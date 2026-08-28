Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Австралия окончательно легализовала добровольную эвтаназию
Парламент Северной территории снял последний в Австралии запрет на эвтаназию
Процедура добровольного ухода из жизни стала легальной во всех австралийских регионах для пациентов, которым по медицинским прогнозам осталось жить менее года.
Добровольный уход из жизни стал законным на всей территории Австралии после принятия соответствующего закона парламентом Северной территории, передает ТАСС.
Этот регион оставался последним в стране, где подобная процедура находилась под запретом.
Согласно новым правилам, запросить проведение эвтаназии сможет любой человек с неизлечимым заболеванием, которое способно привести к смерти в течение 12 месяцев. При этом медицинским работникам строго запрещено первыми поднимать тему добровольного ухода из жизни в беседах с пациентами.
Северная территория стала первым регионом Австралии, легализовавшим эвтаназию еще в 1995 году. Однако спустя два года этот закон был отменен из-за запрета со стороны федерального правительства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о легализации эвтаназии в стране.
Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул разрешила безнадежно больным пациентам добровольно уходить из жизни.
Власти Нидерландов официально подтвердили первый случай проведения эвтаназии неизлечимо больному ребенку.