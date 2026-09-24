Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.0 комментариев
Минфин предложил ввести НДС 22% на зарубежные онлайн-покупки
Минфин предложил ввести налог 22% на зарубежные онлайн-покупки
Министерство финансов в рамках бюджетного процесса предложило ввести налог на добавленную стоимость в размере 22% для зарубежных товаров, которые приобретаются через интернет.
«В рамках формирования конкурентной среды и «обеления» экономики законопроектом предложено для выравнивания условий торговли на внутреннем рынке установить НДС по стандартной ставке 22% при покупке товаров электронной трансграничной торговли. Уплачивать его в качестве агентов будут электронные торговые площадки», – сообщили в пресс-службе Минфина, передает РИА «Новости».
Помимо этого, ведомство планирует установить таможенный сбор. За каждую посылку с товарами для личного потребления стоимостью до 200 евро, поступающую из-за границы, потребуется заплатить 100 рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Минфин предложил поэтапное введение НДС на зарубежные товары с маркетплейсов.
В феврале профильный комитет Госдумы поддержал отмену исключений для беспошлинного ввоза таких покупок.
Позже президент России Владимир Путин утвердил указ о проведении эксперимента по отсрочке уплаты этого налога при импорте.