Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.3 комментария
Путин назвал победу в СВО и улучшение демографии ключевыми задачами России
Победа в специальной военной операции и улучшение демографической ситуации являются главными целями для России на сегодняшний день, заявил президент Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций.
«Какое бы решение ни принимали, всегда подумайте, пожалуйста: как это отразится на жизни семей с детьми? К чему это приведет? Потому что от этого зависит решение ключевой задачи. Кроме победы в рамках СВО. Ключевая задача – это демографическая», – отмети глава государства, передает ТАСС.
В четверг Путин заявил, что на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине находятся более 700 тыс. российских военнослужащих.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин регулярно подчеркивает значимость и проявляет особое уважение к военным, принимающим участие в спецоперации.