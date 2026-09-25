Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!17 комментариев
Французские СМИ назвали ушедшую из жизни Влади славянской звездой
Figaro: Ушедшая из жизни Марина Влади была славянской звездой французского кино
Французская газета Figaro назвала скончавшуюся актрису и певицу Марину Влади славянской звездой, которая сияла на небосклоне французского кинематографа.
Скончавшаяся артистка останется в памяти как связующее звено между культурами России и Франции, пишет Figaro.
В материале издания отмечается, что актриса русского происхождения более полувека наделяла своим обаянием и благородным голосом множество героинь французского кино, зачастую отличавшихся сложным и неоднозначным характером, отмечает РИА «Новости».
Влади родилась в 1938 году под Парижем. За свою карьеру она сыграла более ста ролей в театре и кино, а в 1964 году удостоилась приза Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль. С 1970 года вплоть до кончины барда в 1980 году она была женой Владимира Высоцкого.
В четверг СМИ сообщили о кончине последней жены Владимира Высоцкого Марины Влади.
В январе артистка передала личные письма супругу в Росархив.