Цзиньпин и Трамп определили новые правила мировой политики
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели встречу в Вашингтоне, определив новые стратегические ориентиры для развития двусторонних отношений.

    Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели встречу в Белом доме, достигнув новых договоренностей для стратегического развития двусторонних отношений, передает Xinhua.

    Китайский лидер призвал перевести видение конструктивных отношений в реальные действия и найти правильный путь для взаимодействия двух крупных держав. Для Пекина и Вашингтона это означает работу в направлении сотрудничества, умеренной конкуренции и мирного сосуществования.

    Экономические и торговые команды двух стран недавно провели новый раунд консультаций и достигли совместных договоренностей. Это стало хорошей новостью как для экономик обоих государств, так и для мировой экономики в целом.

    Подобный подход может быть применен и к развивающимся сферам, таким как искусственный интеллект. Китай и США, будучи ведущими странами в этой области, должны использовать свои сильные стороны для сотрудничества, обмениваться мнениями о рисках и предотвращать злоупотребления технологиями ИИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин направился в США с первым за 11 лет государственным визитом.

    В ходе поездки китайский лидер обсудил с Дональдом Трампом развитие торговых отношений и сотрудничество в сфере искусственного интеллекта.

    Ранее весной главы двух государств договорились выстраивать конструктивные и стабильные связи.

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    24 сентября 2026, 19:42 • Новости дня
    Ученые Стэнфорда: Мозг человека появился после слияния двух отдельных систем
    Ученые Стэнфорда: Мозг человека появился после слияния двух отдельных систем
    @ IMAGO/Science Photo Library/ТАСС

    Мозг человека мог сформироваться в результате объединения двух самостоятельных нервных систем сотни миллионов лет назад. К такому предположению пришли исследователи Стэнфордского университета (внесен в реестр нежелательных организаций в РФ), обнаружившие, что его передние и задние отделы развиваются из разных типов клеток-предшественников.

    Команда под руководством Кайла Ло изучила ранние стадии развития эмбрионов мышей. Выяснилось, что клетки, в которых активен ген OTX2, дают начало нейронам переднего и среднего мозга. Задний мозг формируется из другой группы клеток-предшественников, экспрессирующих ген GBX2, сообщает New Scientist. Работа опубликована в журнале Nature Neuroscience.

    Эксперименты с человеческими клетками в лаборатории показали аналогичное разделение. По словам Ло, исследователям впервые удалось продемонстрировать, что передние и задние отделы мозга имеют разные клеточные источники развития.

    Открытие помогло объяснить трудности, с которыми ученые сталкивались при выращивании ткани человеческого заднего мозга. Как рассказал руководитель исследования, отправной точкой работы стал неудачный эксперимент студента, проходившего летнюю практику. Выяснилось, что специалисты пытались получить нейроны заднего мозга из клеток, предназначенных для формирования переднего и среднего отделов.

    Выбрав подходящий тип клеток-предшественников, команда впервые смогла вырастить в лаборатории функциональные двигательные нейроны человеческого заднего мозга. Этот отдел участвует в координации жизненно важных процессов, включая дыхание, сон, прием пищи и сердцебиение. Передний мозг, в свою очередь, связан с высшими мыслительными функциями.

    По оценке Ло, возможность выращивать такие нейроны поможет исследованию бокового амиотрофического склероза и спинальной мышечной атрофии. При этих заболеваниях поражение заднего мозга может приводить к нарушениям речи и глотания. 

    Исследователи проверили развитие нервной системы у эмбрионов кур, рыб данио-рерио и кишечнодышащих червей. У них также обнаружились два разных типа клеток-предшественников. Это позволяет предположить, что подобный механизм возник у общих предков этих организмов не менее 550 млн лет назад.

    У медуз, эволюционные пути которых разошлись с нашей линией примерно 600–700 млн лет назад, существуют две отдельные нервные системы. Ло допускает, что у далеких предков человека они объединились, поскольку сближение нервных структур сделало обмен информацией более эффективным.

    Раздельное развитие отделов мозга могло также способствовать появлению сложного мышления, считает ученый. Пока задний мозг обеспечивал основные функции выживания, передний получал возможность эволюционировать, формируя способности к памяти и творчеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, память млекопитающих сохраняется даже после потери половины нейронных связей. Формирование отделов человеческого мозга продолжается на протяжении нескольких десятилетий. Британские и шведские исследователи назвали шишковидную железу ушедшим вглубь черепа древним срединным глазом.

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    25 сентября 2026, 03:50 • Новости дня
    Лавров потребовал от генсека ООН пристального исследования инсценировки в Буче

    Лавров потребовал от Гутерреша исследования инсценировки в Буче

    Лавров потребовал от генсека ООН пристального исследования инсценировки в Буче
    @ Denis Bocharov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и передал ему доклад о фальсификациях в Буче.

    В Нью-Йорке на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и генерального секретаря организации Антониу Гутерреша. Стороны обсудили актуальные вопросы работы ООН и итоги деятельности Гутерреша на его посту, передает пресс-служба МИД.

    Лавров передал Гутеррешу доклад «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима», подготовленный Международным общественным трибуналом во главе с его председателем, членом Общественной палаты России М.С. Григорьевым, посвящённый разоблачению распространяемых киевским режимом фейков о якобы имевшей место в Буче резне.

    «Он потребовал проведения Секретариатом ООН детального исследования фактов совершенной Киевом и его натовскими спонсорами инсценировки», – уточнили в МИД.

    Лавров в беседе с Гутеррешем также подчеркнул необходимость реформирования ООН для адаптации к многополярному миру. Он отметил важность расширения представительства стран Мирового большинства в Секретариате и беспристрастной работы сотрудников организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров также передал главе МАГАТЭ доклад о провокации в Буче.

    Захарова ранее обвинила генсека ООН в подыгрывании антироссийской кампании по Буче, а Лавров уличил генсека ООН в путанице показаний по Буче.

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    25 сентября 2026, 12:05 • Новости дня
    Центризбирком огласил итоги выборов в Госдуму девятого созыва

    ЦИК: «Единая Россия» получила 349 мандатов в Госдуме

    Центризбирком огласил итоги выборов в Госдуму девятого созыва
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова подвела итоги голосования, согласно которым парламентское большинство из 349 мест досталось представителям «Единой России».

    По результатам прошедших выборов в нижнюю палату парламента прошли шесть политических объединений, передает РИА «Новости».

    «Единая Россия» получила 349 мандатов: 140 по федеральному округу и 209 по одномандатным избирательным округам», – заявила Элла Памфилова.

    КПРФ досталось 37 депутатских кресел, из них 32 по федеральному округу и пять по одномандатным.

    Представители ЛДПР забрали 23 мандата, а партия «Новые люди» обеспечила себе 19 мест по федеральному округу.

    «Справедливая Россия» смогла провести в парламент 17 своих кандидатов, из них 13 – федеральный округ, четыре – одномандатники.

    Партия «Родина» получила лишь один мандат.

    Кроме того, в Государственную думу девятого созыва прошли четыре кандидата, участвовавших в кампании в качестве самовыдвиженцев.

    Явка на выборах составила 59,80% – свои голоса отдали 67 448 094 человека, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

    Масштабное голосование проходило по всей стране с 18 по 20 сентября 2026 года. В этот период распределялось около 20,7 тыс. различных выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что формирование нового состава парламента является важнейшим внутриполитическим событием.

    Президент России Владимир Путин заявил, что рекордная явка на прошедших выборах в Госдуму демонстрирует поддержку гражданами курса на укрепление государства.

    Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал кандидатов, которых партия выдвигает на должности руководителей комитетов и комиссий Госдумы.

    Президент России Владимир Путин согласился сохранить за Вячеславом Володиным кресло руководителя нижней палаты российского парламента.

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    25 сентября 2026, 12:52 • Новости дня
    Названа причина смерти актрисы Марины Влади

    Сын Высоцкого назвал продолжительную болезнь причиной смерти Влади

    Названа причина смерти актрисы Марины Влади
    @ Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Причиной смерти французской актрисы Марины Влади стала продолжительная болезнь, сообщил сын поэта Владимира Высоцкого, который был женат на Влади, Никита Высоцкий.

    Сын Владимира Высоцкого Никита Высоцкий рассказал, что причиной смерти актрисы стала продолжительная болезнь, передает ТАСС.

    «Она болела. Она прожила больше 88 лет – огромная жизнь, многое сделала, в том числе и для нас, для всех, кому важен Высоцкий. Надо ее помнить, быть ей благодарным», – поделился он.

    Высоцкий также уточнил, что не полетит во Францию на похороны из-за отсутствия визы и связанных с этим сложностей. По его словам, он не поддерживал отношений с актрисой в последние годы и видел ее мельком около 15-20 лет назад.

    Марина Влади скончалась 24 сентября 2026 года в возрасте 88 лет. Она была последней женой Владимира Высоцкого, их брак продлился с 1970 по 1980 год.

    За свою карьеру Влади снялась более чем в 80 фильмах, получив приз Каннского кинофестиваля за роль в картине «Пчелиная матка» (1963). В 2012 году она была удостоена российской медали Пушкина за вклад в развитие культурных связей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французская радиостанция BFMTV сообщила о смерти артистки в возрасте 88 лет.

    Газета Figaro назвала актрису славянской звездой французского кинематографа.

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    24 сентября 2026, 19:30 • Новости дня
    Медведев огласил список кандидатов на посты глав комитетов Госдумы

    Медведев предложил кандидатуры на должности председателей комитетов Госдумы

    Медведев огласил список кандидатов на посты глав комитетов Госдумы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал кандидатов, которых партия выдвигает на должности руководителей комитетов и комиссий Государственной думы.

    Медведев в ходе совместного заседания бюро высшего совета и генерального совета озвучил список кандидатов на посты председателей профильных комитетов нижней палаты парламента, передает РИА «Новости».

    На должность главы комитета по бюджету и налогам предложен Андрей Макаров. Комитет по энергетике может возглавить Николай Шульгинов, а комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству – Павел Крашенинников. Комитетом по обороне предложено руководить Владимиру Касатонову, а комитетом по уголовному и административному законодательству – Юрию Петрову.

    Партия также выдвинула Ирину Белых на пост главы комитета по просвещению, Владислава Головина – по молодежной политике, Олега Морозова – по контролю. Сергей Боярский стал кандидатом на должность руководителя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Максим Топилин предложен на пост главы комитета по экономической политике, Ольга Казакова – по культуре, Евгений Москвичев – по транспорту.

    Владимир Гутенев может возглавить комитет по промышленности и торговле, Сергей Пахомов – по строительству и ЖКХ, Владимир Иванов – по делам национальностей. Олег Матыцин выдвинут на пост председателя комитета по физической культуре и спорту, Василий Пискарев – по безопасности и противодействию коррупции, Петр Толстой – по международным делам.

    «Еще раз поздравляю всех с высокой поддержкой нашей партии во время выборов. Эта поддержка обязывает нас сделать все, чтобы ее оправдать», – заявил Медведев.

    Ранее Дмитрий Медведев анонсировал создание нового комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту.

    Председатель партии «Единая Россия» спрогнозировал получение 349 депутатских мандатов.

    Президент России Владимир Путин согласился сохранить за Вячеславом Володиным кресло руководителя нижней палаты российского парламента.

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    25 сентября 2026, 11:53 • Новости дня
    ФСБ раскрыла схему получения «откатов» при закупках в структуре РЖД

    ФСБ: В РЖД существовала схема с незаконными вознаграждениями за покровительство

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ФСБ пресекла схему получения незаконных вознаграждений при заключении контрактов в административно-хозяйственном управлении РЖД, взятки достигали 10% от каждого платежа и 7% от общей суммы договора, указали в ведомстве.

    Схема связана с получением должностными лицами от представителей подрядных организаций незаконного денежного вознаграждения за обеспечение заключения договоров на выгодных для последних условиях, указали в ФСБ, передает ТАСС.

    Также деньги получали за лояльную приемку работ, увеличение объемов финансирования и общее покровительство.

    Договоры с подрядчиками заключались через процедуру «конкурентные переговоры». Она предусматривала упрощенный порядок закупки и требовала согласования с Центральной дирекцией закупок и снабжения госкомпании.

    Ранее Мосгорсуд утвердил приговор Басманного суда Москвы четверым бывшим менеджерам РЖД. Олег Кириллов, Алексей Савченко, Денис Стрельцов и Денис Андреев признаны виновными в получении взяток на сумму более 7 млн рублей.

    Они приговорены к срокам от восьми с половиной до 12 с половиной лет колонии строгого режима и штрафам от 36,8 до 73,6 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года Басманный суд Москвы приговорил четверых бывших руководителей подразделений РЖД к длительным срокам лишения свободы.

    Бывший начальник транспортного отдела Денис Андреев получил 12,5 лет колонии строгого режима.

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    24 сентября 2026, 19:06 • Новости дня
    ВС России уничтожили судно с западным оружием для ВСУ

    Минобороны: ВС России уничтожили судно с западным оружием для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Армия России нанесла массированные удары по логистическим центрам в Одесской области и уничтожила морской транспорт с предназначенными для украинских войск западными военными грузами, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России атаковали терминалы хранения и распределения военного назначения для ВСУ. Основными целями стали объекты, используемые для обеспечения деятельности украинской армии, сообщает Минобороны в Max.

    В Одесской области был поражен крупный логистический центр. Там хранились и распределялись грузы, поступающие на Украину из Европы. Кроме того, в населенном пункте Новые Беляры ликвидирован склад БПЛА.

    Также российские силы нанесли удар по сухогрузу. Он доставлял военное имущество в порт Одессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад Вооруженные силы России поразили груженный военным имуществом сухогруз в порту Одессы. В ходе этой же атаки российские беспилотники уничтожили логистический центр севернее города.

    Днем ранее армия нанесла удары по таможенно-логистическому терминалу в Киевской области.

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    25 сентября 2026, 09:45 • Новости дня
    Украина нарушила соглашение с Южной Кореей о северокорейских военнопленных

    Спецслужбы Южной Кореи выразили недовольство действиями Киева, раскрывшего информацию о задержании двух северокорейских военнослужащих вопреки договоренностям.

    Украинская сторона нарушила соглашение о неразглашении, раскрыв информацию о задержании двух северокорейских солдат, передает The Korea Times. Южнокорейский депутат от правящей партии Ли Сон Квон заявил о недовольстве спецслужб Южной Кореи действиями Киева.

    «Национальная разведывательная служба выразила сильное сожаление по поводу того, что Украина нарушила соглашение о неразглашении», – подчеркнул парламентарий. По его словам, разведка планировала провести тщательный допрос задержанных для получения ценной информации о северокорейских войсках, участвующих в конфликте.

    Однако преждевременное раскрытие факта задержания украинскими властями сорвало эти планы. Разведка Южной Кореи считает, что действия Киева нанесли ущерб совместным усилиям по сбору разведданных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил о передаче Южной Корее двух пленных северокорейских военных.

    Ранее южнокорейская разведка сообщила о вероятной отправке солдат КНДР в Россию.

    В ответ Сеул запланировал нарастить объемы военной помощи Киеву.

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    25 сентября 2026, 00:43 • Новости дня
    Михалков назвал унижением для Петербурга возможный концерт Канье Уэста

    Михалков назвал унижением для Петербурга концерт Канье Уэста

    Михалков назвал унижением для Петербурга возможный концерт Канье Уэста
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Народный артист РСФСР и режиссер Никита Михалков назвал оскорбительным для Петербурга возможное выступление американского рэпера Канье Уэста из-за его скандальных высказываний.

    «В Санкт-Петербурге, бывшем Ленинграде, блокадном, выступление человека, который пропагандирует нацизм и заработал на этом более 40 млн долларов, для стен этого города, для его набережной, для Невы, для Петропавловской крепости, это унижение», – передает его слова на полях Форума объединенных культур ТАСС.

    Михалков добавил, что люди, пережившие блокаду, не смогут посетить такое мероприятие. При этом режиссер отметил серьезность того факта, что музыка рэпера будет звучать в Петербурге, а десятки тысяч зрителей будут ему аплодировать.

    Михалков также назвал Россию и русский язык своим местом силы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Say Agency анонсировало два концерта Канье Уэста на «Газпром арене» в Петербурге 10 и 11 октября. Однако в пресс-службе стадиона уточнили, что договор аренды с организаторами пока не заключен, а без него проведение мероприятия невозможно.

    Роспотребнадзор вынес предостережение организаторам шоу из-за жалоб покупателей билетов, а российские фанаты рэпера подали в суды шесть исков с требованием возврата денег.

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    24 сентября 2026, 20:42 • Новости дня
    «Метинвест»: Украина впервые за 100 лет неделю не выплавляла сталь
    «Метинвест»: Украина впервые за 100 лет неделю не выплавляла сталь
    @ Efrem Lukatsky/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В сентябре была неделя, когда Украина впервые за 100 лет не выплавила ни одной тонны стали, заявил представитель «Метинвеста» Александр Водовиз.

    По словам Водовиза, все профильные заводы в стране подверглись разрушениям в результате обстрелов, передает «Страна». «Разрушены абсолютно все заводы. Это Arcelor, «Метинвест», завод имени Петровского (Днепровский метзавод) и «Интерпайп». Попадания были по несколько раз. Погибло много людей. Мы не работаем», – рассказал Водовиз. Он добавил, что предприятия Arcelor и завод имени Петровского полностью остановлены, а «Интерпайп» не восстановил поврежденный трансформатор.

    Государство предложило компании помощь в размере от двух до 5 млн гривен, однако стоимость одной печи составляет 500 млн долларов, а ее запуск обойдется еще в 50 млн долларов. В настоящее время у «Метинвеста» разрушено пять таких печей, у Arcelor – две. В связи с неопределенностью ситуации компания пока не планирует вкладывать средства в восстановление производства.

    Водовиз также отметил отсутствие у правительства плана действий по поддержке разрушенного крупного бизнеса. Он подчеркнул, что экономическая ситуация требует чрезвычайных решений, и призвал власти разъяснить дальнейшие шаги, в том числе относительно сохранения рабочих мест.

    Напомним, крупный украинский трубопрокатный завод «Интерпайп сталь» полностью прекратил работу после точного удара российских войск по производственной инфраструктуре.

    Ранее британское издание Financial Times констатировало полную потерю Украиной сталелитейной промышленности.

    Министерство обороны России сообщило о массированных ударах по металлургическим предприятиям в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге.

    Холдинг «Метинвест» оценил повреждения комбината «Запорожсталь» как критические.

    Данное предприятие полностью прекратило свою работу.

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    25 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Песков: Кремль взял на контроль передачу оружейных лицензий Киеву
    Песков: Кремль взял на контроль передачу оружейных лицензий Киеву
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские власти тщательно фиксируют информацию о государствах, разрешающих украинской стороне производить вооружения, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Москва внимательно следит за решениями иностранных правительств о выдаче разрешений на выпуск военной техники, заявил Песков, передает РИА «Новости». Поводом для обсуждения стали недавние заявления Владимира Зеленского.

    Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать заявления о том, что президент США Дональд Трамп якобы пообещал предоставить Киеву право на выпуск ракет для комплексов ПВО Patriot. «Мы очень внимательно, естественно, наблюдаем за той информацией, какие страны, какие лицензии дают, какие вооружения поставляют. И все это тщательно учитываем», – ответил Песков.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о переговорах с Киевом по поводу лицензий на ракеты Patriot.

    Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил факт диалога между Вашингтоном и украинскими властями.

    Владимир Зеленский объявил о готовности местных предприятий к выпуску американских боеприпасов.

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