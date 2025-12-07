Широко известная дама-иноагент с болью пишет о том, что на культурных мероприятиях для покинувших Россию все плохо: звук в микрофоне некачественный, реверберация в помещении плохая, да и артист однажды опоздал на выступление потому, что 40 минут искал, у кого ключ от туалета.15 комментариев
Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 350 тыс.
За первую неделю приема вопросов на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным поступило более 350 тыс. обращений, большинство из них касается социальной политики и спецоперации на Украине, такие данные приводятся в эфире «Первого канала».
Число обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным превысило 350 тыс., сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные, прозвучавшие в эфире «Первого канала». Как отметили в эфире, операторы колл-центра принимают вопросы от граждан круглосуточно, работая в режиме нон-стоп.
Самыми востребованными темами для обращений стали «социальная политика», «специальная военная операция», «экономика», «инфраструктура» и вопросы, связанные с категорией «государство и общество». Эксперт по искусственному интеллекту Сбербанка Лолита Леонтьева пояснила: «В социальной политике наиболее популярная подкатегория – пенсия и социальная гарантия, семья и дети, в экономике больше всего обращений поступает по тематике занятость и зарплата».
Согласно обнародованной статистике, мужчины направили 33% запросов, женщины – 67%.
Напомним, в четверг официально стартовал сбор вопросов для ежегодной программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
Ранее Кремль объявил дату прямой линии с Путиным.
В пятницу в эфире телеканала «Россия 1» сообщили, что свыше 100 тыс. обращений от граждан уже поступило на прямую линию с Путиным.