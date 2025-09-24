Минфин сообщил о новых семейных выплатах и поддержке семей с детьми

Tекст: Алексей Дегтярев

В проекте бюджета на 2026-2028 годы заложена новая ежегодная семейная выплата для нуждающихся граждан с двумя и более детьми, указал Минфин, передает РИА «Новости».

«Проектом бюджета предусматривается: предоставление с 2026 года ежегодной семейной выплаты (в виде возмещения части уплаченного НДФЛ) гражданам РФ, имеющим двух и более детей (с учетом критерия нуждаемости)», – пояснили там.

Также в проекте бюджета учтено более 2 трлн рублей на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми. Речь идет о целевых мерах поддержки для повышения качества жизни семей, имеющих детей, что призвано способствовать росту демографии в стране.

До этого Минфин сообщил, что на поддержку семей и выплату маткапиталов с 2026 года планируют затратить более 10 трлн рублей.

Президент Владимир Путин пояснял, что улучшение демографической ситуации является одной из главных целей для России.