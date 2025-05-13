Песков подтвердил подготовку России к переговорам в Стамбуле

Песков сообщил о продолжающейся подготовке России к переговорам с Украиной

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия продолжает готовиться к переговорам с Украиной, которые запланированы в Стамбуле, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: «Российская сторона продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в четверг». Также он сообщил, что дополнительных комментариев о грядущей встрече Кремль пока не дает.

Песков подчеркнул, что состав российской делегации пока не раскрывается. Он пояснил, что имена переговорщиков объявят тогда, когда президент Владимир Путин посчитает это необходимым.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с президентом России, ни с кем другим он разговаривать не будет.

Спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф сообщил, что президент США Дональд Трамп в ультимативной форме настаивает на немедленных прямых переговорах между Россией и Украиной, пригрозив выходом США из процесса, если диалога не будет.