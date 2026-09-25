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    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

    17 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему хуситы начинают и выигрывают

    Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.

    6 комментариев
    Игорь Истомин Игорь Истомин Ядерное сдерживание хоронить рано

    Ядерное оружие – совсем не швейцарский нож, решающий любые проблемы. Это специфическое средство для достижения строго ограниченных военных, а главное – политических целей.

    15 комментариев
    25 сентября 2026, 11:19 • Новости дня

    Французские СМИ назвали ушедшую из жизни Влади славянской звездой

    Figaro: Ушедшая из жизни Марина Влади была славянской звездой французского кино

    Tекст: Мария Иванова

    Французская газета Figaro назвала скончавшуюся актрису и певицу Марину Влади славянской звездой, которая сияла на небосклоне французского кинематографа.

    Скончавшаяся артистка останется в памяти как связующее звено между культурами России и Франции, пишет Figaro.

    В материале издания отмечается, что актриса русского происхождения более полувека наделяла своим обаянием и благородным голосом множество героинь французского кино, зачастую отличавшихся сложным и неоднозначным характером, отмечает РИА «Новости».

    Влади родилась в 1938 году под Парижем. За свою карьеру она сыграла более ста ролей в театре и кино, а в 1964 году удостоилась приза Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль. С 1970 года вплоть до кончины барда в 1980 году она была женой Владимира Высоцкого.

    В четверг СМИ сообщили о кончине последней жены Владимира Высоцкого Марины Влади.

    В январе артистка передала личные письма супругу в Росархив.

    23 сентября 2026, 12:17 • Новости дня
    Азербайджан освободил француза после снятия евросанкций с Усманова

    Азербайджан освободил гражданина Франции Мартина Райана после снятия европейских санкций с Алишера Усманова

    Азербайджан освободил француза после снятия евросанкций с Усманова
    @ Aziz Karimov/REUTERS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Власти Азербайджана освободили гражданина Франции Мартина Райана, осужденного за шпионаж, на следующий день после того, как Париж добился снятия санкций ЕС с российского бизнесмена Алишера Усманова.

    Райан оказался единственным французом среди помилованных в среду президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает Politico.

    Ранее Financial Times сообщала, что исключение Усманова из санкционного списка было частью сделки, которая могла привести к освобождению французских граждан из-под стражи в Азербайджане.

    Франция более недели блокировала продление индивидуальных санкций Евросоюза, добиваясь исключения Усманова. В МИД Франции заявляли, что этот шаг продиктован соображениями национальной безопасности. Соглашение о продлении остальных санкций было достигнуто во вторник.

    Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал решение об исключении Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка «постыдным и неоправданным». При этом министр-делегат по делам Европы МИД Франции Бенжамен Хаддад охарактеризовал итоги переговоров как победу европейской солидарности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сегодня в ЕС объяснили усталостью снятие ограничений с российских бизнесменов. Накануне страны Евросоюза сняли санкции против Усманова и Фридмана из-за давления двух государств. В начале месяца Франция запланировала снять санкции с миллиардера Усманова.

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    25 сентября 2026, 01:59 • Новости дня
    Макрон подтвердил влияние ударов по НПЗ России на стоимость топлива в мире
    Макрон подтвердил влияние ударов по НПЗ России на стоимость топлива в мире
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Стратегия Украины, предусматривающая нанесение ударов беспилотниками по российским нефтеперерабатывающим заводам, оказывает давление на цены на топливо во Франции и мире, подтвердил французский лидер Эммануэль Макрон.

    «Это оказывает влияние», – приводит телеканал Europe1 слова Макрона. При этом он уточнил, что основной причиной повышения цен на топливо является ситуация в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономист Юшков назвал три причины перебоев с топливом во Франции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обеспечение безопасной работы НПЗ и увеличение объемов производства нефтепродуктов не решает мировых проблем. Так как основная проблема для мирового рынка связана с транспортировкой нефтепродуктов.

    В начале сентября вице-премьер Александр Новак указывал, что поставки за рубеж дизельного топлива будут возобновлены по мере накопления запасов.



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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 18:09 • Новости дня
    Ле Пен заявила об отсутствии у Франции денег на помощь Украине

    Ле Пен: У Франции закончились деньги на помощь Украине

    Ле Пен заявила об отсутствии у Франции денег на помощь Украине
    @ FIRAS ABDULLAH/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о невозможности Парижа продолжать финансирование Киева из-за тяжелой экономической ситуации в стране.

    Французское государство столкнулось с серьезными экономическими трудностями, что делает невозможным продолжение финансовой поддержки Киева, заявила Ле Пен, передает РИА «Новости».

    «Мы больше не можем финансово помогать Украине… У нас нет на это средств. Ни для кого не секрет, что сейчас Франция находится в чрезвычайном финансовом положении», – сказала политик в ходе своего выступления на мероприятии издания Politico.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее Марин Ле Пен указала на невозможность дальнейшего финансирования Киева из-за тяжелой экономической ситуации.

    Политик предрекла глобальную катастрофу в случае прямого вмешательства Североатлантического альянса в украинский кризис.

    В 2024 году французский министр обороны Себастьян Лекорню сообщил о вынужденном сокращении финансовой помощи Украине из-за дефицита бюджета.

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    22 сентября 2026, 17:08 • Новости дня
    Франция потеряла более 400 млн евро из-за скачка цен на топливо

    Бюджет Франции недосчитался 407 млн евро налогов из-за подорожания топлива

    Франция потеряла более 400 млн евро из-за скачка цен на топливо
    @ THOMASSET/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр государственных счетов Франции Давид Амьель сообщил о потере бюджетом страны 407 млн евро из-за резкого снижения спроса на подорожавшее топливо.

    Французская казна лишилась 407 млн евро налоговых поступлений из-за снижения потребления топлива. Причиной падения спроса стал рекордный рост цен на горючее, спровоцированный обострением конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    «По состоянию на 20 сентября поступления от налогов на топливо сократились с начала конфликта на 407 млн евро по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году (плюс 710 млн евро от НДС, минус 1,117 млрд евро от акцизов)», – отметил министр государственных счетов Давид Амьель в соцсетях.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал невыносимыми цены на автомобильное топливо в стране.

    Министр экономики и финансов Ролан Лескюр сообщил о длительном сохранении высокой стоимости бензина и дизеля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, для предотвращения социального взрыва французское правительство анонсировало целевые меры помощи пострадавшим секторам экономики.

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    24 сентября 2026, 10:35 • Новости дня
    Опрос предсказал выход Марин Ле Пен во второй тур выборов президента Франции

    Politico: Марин Ле Пен набирает до 31% перед выборами президента Франции

    Опрос предсказал выход Марин Ле Пен во второй тур выборов президента Франции
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен остается фаворитом на выход во второй тур президентских выборов во Франции 2027 года, набирая 30–31% голосов.

    Согласно результатам опроса компании Cluster 17, проведенного 15–16 сентября, за право выйти во второй тур вместе с Марин Ле Пен разворачивается плотная борьба между лидером партии «Горизонты» Эдуаром Филиппом и представителем «Непокоренной Франции» Жаном-Люком Меланшоном, пишет Politico.

    В сценарии, где Филипп представляет правоцентристов один (без участия Габриэля Атталя из партии «Возрождение»), он набирает 19% голосов, разделяя второе место с Меланшоном. Социал-демократ Рафаэль Глюксманн в этом случае получает 12%.

    Если Филипп уступает место Атталю, Меланшон уверенно занимает вторую позицию с 20%, обходя Глюксманна (14%) и Атталя (13,5%). Президент республиканцев Брюно Ретайо пока набирает от 7,5 до 9,5%. Остальные кандидаты, включая Эрика Земмура и Фабьена Русселя, получают от 2,5 до 3,5% голосов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сообщалось, что Евросоюз неизбежно будет сотрудничать с Марин Ле Пен в случае ее прихода к власти. В августе опрос предсказал победу Ле Пен во втором туре президентских выборов. Летом французский суд вернул политику право баллотироваться в президенты.

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    23 сентября 2026, 00:49 • Новости дня
    Макрон назвал перемирие в секторе Газа «позорным спектаклем»
    Макрон назвал перемирие в секторе Газа «позорным спектаклем»
    @ Kyle Mazza/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил политику Израиля на палестинских территориях во время выступления на 81-й сессии Генассамблеи ООН.

    Выступая в Нью-Йорке, Макрон выразил недовольство текущей обстановкой, передает ТАСС.

    «Некоторые хвастаются мнимым миром, но этот мир ни на секунду не открыл гуманитарные коридоры. Должны ли мы пассивно наблюдать за этим позорным для всех нас спектаклем? Ни в коем случае», – подчеркнул он.

    Особое внимание глава государства обратил на ситуацию на Западном берегу реки Иордан. Там продолжается возведение израильских поселений.

    По мнению политика, это ежедневно мешает реализации права палестинского народа на существование. Париж безоговорочно признает право Израиля на безопасность. Однако расчет на нарушение суверенитета соседних государств ради собственной защиты является роковой ошибкой. Подобная стратегия в конечном итоге разрушает перспективы мирного будущего в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные страны осудили планы Израиля по строительству нового поселения на Западном берегу реки Иордан.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запретил французскому лидеру въезд в страну из-за его намерений признать палестинское государство.

    До этого Эммануэль Макрон пригрозил израильским властям международной изоляцией на фоне продолжения военной операции.

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    25 сентября 2026, 10:03 • Новости дня
    Франция решила отправить военных в Саудовскую Аравию

    NYT сообщила о планах Франции отправить военных защищать Саудовскую Аравию

    Франция решила отправить военных в Саудовскую Аравию
    @ Michel Euler/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Париж перебросит воинский контингент на саудовскую территорию для обеспечения безопасности стратегически важных нефтяных месторождений на фоне регулярных обстрелов.

    Власти европейского государства намерены оказать военную поддержку Эр-Рияду в охране инфраструктуры, пишет The New York Times. Иностранные солдаты помогут обезопасить энергетические объекты королевства.

    Регулярные удары по саудовским городам на побережье Красного моря со стороны йеменских хуситов, поддерживаемых Ираном, создают серьезную угрозу. Эти нападения ополченцев уже привели к усилению давления на глобальные поставки нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские повстанцы-хуситы атаковали инфраструктуру нефтяной компании Aramco в Саудовской Аравии.

    Поддерживаемые Ираном бойцы захватили стратегический порт Моха для блокировки Красного моря. В связи с этими нападениями Пакистан направил Тегерану требование обуздать своих йеменских союзников.

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    22 сентября 2026, 19:00 • Новости дня
    Французский актер Арно Дени ушел из жизни путем эвтаназии

    Актер Арно Дени умер после эвтаназии из-за осложнений после операции

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Французский актер и режиссер Арно Дени ушел из жизни в Бельгии в возрасте 43 лет путем эвтаназии после тяжелых осложнений, вызванных неудачной операцией.

    «Французский актер Арно Дени, получивший тяжелую инвалидность после установки импланта для лечения грыжи, во вторник подвергся эвтаназии в Бельгии в возрасте 43 лет», – приводит РИА «Новости» слова адвоката артиста Филиппа Куртуа.

    В июле 2023 года Дени перенес операцию по удалению правосторонней паховой грыжи, во время которой ему установили полипропиленовый имплант. По словам самого актера, именно это вмешательство привело к серьезным последствиям, а врачи оказались бессильны предложить медицинское решение проблемы.

    Дени был известен своими работами в классическом театральном репертуаре, включая постановки «Тартюф», «Король Лир», «Идиот» и «Опасные связи».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о легализации эвтаназии. Позже парламент австралийской Северной территории снял последний в стране запрет на добровольный уход из жизни.

    В июне власти Нидерландов подтвердили первый случай проведения подобной процедуры неизлечимо больному ребенку.

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    24 сентября 2026, 15:45 • Новости дня
    Актер Никита Кологривый объявил о разводе с женой

    Актер Никита Кологривый сообщил о разводе с Александриной Питиримовой

    Актер Никита Кологривый объявил о разводе с женой
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский актер Никита Кологривый подтвердил расставание с женой Александриной Питиримовой, отметив, что продолжает финансово обеспечивать бывшую супругу и ее семью.

    Кологривый официально объявил о разрыве с супругой Александриной Питиримовой в эфире программы Иды Галич. Кологривый подчеркнул, что продолжает финансово поддерживать бывшую жену и ее родственников, пишет «Московский Комсомолец».

    «Для меня понятие «алименты» чуждо, я уверен, что его вообще не должно существовать. Если ты взял на себя обязательства, то, даже уходя, обязан обеспечить полную безопасность семьи, чтобы у окружающих не возникало претензий», – признался артист. Он добавил, что сохранил теплые чувства к матери своего ребенка и не исключает воссоединения семьи в будущем.

    Ранее актер избегал прямых ответов на вопросы о личной жизни, однако сейчас дал понять, что свободен и не планирует новых отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа актер официально вошел в состав труппы МХАТ имени Горького.

    Весной 2024 года артист устроил пьяный дебош в одном из баров Новосибирска. За это нарушение общественного порядка суд назначил ему арест на семь суток.

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    23 сентября 2026, 14:14 • Новости дня
    Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер подала на развод

    Актриса Зоя Бербер подала на развод с мужем Максимом Белбородовым

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер приняла решение расторгнуть брак с актером Максимом Белбородовым спустя два года после свадьбы.

    Актриса Зоя Бербер подала на развод с артистом Максимом Белбородовым. Соответствующее исковое заявление уже поступило мировому судье судебного участка № 177 района Раменки, пишет «Газета.ru».

    Причины, побудившие супругов расторгнуть брак, пока остаются неизвестными.

    Знаменитости поженились в феврале 2024 года. Летом того же года у пары родился сын, которого Зоя Бербер решила назвать в честь отца. Ранее Максим Белбородов признавался, что выбор супруги его удивил, однако он с ним согласился.

    Актриса рассказывала, что возлюбленный планировал сделать ей предложение спустя неделю после начала отношений, но друзья отговорили его от столь поспешного шага. В итоге кольцо было подарено через месяц, и Бербер ответила согласием, несмотря на стремительное развитие романа.

    У артистки также есть 10-летняя дочь Надежда от предыдущих отношений со сценаристом Александром Синегузовым, с которым она рассталась в 2020 году. Бывшие партнеры продолжают общаться ради воспитания общего ребенка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае суд удовлетворил иск актрисы Паулины Андреевой о разводе с режиссером Федором Бондарчуком.

    В прошлом году актер Андрей Мерзликин инициировал бракоразводный процесс со своей супругой Анной.

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    24 сентября 2026, 22:01 • Новости дня
    Ле Пен предостерегла Запад от провоцирования «русского медведя»

    Ле Пен предупредила об опасности провоцирования России фразой о медведе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Кандидат в президенты Франции от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен предупредила об опасности провоцирования России, процитировав известное высказывание о русском медведе.

    Ле Пен выступила против эскалации отношений с Москвой. Она процитировала французского дипломата Шарля Мориса де Талейрана, предупредив о последствиях необдуманных действий, передает РИА «Новости».

    «Иногда возникает ощущение, что те, кто говорит, что мы уже воюем, хотели бы, чтобы мы воевали... Давайте не будем говорить об этих вещах с такой легкостью, с которой, как мы иногда слышим, о них говорят. Талейран говорил: «Я знаю тысячу способов заставить русского медведя выйти из берлоги, но ни одного, чтобы заставить его вернуться обратно», – сказала она в интервью изданию Politico.

    Политик подчеркнула свое желание избежать ситуации, когда придется искать способы усмирить «русского медведя», поскольку Франция может не найти подходящего решения. Она также напомнила о ядерном статусе России и заявила о нежелании видеть Париж втянутым в конфликт с ядерной державой. В связи с этим Ле Пен высказалась за скорейшее завершение украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер фракции «Национальное объединение» заявила о невозможности дальнейшего финансирования Киева из-за тяжелой экономической ситуации.

    До этого в Кремле категорически отвергли обвинения Ле Пен в угрозах со стороны России.

    Ранее Марин Ле Пен предрекла начало третьей мировой войны в случае прямого вмешательства НАТО в украинский кризис.

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    22 сентября 2026, 22:01 • Новости дня
    Макрон заявил о стремлении Франции ускорить переговоры России и Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал «всесторонне способствовать началу содержательных мирных переговоров между Россией и Украиной».

    Французское руководство заявило, что намерено приложить максимум усилий для скорейшего старта диалога между Москвой и Киевом, передает РИА «Новости». Выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Макрон подчеркнул важность дипломатического урегулирования конфликта.

    «Франция продолжит оказывать непоколебимую поддержку законным стремлениям украинского народа к миру… В то же время она не пожалеет усилий для того, чтобы как можно скорее начались содержательные переговоры между Украиной и Россией», – заявил президент Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне лидеры Британии, Франции и Германии встретились в Лондоне для обсуждения возможных контактов с Россией.

    Ранее президент Франции уже выражал готовность оказать содействие старту прямых переговоров между Москвой и Киевом. Французский лидер также подтверждал намерение провести диалог с президентом России Владимиром Путиным после прекращения огня.

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    23 сентября 2026, 12:38 • Новости дня
    Киев назвал угрозой нацбезопасности создателя фильма о штурме Мариуполя

    Минкульт Украины внес продюсера Белоуса в список угроз нацбезопасности

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство культуры Украины добавило российского продюсера Сергея Белоуса, работавшего над фильмом «У края бездны», в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности.

    Министерство культуры Украины внесло российского продюсера Сергея Белоуса в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны, передает ТАСС.

    Белоус является продюсером и вторым оператором документального фильма «У края бездны», который рассказывает про штурм Мариуполя.

    Согласно тексту приказа ведомства, в перечень угроз нацбезопасности вместе с ним также внесены российские режиссеры Сергей Абрамов и Ольга Каледина.

    Список деятелей культуры, поддерживающих политику России, был создан Киевом в 2015 году. В настоящее время этот перечень насчитывает более 260 человек и постоянно пополняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Минкульт Украины объявил актрису Валентину Рубцову угрозой национальной безопасности.

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    22 сентября 2026, 21:57 • Новости дня
    Франция в пятый раз разрешила пролет самолета Нетаньяху вопреки ордеру МУС

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Франции согласовали маршрут премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Генассамблею ООН, проигнорировав выданный Международным уголовным судом документ на его арест, пишет портал France info.

    Правительство Франции одобрило пролет самолета израильского лидера вопреки ордеру МУС, передает РИА «Новости». Журналисты портала France info отмечают, что это произошло уже в пятый раз после решения международной инстанции.

    «Франция разрешила самолету премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пролететь над своей территорией в рамках его поездки на Генассамблею ООН в Нью-Йорке», – сообщил дипломатический источник издания.

    В конце ноября 2024 года суд выдал санкцию на арест Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта. Политикам вменяют предполагаемые военные преступления на территории сектора Газа.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запланировал визит в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН вопреки угрозам ареста.

    Ранее Нетаньяху назвал МУС кенгуриным судом.

    Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху в ноябре 2024 года.

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    24 сентября 2026, 13:22 • Новости дня
    Франция подготовилась направить солдат на Украину после прекращения огня

    Europe 1: Франция готова направить военных на Украину после перемирия

    Tекст: Мария Иванова

    Франция готова направить своих военнослужащих на Украину сразу после установления там режима прекращения огня, сообщила французская радиостанция Europe 1.

    Франция может отправить своих военных на Украину сразу после установления режима прекращения огня, передает радиостанция Europe 1.

    Предполагается, что французские подразделения разместятся вдали от линии соприкосновения, где займутся охраной стратегически важных объектов, отмечает ТАСС.

    Основной целью их присутствия заявлены подготовка, оснащение и восстановление вооруженных сил Украины. При этом для обеспечения безопасности в воздушном пространстве планируется задействовать истребители Rafale.

    Отправка военнослужащих ожидается в рамках «коалиции желающих», к которой могут присоединиться и другие страны, направив свои контингенты. Точная численность сил пока не определена, однако радиостанция указывает, что речь может идти о нескольких тысячах солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил о стремлении Парижа ускорить переговоры между Россией и Украиной.

    Во вторник он сообщил о решении передать Киеву радары и ракеты.

    Французский лидер обсудил с избранным президентом США Дональдом Трампом идеи энергетического перемирия на Украине.

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    ВКС России получили очередную партию многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57. Как говорят в ОАК, новый технический облик самолета будет способствовать расширению задач в ходе проведения СВО. По мнению экспертов, боевой опыт заметно повлиял на модернизацию истребителя. Какие изменения могли произойти в бортовом радиоэлектронном оборудовании и других системах самолета? Подробности

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    Какие секреты мог выдать Китаю фонарь истребителя F-35

    Одна из самых секретных деталей американского истребителя F-35 Lightning II, похоже, попала в руки китайских специалистов. О каком именно компоненте идет речь, почему он критически важен для обеспечения малозаметности самолета и какими могут оказаться последствия этого скандала? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Почему Мадьяр побрезговал Украиной

      Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

    • Встречи Зеленского с Урсулой и Трампом: это финиш

      Встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампа и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен завершились для Украины провалом. В случае с Трампом это было предсказуемо. А вот Урсула удивила.

    • Ле Пен угрожает России. Что это с ней?

      Фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен выступила с обличительным письмом в адрес России, обвинив Москву в шантаже и попытках повлиять на политику Парижа. На что это она обиделась? Стоит ли из-за этого переживать?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Сертификат ПФДО: как получить и записать ребенка в кружок

      Сертификат персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) дает возможность оплачивать занятия ребенка в кружках и секциях за счет средств регионального и местного бюджетов. Ниже – порядок оформления, способы проверки данных и алгоритм записи в выбранную программу.

    • Подготовка дачи к зиме: пошаговая инструкция по консервации дома

      С наступлением холодов дачные постройки, инженерные системы и растения нуждаются в защите от промерзания, влаги и грызунов. Правильная консервация позволяет сохранить имущество и избежать дорогостоящего ремонта весной.

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      Государственный жилищный сертификат – это именной документ, подтверждающий право гражданина на получение социальной выплаты из федерального бюджета для покупки жилья. Сертификаты выдаются в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и продлена постановлением правительства до 2030 года.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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