«Patriot – как смокинг: он нужен редко, но уж если нужен, то его ничем другим не заменишь», – пишет американский журнал. Пренебрежение этим фактом привело к тому, что «смокинг» западного ПВО превратился в тришкин кафтан.0 комментариев
Стало известно о планах Нетаньяху выступить в ООН вопреки угрозам ареста
AP: Нетаньяху решил выступить в ООН вопреки угрозам ареста
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует совершить суточный визит в Нью-Йорк для участия в ежегодном собрании мировых лидеров на Генассамблее ООН.
Израильский лидер прибудет на заседание Генеральной Ассамблеи, передает Associated Press. Постпред страны при всемирной организации Данни Данон отметил, что у политика «нет другого выбора».
Ранее нью-йоркский политик Зохран Мамдани назвал израильского премьера военным преступником и потребовал взять его под стражу. Позже ему пришлось отказаться от своих слов, поскольку городские власти не имеют соответствующих полномочий. Дипломат обвинил чиновника в политиканстве на фоне популярности критики действий Израиля в Газе.
Ордер на арест политика выдал Международный уголовный суд в ноябре 2024 года. Его обвинили в использовании голода как метода ведения войны. США и Израиль не признают юрисдикцию этой инстанции.
Ожидается, что глава израильского правительства прилетит в США поздно вечером 23 сентября. На следующий день он произнесет речь и сразу вернется на родину. Данон добавил, что возможные уличные протесты лишь спровоцируют хаос, но не помешают выступлению опытного лидера.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани поручил юристам изучить правовые основания для ареста Биньямина Нетаньяху.
Израильский премьер-министр заявил о намерении посетить заседание Генеральной Ассамблеи ООН вопреки угрозам городских властей.
В прошлом году аргентинский профсоюз работников госсектора попросил суд задержать политика во время визита в страну.