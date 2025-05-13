Макрон выразил готовность провести переговоры с Путиным

Макрон заявил о готовности встретиться с Путиным при прекращении Россией огня

Tекст: Ирма Каплан

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным после прекращения огня, пишет Ouest-France со ссылкой на TF1.

«Я сделаю это просто, проявив открытость и тесно сотрудничая с (Владимиром) Зеленским и европейскими партнерами», – сказал Макрон в ответ на вопрос журналиста о возможности разговора с российским коллегой.

Французский лидер подчеркнул необходимость диалога с президентом России для поиска решения украинского конфликта.

Напомним, ранее президент России предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва нацелена на серьезный поиск долгосрочного мира и устранение причин конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле сообщили о продолжающейся работе по подготовке российской делегации к переговорам с Украиной, которые должны пройти в Стамбуле 15 мая.