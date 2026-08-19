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Доходы бюджетов регионов России с начала года выросли на 6%
Силуанов: Доходы бюджетов регионов России с начала года выросли на 6%
Поступления в казну субъектов страны увеличились на 6% с начала текущего года, достигнув 15 трлн рублей, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.
Минфин сообщил об увеличении доходов региональных бюджетов с начала года до 15 трлн рублей. В ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента Владимира Путина глава Минфина Антон Силуанов подтвердил успешное выполнение финансовых планов на местах, передает РИА «Новости».
«Исполнение бюджетов регионов в текущем году осуществляется в плановом порядке. С начала года доходы региональных бюджетов возросли на 6% и составили более 15 трлн рублей», – сообщил министр.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле министр финансов Антон Силуанов оценил долг российских регионов в 3,5 трлн рублей. В июне глава Минфина отметил рост налоговых поступлений сверх запланированных показателей.
Месяцем позже президент Владимир Путин заявил об увеличении нефтегазовых и ненефтегазовых доходов страны.