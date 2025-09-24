Большинство и в культуре, и в других интеллектуальных сферах по-прежнему занимает нейтральную позицию: моя хата с краю, я занимаюсь чистым искусством (наукой), отстаньте от меня со своей СВО. Для таких людей «кшатрий» равносилен фельдфебелю, которого дали ему в Вольтеры.3 комментария
Минфин сообщил о новых семейных выплатах и поддержке семей с детьми
В бюджетном проекте предусмотрены новые выплаты нуждающимся семьям с двумя и более детьми и значительное финансирование программ по улучшению жилья для таких семей, сообщил Минфин.
В проекте бюджета на 2026-2028 годы заложена новая ежегодная семейная выплата для нуждающихся граждан с двумя и более детьми, указал Минфин, передает РИА «Новости».
«Проектом бюджета предусматривается: предоставление с 2026 года ежегодной семейной выплаты (в виде возмещения части уплаченного НДФЛ) гражданам РФ, имеющим двух и более детей (с учетом критерия нуждаемости)», – пояснили там.
Также в проекте бюджета учтено более 2 трлн рублей на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми. Речь идет о целевых мерах поддержки для повышения качества жизни семей, имеющих детей, что призвано способствовать росту демографии в стране.
До этого Минфин сообщил, что на поддержку семей и выплату маткапиталов с 2026 года планируют затратить более 10 трлн рублей.
Президент Владимир Путин пояснял, что улучшение демографической ситуации является одной из главных целей для России.