Путин назвал победу в СВО и улучшение демографии ключевыми задачами России

Tекст: Дарья Григоренко

«Какое бы решение ни принимали, всегда подумайте, пожалуйста: как это отразится на жизни семей с детьми? К чему это приведет? Потому что от этого зависит решение ключевой задачи. Кроме победы в рамках СВО. Ключевая задача – это демографическая», – отмети глава государства, передает ТАСС.

В четверг Путин заявил, что на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине находятся более 700 тыс. российских военнослужащих.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин регулярно подчеркивает значимость и проявляет особое уважение к военным, принимающим участие в спецоперации.