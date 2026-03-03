Королеву красоты из Кирова изуродовали в казанском клубе бокалом

Tекст: Тимур Шайдуллин

Победительница конкурса «Автоледи Кирова» Надежда Шустова была госпитализирована после инцидента в клубе отеля Korston в Казани, сообщает РИА «Новости».

По словам девушки, после концерта она попыталась задержать женщину, которая, по её словам, пыталась украсть у неё телефон, и тогда между ними произошёл конфликт.

«После концерта в туалете какая-то девушка у меня попыталась своровать телефон. Я ее поймала за руку. Она засмеялась и очень нагло сказала, что перепутала телефон… Я ей предложила пройти к охране. И тут она мне нанесла удар. У меня в руке был бокал стеклянный. От удара бокал разбился, вонзился в лицо, у меня хлынула кровь, осколки остались в ране», – поделилась Надежда.

Жертву на скорой доставили в больницу, где врачи диагностировали глубокую рану лица до кости и наложили швы. Сейчас Надежда проходит лечение у косметолога и пластического хирурга для минимизации последствий травмы.

В пресс-службе МВД по Татарстану заявили, что нападавшая – 23-летняя жительница Казани – и её муж были доставлены в отдел полиции. В отношении обоих составлены протоколы о мелком хулиганстве, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

