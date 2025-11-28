  • Новость часаВесь экипаж горящего в Черном море танкера Kairos эвакуировали
    Когда Байконуру вернут пилотируемые полеты
    Роскомнадзор предупредил о возможности полной блокировки WhatsApp в России
    Эксперты спрогнозировали судьбу Ермака после отставки
    Внебрачный сын Жириновского проиграл суд за наследство официальному сыну
    Сийярто раскрыл подробности энергетических договоренностей Путина и Орбана
    Путин позвонил пострадавшему в результате взрыва СВУ в Красногорске мальчику
    Путин назвал размер своей стипендии в студенчестве
    ЦБ объявил о расширении тарифного коридора по ОСАГО
    Human Rights Watch признали нежелательной организацией в России
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Инстинкт хищника – основа западного прогресса

    Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.

    13 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как на самом деле британские ученые изменили мир

    28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.

    23 комментария
    Анна Сытник Анна Сытник В соцсети Х случился сеанс саморазоблачения

    Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.

    6 комментариев
    28 ноября 2025, 21:30 • Новости дня

    Весь экипаж горящего в Черном море танкера Kairos эвакуировали

    Среди 25 эвакуированных с горящего в Черном море танкера Kairos нет россиян

    Tекст: Денис Тельманов

    Турецкие спасатели вывели из зоны пожара всех находившихся на борту людей после взрыва на танкере Kairos под флагом Гамбии. Россиян на борту не оказалось.

    Весь экипаж танкера Kairos, загоревшегося в Черном море, был эвакуирован турецкими спасательными службами, передает ТАСС. По информации Министерства транспорта и инфраструктуры Турции, судно длиной 274 метра следовало из Египта в Россию и подало сигнал о взрыве и возникновении пламени.

    На место происшествия оперативно прибыли спасательные катера, буксиры и аварийно-спасательное судно. Все двадцать пять членов экипажа были благополучно выведены с горящего судна.

    Как сообщили в генконсульстве РФ в Стамбуле, российские граждане на борту танкера отсутствовали. Собеседник агентства заявил: «Граждан России на борту этого судна не было».

    Источник агентства ТАСС добавил, что экипаж, вероятно, состоит только из граждан Индии, однако власти пока официально не подтвердили эту информацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пожар на танкере Kairos, который следовал под флагом Гамбии в Новороссийск, мог быть вызван взрывом морской мины. Танкер Kairos загорелся у побережья Турции после внешнего воздействия, сейчас 25 членов экипажа эвакуируют.

    28 ноября 2025, 10:10 • Новости дня
    В России запланировали запустить систему целевого набора мигрантов

    «Коммерсантъ»: Эксперимент целевого набора мигрантов стартует в России с 2027 года

    Tекст: Вера Басилая

    C 2027 года в России появится пилотный проект по целевому набору иностранных работников и новой системе проверки мигрантов, сообщают СМИ.

    Пилотный проект целевого набора иностранных работников может стартовать в России с 2027 года, пишет «Коммерсантъ».

    Система будет работать по реестровой модели: мигранты сначала пройдут все необходимые процедуры на родине, затем смогут приехать в Россию к конкретным работодателям, следует из проекта плана МВД по реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2026–2030 годы.

    В МВД рассчитывают, что существенное число иностранных специалистов смогут работать по этой модели, что позволит точнее распределять рабочую силу в экономиках различных отраслей. К маю 2026 года МВД, Минтруд, ФСБ и ФНС должны подготовить законопроект, регламентирующий способы набора и проверки мигрантов.

    Также в планах запуск информационной системы и мобильного приложения для оформления и сопровождения целевого найма, создание механизма выявления отраслей, наиболее нуждающихся в трудовых ресурсах из-за рубежа.

    Генеральный прокурор России Александр Гуцан потребовал устранить существующие проблемы миграционного контроля и усилить меры против нарушителей.

    В течение 2024 года в Россию прибыло более 6 млн мигрантов, из которых примерно половина приехала для трудоустройства.

    В сентябре 2025 года в России обновили правила контроля въезда мигрантов.

    28 ноября 2025, 03:50 • Новости дня
    Трамп назвал «смехотворным» соотношение ледоколов России и США

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в ходе обращения к военнослужащим из Белого дома заметил, что США существенно отстают в плане ледокольного флота, отметив, что разница в числе кораблей, например, с Россией, «до смешного обидна».

    «У нас не было ни одного, теперь у нас один [ледокол]. У России 48, а у нас один. Да это просто смехотворно», – сказал Трамп в ходе трансляции из Белого дома.

    При этом американский лидер признал, что в США строительство одного ледокола будет по стоимости равноценно покупке 11 в Финляндии, что и было сделано в октябре американским правительством.

    «Мы заказали 11 ледоколов. Вы хотели построить один, но он стоил бы почти столько же, сколько 11. Причем каждый из этих 11 гораздо лучше, чем тот один. Не самая лучшая сделка», – отметил Трамп.

    В начале октября на встрече финским президентом Александером Стуббом Трамп объявил о закупке Штатами 11 ледоколов у Финляндии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп в начале октября рассказал о планах США закупить в Финляндии ледоколы, так как США эксплуатируют один действующий ледокол, построенный в 1976 году.

    Александр Воротников, доцент ИОН Президентской академии, координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики рассказал газета ВЗГЛЯД, почему США отстали в ледокольной гонке.

    27 ноября 2025, 20:55 • Видео
    Европа придумала, чем дать России взятку

    Как пишут мировые СМИ, Евросоюз надеется, что его пустят за стол переговоров по Украине, если страны Европы согласятся на возвращение России в «Большую восьмерку», откуда ее исключили в 2022 году. По сути, на это предложение уже ответил президент России Владимир Путин.

    27 ноября 2025, 23:55 • Новости дня
    Захарова призвала вызывать санитаров для «врунгильды» Каллас
    Захарова призвала вызывать санитаров для «врунгильды» Каллас
    @ Alessandro Di Meo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась пониманием, почему госсекретарь США Марко Рубио отказался встречаться с главой евродипломатии Каей Каллас после заявления о нападении России на десятки стран.

    «Вызывайте санитаров. Я теперь понимаю, почему меня сегодня на брифинге журналисты попросили прокомментировать отказ Госсекретаря США Рубио с ней встречаться – это небезопасно», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Захарова также приложила видео к посту, на котором Каллас в ходе пресс-конференции по итогам Неформального совета по иностранным делам заявляет о России, нападающей на страны, а на некоторые по три-четыре раза.

    «За последние 100 лет Россия напала более чем на 19 стран, некоторые – три-четыре раза. Ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию», – говорит Каллас.

    «Может, эта врунгильда расскажет, сколько раз страны западных объединений нападали на суверенные государства? Хотя бы за последние 100 лет? Или ей для этого и суток не хватит?» – задается, резюмируя, вопросом Захарова.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров призвал Каллас изучить историю. Каллас потребовала сократить численность армии России. Захарова отметила «редкий ум» Каллас после слов о привилегии поездок в ЕС.


    28 ноября 2025, 13:16 • Новости дня
    Очевидец рассказал подробности нештатной ситуации на Байконуре

    Журналист Котов: Заявления, что Россия якобы лишилась возможности запускать людей в космос – спекуляция

    Очевидец рассказал подробности нештатной ситуации на Байконуре
    @ Иван Тимошенко/@roscosmos_gk

    Tекст: Анастасия Куликова

    Нештатная ситуация на Байконуре не приведет к прекращению пилотируемой программы. На устранение проблемы потребуется несколько месяцев, но первый запуск с площадки может быть осуществлен уже в первом квартале 2026 года, сказал газете ВЗГЛЯД научный журналист Михаил Котов, присутствовавший на Байконуре в момент инцидента. Ранее Роскосмос сообщил о повреждении стартового стола после запуска «Союза».

    «Заявления в некоторых СМИ о том, что Россия якобы лишилась возможности запускать в космос людей, чего не было с 1961 года, – явный вброс и нагнетание ситуации. Да, на Байконуре произошла нештатная ситуация, но говорить о прекращении пилотируемой программы попросту глупо», – подчеркнул Михаил Котов, научный журналист.

    По его информации, «кабину обслуживания пусковой площадки сорвало со своего места и выбросило в лоток газоотвода». К этому привел аэродинамический удар выхлопных газов ракеты. Все это случилось уже после отрыва «Союза» со стартового стола. «По идее, кабина обслуживания должна была находиться в специальной нише, но, судя по всему, ее вытащило силой выхлопных газов. На площадке в этот момент никого не было, никто не пострадал», – уточнил собеседник.

    Причины инцидента выяснит специальная комиссия, отметил журналист. «На ремонт потребуется несколько месяцев. Первый запуск с площадки может быть осуществлен уже в первом квартале 2026 года», – сообщил Котов со ссылкой на мнение специалистов ракетно-космической отрасли, с которыми он общался.

    «В настоящее время 31-я площадка – единственная подготовленная для пилотируемой программы. Но если возникнет необходимость, я думаю, могут начаться работы на Восточном. Пока же специалисты уверены, что проще починить 31-ю площадку. Роскосмос располагает достаточным количеством комплектующих для решения проблемы», – заключил Котов.

    Ранее на Байконуре были повреждены ряд элементов стартового стола. Повреждения выявили после запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса, уточнив, что сотрудники корпорации проводят оценку состояния комплекса.

    По неофициальным данным, газовой струей ракетного двигателя первой ступени была вырвана часть стартового комплекса № 6 космического ракетного комплекса № 31 (одна из кабин обслуживания). Популяризатор космонавтики Виталий Егоров отметил, что на трансляции запуска, которую вел Роскосмос, было видно, что «в газоотводном лотке под стартовым столом оказалась какая-то массивная металлическая конструкция, которой там быть не должно».

    Площадка № 31 на текущий момент является единственной действующей для проведения пилотируемых пусков «Союзов». В Сети появились спекуляции на тему того, что «Россия лишилась возможности запускать в космос людей, чего не было с 1961 года». В Роскосмосе подчеркнули: «Для восстановления есть все необходимые резервные элементы, и в ближайшее время повреждения будут устранены».

    Сам запуск ракеты прошел в штатном режиме, уточнили там. Пуск состоялся в 12.27 мск. На борту корабля находились космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев и астронавт НАСА Кристофер Уильямс. «Союза МС-28» пристыковался к модулю «Рассвет» российского сегмента МКС в 15.34 мск, менее чем через три часа экипаж перешел на борт станции.

    28 ноября 2025, 11:39 • Новости дня
    Грузинские СМИ: От Тбилиси требовали открыть «второй фронт», чтобы отвлечь 40 тыс. российских солдат

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    До 40 тыс. российских военных должна была отвлечь Грузия, от которой хотели открытия «второго фронта» после начала СВО, заявил первый зампред парламентской фракции правящей «Грузинской мечты» Леван Мачавариани, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Если бы во власти в Грузии в 2022 году был бы (экс-президент, гражданин Украины Михаил) Саакашвили, он в тот же день открыл бы «второй фронт». 40 тыс. обученных солдат Россия должна была бы отвлечь на это направление», – сказал он в интервью телекомпании «Имеди».

    По его словам, именно поэтому, в ожидании возможного военного сценария, «украинские спецслужбы тайно направили Саакашвили в Грузию в конце 2021 года».

    «Хотели устроить революцию для смены власти, хотели, чтобы Саакашвили вывел сторонников на улицы», – сказал Леван Мачавариани.

    «Сегодня уже ясно, что Украину обрекли (внешние патроны), использовали как полигон», – заявил первый зампред фракции.

    По его словам, недовольство Запада «Грузинской мечтой» обусловлено именно отказом открыть «второй фронт».

    28 ноября 2025, 14:30 • Новости дня
    Эксперты назвали сроки восстановления стартового стола Байконура для пилотируемых миссий

    Космонавт Лазуткин: Россия не утратила возможность запускать людей в космос

    Эксперты назвали сроки восстановления стартового стола Байконура для пилотируемых миссий
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Судя по всему, повреждения стартового стола на Байконуре, вызванные пуском «Союза», будут устранены в течение месяца. Кроме того, для работы пилотируемых миссий можно использовать космодром Восточный. В любом случае Россия не утратила возможность запускать людей в космос, сказали газете ВЗГЛЯД эксперты Алексей Анпилогов и Александр Лазуткин.

    «Стартовые комплексы «Союзов» имеют каналы для отвода раскаленных газов от двигателей первой и второй ступеней, работающих одновременно при пуске ракеты. При этом работа ракетного двигателя – нелинейный процесс, сопровождающийся огромными выбросами энергии. Поэтому повреждения стола и каких-то вспомогательных элементов возможны», – пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Произошедшее на Байконуре не является беспрецедентным событием. Инцидент нештатный, но и отнюдь не катастрофический. Персонал и основные системы не затронуты. Именно поэтому операции последних нескольких часов перед стартами проводятся в отсутствии людей. Думаю, повреждения будут устранены в течение месяца. Насколько я знаю, все необходимое основное оборудование на космодроме есть в нескольких экземплярах и может быть заменено в кратчайшие сроки», – продолжил собеседник.

    «31-я площадка – единственная, предназначенная на Байконуре для запуска российских пилотируемых миссий. Но в нашем распоряжении также в перспективе будет Восточный. Кроме того, мы ранее использовали космодром Куру во Французской Гвиане. Правда, в данный момент санкции могут помешать это сделать. В любом случае ситуация принципиально далека от утверждений, что Россия впервые с 1961 года якобы утратила возможность запускать людей в космос», – напомнил аналитик.

    Повреждения на Байконуре не носят чрезвычайного характера, согласился Александр Лазуткин, Герой России, летчик-космонавт. «Ракета ушла штатно – это главное. Ранее у нас также происходили повреждения стартового стола. Например, при одном из запусков сверхтяжелой ракеты-носителя «Энергия» струей вырвало несколько бетонных плит. Но ничего серьезного задето не было», – отметил он.

    Ранее на Байконуре были повреждены ряд элементов стартового стола. Повреждения выявили после запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса, уточнив, что сотрудники корпорации проводят оценку состояния комплекса.

    По неофициальным данным, газовой струей ракетного двигателя первой ступени была вырвана часть стартового комплекса № 6 космического ракетного комплекса № 31 (одна из кабин обслуживания). Популяризатор космонавтики Виталий Егоров отметил, что на трансляции запуска, которую вел Роскосмос, было видно, что «в газоотводном лотке под стартовым столом оказалась какая-то массивная металлическая конструкция, которой там быть не должно».

    Площадка № 31 на текущий момент является единственной действующей для проведения пилотируемых пусков «Союзов». В Сети появились спекуляции на тему того, что «Россия лишилась возможности запускать в космос людей, чего не было с 1961 года». В Роскосмосе подчеркнули: «Для восстановления есть все необходимые резервные элементы, и в ближайшее время повреждения будут устранены».

    Сам запуск ракеты прошел в штатном режиме, уточнили там. Пуск состоялся в 12.27 мск. На борту корабля находились космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев и астронавт НАСА Кристофер Уильямс. «Союза МС-28» пристыковался к модулю «Рассвет» российского сегмента МКС в 15.34 мск, менее чем через три часа экипаж перешел на борт станции.

    28 ноября 2025, 14:54 • Новости дня
    Мединский назвал заявления Каллас об истории России «калласальными открытиями»
    Мединский назвал заявления Каллас об истории России «калласальными открытиями»
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России Владимир Мединский назвал «калласальными» «научные открытия» главы евродипломатии Каи Каллас в области военной истории.

    На высказывания верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас, заявившей, что «за последние 100 лет Россия напала на более чем 19 стран, на некоторые из них по три-четыре раза», отреагировал помощник президента России Владимир Мединский в Telegram-канале.

    Мединский отметил в своем сообщении, что дочь члена КПСС, ныне глава европейской дипломатии, выдвинула серию «калласальных открытий» в военной истории, и пообещал в следующей публикации подробно разобрать, на кого и когда нападала Россия. Он сопроводил публикацию видеозаписью выступления Каллас.

    В постскриптуме Мединский обратился к своим подписчикам с вопросом о том, что они думают по поводу заявлений Каллас, используя ироничный тон в оценке ее слов.

    Ранее Каллас заявила, что Россия за последние 100 лет напала более чем на 19 стран.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва возмущена словами Каллас о якобы нападении России на 19 стран.

    Глава МИД России Сергей Лавров призвал Каллас изучить историю и напомнил, что СССР и Китай внесли основной вклад в победу во Второй мировой войне.

    28 ноября 2025, 01:31 • Новости дня
    Путин заявил о неизбежности сворачивания фронта для ВСУ
    Путин заявил о неизбежности сворачивания фронта для ВСУ
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    При повторении ситуации в Купянске на других направлениях СВО украинским военным придется пойти на сворачивание фронта, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам поездки в Киргизию и саммита ОДКБ.

    «Здесь и кроются различия между теми на Западе, кто хочет добиться мира и как можно быстрее, даже ценой каких-то взаимных уступок, в том числе с украинской стороны. Потому что если все, что произошло в Купянске, будет происходить и на тех участках, о которых сейчас сказал, то сворачивание фронта будет неизбежным», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

    Напомним, ранее Путин предупредил Киев о том, что при отказе от предложений США события, аналогичные произошедшему в Купянске, будут повторяться на других ключевых участках фронта.

    Купянск в Харьковской области 20 ноября перешел под контроль российских войск. Минобороны впервые показало кадры освобождения города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер спрогнозировал обрушение линии ВСУ на Запорожском направлении и заявил, что Купянск полностью находится в руках военных России.

    28 ноября 2025, 11:19 • Новости дня
    На Украине обыски у «Али-бабы» Ермака описали словами «Сезам, откройся!»

    Депутат Железняк: Детективы начали обыски у Ермака с фразы «Сезам, откройся!»

    На Украине обыски у «Али-бабы» Ермака описали словами «Сезам, откройся!»
    @ Basant Pictures

    Tекст: Вера Басилая

    Детективы (НАБУ) начали обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака словами «Сезам, откройся!», заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Ранее сообщалось, что на опубликованных НАБУ записях по коррупционному делу Миндича Ермак может фигурировать под псевдонимом Али-Баба.

    Депутат Верховной рады Ярослав Железняк предположил в своем Telegram-канале, что антикоррупционеры начали следственные действия со слов «Сезам, откройся!», передает ТАСС.

    «Выходит, десять разбойников из НАБУ и САП обыскивают пещеру сокровищ Али-Бабы», – с иронией отметил депутат.

    Андрей Ермак подтвердил, что сотрудники НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят у него обыски и находятся в его квартире. По словам Ермака, следователям был предоставлен полный доступ, а его адвокаты присутствуют на месте и взаимодействуют с правоохранителями. Ермак подчеркнул, что с его стороны имеется полное содействие следствию, однако не уточнил свое нынешнее местоположение.

    Позже депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что НАБУ готовится предъявить Ермаку обвинение. Об источнике этой информации он не рассказал.

    Ранее сообщалось, что на опубликованных НАБУ записях по коррупционному делу Миндича Ермак может фигурировать под псевдонимом Али-Баба.

    НАБУ и САП подтвердили проведение обысков у Андрея Ермака в Киеве.

    В ноябре 2025 года в партии Зеленского призвали к отставке Ермака из-за коррупционного скандала. Позже Зеленский заявил, что Ермак останется руководить офисом президента.

    27 ноября 2025, 23:10 • Новости дня
    Роскосмос сообщил о повреждениях стартового стола при старте «Союза-2.1а»
    Роскосмос сообщил о повреждениях стартового стола при старте «Союза-2.1а»
    @ Иван Тимошенко/@roscosmos_gk

    Tекст: Катерина Туманова

    Госкорпорация «Роскосмос» сообщила о результатах осмотра места старта «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-28», были выявлены повреждения стартового стола.

    «Был произведен осмотр места старта, как это происходит каждый раз после выведения ракеты. Выявлено повреждение ряда элементов стартового стола. После пуска могут появляться повреждения, поэтому в мировой практике обязателен подобный осмотр. Сейчас ведется оценка состояния стартового комплекса», – сказано в сообщении в Telegram-канале.

    В ведомстве добавили, что ракета стартовала в штатном режиме, без замечаний. Корабль успешно пристыковался к МКС, экипаж на борту, самочувствие хорошее.

    «Для восстановления есть все необходимые резервные элементы, и в ближайшее время повреждения будут устранены», – заверили в Роскосмосе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, с космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-28» и новым экипажем для Международной космической станции. Космонавты перед стартом получили символичный напутственный пинок от генерального директора Роскосмоса Дмитрия Баканова.

    Позже «Союз МС-28» с международным экипажем был успешно выведен на орбиту.

    28 ноября 2025, 04:45 • Новости дня
    В Госдуме заявили об эффекте «дела Долиной» с возвратом квартир
    В Госдуме заявили об эффекте «дела Долиной» с возвратом квартир
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Волна возвратов квартир продавцам от покупателей, которые стали заявлять о мошенниках, под влиянием которых совершалась сделка, началась после истории с певицей Ларисой Долиной, рассказала зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

    По ее словам, в действующем законодательстве отсутствует понятие «сделка под влиянием», «продавец под влиянием», а также не перечислено, какие признаки влияния мошенников должны быть предъявлены суду. По этой причине каждый суд принимает решение «в меру своих возможностей».

    «Наверное, эта волна, когда продавцы, объявляя себя продавцами под влиянием, начинают требовать квартиры обратно, и суды принимают такие решения, она действительно началась после «дела Долиной». У нас хоть и не прецедентное право, но суды смотрят на коллег. К сожалению, начали повторять эту историю», – сообщила Разворотнева в эфире «Дума ТВ».

    Напомним, дело о мошенничестве в отношении певицы Ларисы Долиной поступило в суд в июле. Прокуратура утвердила по нему обвинение, до этого следствие  завершило расследование дела. Суд решил, что Долина не понимала значения своих действий при продаже квартиры. В сентябре апелляционная инстанция признала  законным возвращение квартиры Долиной.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Росреестр предложил новые меры защиты покупателей жилья от мошенников. Депутаты предложили меры борьбы с мошенничеством «по схеме Долиной».

    28 ноября 2025, 19:56 • Новости дня
    Эксперты спрогнозировали судьбу Ермака после отставки

    Политолог Корнилов: Ермак может остаться серым кардиналом при Зеленском

    Эксперты спрогнозировали судьбу Ермака после отставки
    @ REUTERS/Gleb Garanich/File Photo/File Photo

    Tекст: Андрей Резчиков

    Даже после отставки у Андрея Ермака сохранится доступ к Владимиру Зеленскому и возможности влиять на внутриполитические процессы в стране, а перспективы уголовного дела в его отношении будут зависеть от настроений в США, сказали опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. В пятницу Зеленский принял отставку главы своего офиса, у которого ранее прошли обыски в рамках антикоррупционного скандала на Украине.

    «У Ермака должность номинальная и не предусмотрена конституцией или особыми законами. То, что Зеленский подмял под Ермака все управленческие функции – стало следствием полной узурпации власти с его стороны», – считает политолог Владимир Корнилов.

    Сейчас, когда у Зеленского начались проблемы с парламентом и с внешними спонсорами, возникли трудности и с Ермаком. «Но дальше все будет зависеть от того, что американцы решат делать в его отношении: начнут копать глубже и требовать уголовного преследования Ермака, или же он получит должность «мойщика окон», но при этом останется таким же серым кардиналом, каким он был ранее», – добавил политолог.

    Корнилов напомнил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) было создано американцами и находится под их контролем. «Никто без ведома США не может в этой структуре совершить серьезные действия. Неслучайно обыски у Ермака прошли накануне приезда в Киев министра армии США Дэниела Дрисколла. Так что действия НАБУ можно рассматривать как прямое давление Соединенных Штатов на своих слегка распаявшихся марионеток», – пояснил политолог.

    Обыски и последующая отставка Ермака – это также и предупреждение самому Зеленскому. Эксперт указал, что у НАБУ есть сотни часов записей фигурантов коррупционного скандала, на этих пленках также присутствует и сам Зеленский. На данный момент была опубликована лишь малая часть этих записей.

    «Первым предупреждением был удар по «кошелькам» Зеленского, но если в Киеве сначала притихли, то потом снова начали выкаблучиваться. Тогда последовал удар по Ермаку – второму человеку в стране. А если дальше не поймут, то возьмутся за самого Зеленского», – рассуждает Корнилов. 

    «Ермак был гвоздем, на котором висела вся власть Зеленского. Поэтому вполне возможно, что Ермак просто уйдет в тень и будет числиться, например, каким-нибудь консультантом. Но я не думаю, что он потеряет доступ к Зеленскому и возможности быть одним из руководителей всего процесса», – добавляет Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

    Она считает, что утренние обыски у Ермака и его последующая отставка – это элемент давления на Зеленского, «чтобы он адекватно относился к предложениям президента США Дональда Трампа». «Вполне возможно, что НАБУ готовит подозрение Ермаку. Этот документ сделает его причастным к коррупционным скандалам. Хотя пока НАБУ говорит, что он находится в ранге свидетеля. Ермак уже заявил, что всячески содействует следственным действиям и не оказывает никакого сопротивления», – отметила собеседница.

    По ее словам, благодаря внешнему давлению со стороны США киевская верхушка «умерит свои коррупционные аппетиты и временно приостановится схема, по которой они воруют». «Но изменить кардинально систему украинской власти невозможно. Она вся построена на воровстве из бюджета», – полагает эксперт.

    «Запад стремится минимизировать коррупционные расходы на содержание Украины. Именно поэтому они захотели немного припугнуть киевскую элиту, чтобы она не так беспредельно разворовывала все, что к ней приходит», – считает правозащитник. 

    В пятницу вечером Владимир Зеленский сообщил о том, что принял отставку Андрея Ермака с должности главы офиса президента. В видеообращении Зеленский сообщил, что в его офисе состоится «перезагрузка» и поблагодарил Ермака за работу. Консультации по новой кандидатуре запланированы на субботу.

    «Я хочу, чтобы ни у кого не было никаких вопросов к Украине. Поэтому сегодня следующие внутренние решения. Состоится перезагрузка офиса президента Украины. Руководитель офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке», – сказал Зеленский.

    Утром в пятницу украинские антикоррупционные органы проводили обыски на рабочем месте Ермака и в жилом помещении его офиса. Следственные действия связаны с расследованием коррупции в энергетике. Ранее НАБУ проводило обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании «Энергоатом», а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и «кошельком» Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины в Израиль, гражданином которого он является.

    Пока предъявлено обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.

    Издание Financial Times писало, что в случае увольнения Ермака Зеленский может лишиться «козла отпущения» для политических критиков.

    28 ноября 2025, 12:00 • Новости дня
    США направили Москве скорректированный в Женеве проект по Украине

    Песков: США передали России скорректированный мирный план по Украине

    США направили Москве скорректированный в Женеве проект по Украине
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Параметры американского мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, скорректированные после консультаций в Женеве, уже поступили в Москву, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Параметры мирного плана США, скорректированные после консультаций с Украиной в Женеве, были официально переданы Москве, передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

    По его словам, «основные параметры были переданы – и на следующей неделе будет в Москве разговор». Песков отметил, что установлены следующие шаги для обсуждения этих положений.

    Ранее президент России Владимир Путин подтвердил планы визита американской делегации в Москву на следующей неделе.

    Путин заявил, что юридическое признание Крыма и Донбасса частью России должно обсуждаться в рамках российско-американских переговоров.

    28 ноября 2025, 10:22 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп решил начать «обратную миграцию» в США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп предложил ужесточение мер против миграции, включая приостановку въезда из ряда государств и аннулирование гражданства для некоторых мигрантов.

    Дональд Трамп в серии сообщений в соцсети Truth Social объявил о планах по введению масштабных мер для ограничения иммиграции, передает Bloomberg.

    Он заявил о намерении прекратить прием миллионов мигрантов, прибывших при предыдущей администрации, а также исключить всех, кто, по его мнению, не является «активом» для страны или не способен «любить» США. Трамп подчеркнул, что будет инициировать денатурализацию мигрантов, «подрывающих внутреннее спокойствие».

    Трамп также пообещал отменить все федеральные выплаты для иностранцев и «навсегда приостановить миграцию из всех стран третьего мира», пока миграционная система США «полностью не восстановится».

    Он добавил, что считает только «обратную миграцию» полноценным решением, подразумевая выдворение значительной части мигрантов. Конкретных деталей исполнения этих мер Трамп не указал и не стал пояснять, какие страны подпадают под понятие «третьего мира».

    Обсуждение новых мер последовало после нападения афганского гражданина на двух национальных гвардейцев в Вашингтоне и смерти одной из пострадавших – военнослужащей армии США Сары Бекстром, ей было 20 лет.

    По мнению издания, этот инцидент Трамп использовал для усиления риторики против мигрантов и оправдания своих инициатив.

    Администрация Трампа ранее приняла решение пересмотреть дела всех беженцев, получивших статус при Байдене, а их заявки на получение грин-карт заморозить. Руководитель Службы гражданства и иммиграции США Джозеф Эдлоу указал, что по распоряжению Трампа ведется «полная и детальная проверка» всех грин-карт для выходцев из стран с повышенным риском.

    Администрация Белого дома в июне ввела запрет на въезд из 12 стран, включая Афганистан, Гаити, Сомали и Судан. Ранее Трамп также ограничивал передвижение граждан Кубы, Ирана, Ливии, Северной Кореи, Сирии, Венесуэлы и Йемена, ужесточал требования по получению виз, сокращал лимиты приема беженцев и пересматривал право на гражданство по месту рождения.

    Напомним, президент США летом приказал расширить усилия по депортации мигрантов в крупнейших американских городах, несмотря на протесты и судебные иски.

    В СМИ писали, что с начала этого года в Соединенных Штатах депортировали свыше 515 тыс. нелегальных мигрантов, а общее число покинувших страну превысило 2 млн человек.

    28 ноября 2025, 12:25 • Новости дня
    NYT: Обыски у Ермака могут сорвать мирные переговоры под эгидой США

    Tекст: Вера Басилая

    Расследование может осложнить положение Андрея Ермака и сорвать дальнейшие мирные переговоры при посредничестве США, в которых Украина, Россия и европейские государства ищут пути урегулирования, сообщает The New York Times.

    Обыски, проведенные в доме, связанном с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, могут сорвать мирные переговоры под эгидой США, передает The New York Times.

    Ермак считается вторым по влиянию человеком в стране и ключевым переговорщиком по мирному урегулированию. Обыски стали результатом коррупционного расследования, связанного с махинациями вокруг государственной атомной компании.

    Ранее оппозиционные депутаты неоднократно требовали отставки Ермака из-за подозрений в его причастности к коррупции. Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило проведение обыска, но подробностей о предъявленных обвинениях не сообщило. В то же время расследование затрагивает и второго украинского переговорщика Рустема Умерова, которого на этой неделе допрашивали в Киеве после его возвращения из Женевы.

    Расследование происходит на фоне дипломатических попыток США, Украины, России и европейских стран запустить новые переговоры о мире, которые на прошлой неделе столкнулись с серьезными трудностями. В статье отмечается, что российский президент Владимир Путин настаивает на уступке территорий как предварительном условии соглашения. Сам Ермак в интервью The Atlantic заявил: «Господин Зеленский не подпишет ни один документ, который включает в себя отказ от какой-либо украинской территории».

    Антикоррупционные органы Украины провели следственные действия у Ермака утром в пятницу.

    В ноябре 2025 года в партии Зеленского призвали к его отставке из-за коррупционного скандала.

    Позже Владимир Зеленский заявил, что Ермак останется руководить офисом президента.

    Затем Зеленский утвердил Ермака главой делегации на переговорах по мирному соглашению.

