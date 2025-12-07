  • Новость часаНад Белгородской и Курской областями днем сбито 11 беспилотников
    Евросоюз вступил с США в войну идеологий
    Ушаков сообщил о готовности США к «железобетонному соглашению» с Россией
    Макрон пригрозил Китаю введением пошлин
    Эксперт предложил наказать бойца ММА Исмаилова по примеру Долиной
    Российские войска освободили харьковскую Кучеровку и Ровное в ДНР
    Кремль дал оценку исчезновению «российской угрозы» из стратегии США
    Замглавы Госдепа США обвинил ЕС в подрыве НАТО из-за штрафа соцсети Х
    Соцсеть X отключила рекламу Еврокомиссии после штрафа на 120 млн евро
    Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 350 тыс.
    Мнения
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Ключ от туалета как культурный феномен русской эмиграции

    Широко известная дама-иноагент с болью пишет о том, что на культурных мероприятиях для покинувших Россию все плохо: звук в микрофоне некачественный, реверберация в помещении плохая, да и артист однажды опоздал на выступление потому, что 40 минут искал, у кого ключ от туалета.

    15 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Расчеты на «договорнячок» провалились

    Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.

    19 комментариев
    Ван Вэнь Ван Вэнь Зачем Евразии новая архитектура безопасности

    Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.

    3 комментария
    7 декабря 2025, 19:41 • Новости дня

    Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 350 тыс.

    Tекст: Ольга Иванова

    За первую неделю приема вопросов на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным поступило более 350 тыс. обращений, большинство из них касается социальной политики и спецоперации на Украине, такие данные приводятся в эфире «Первого канала».

    Число обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным превысило 350 тыс., сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные, прозвучавшие в эфире «Первого канала». Как отметили в эфире, операторы колл-центра принимают вопросы от граждан круглосуточно, работая в режиме нон-стоп.

    Самыми востребованными темами для обращений стали «социальная политика», «специальная военная операция», «экономика», «инфраструктура» и вопросы, связанные с категорией «государство и общество». Эксперт по искусственному интеллекту Сбербанка Лолита Леонтьева пояснила: «В социальной политике наиболее популярная подкатегория – пенсия и социальная гарантия, семья и дети, в экономике больше всего обращений поступает по тематике занятость и зарплата».

    Согласно обнародованной статистике, мужчины направили 33% запросов, женщины – 67%.

    Напомним, в четверг официально стартовал сбор вопросов для ежегодной программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

    Ранее Кремль объявил дату прямой линии с Путиным.

    В пятницу в эфире телеканала «Россия 1» сообщили, что свыше 100 тыс. обращений от граждан уже поступило на прямую линию с Путиным.

    6 декабря 2025, 09:39 • Новости дня
    В Индии оскорбились выходкой Запада из-за визита Путина

    Spiegel: Запад оскорбил Индию из-за визита Владимира Путина

    В Индии оскорбились выходкой Запада из-за визита Путина
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Индии негативно отреагировали на попытку послов Британии, Германии и Франции вмешаться в контекст визита российского лидера в страну, пишет немецкое издание Spiegel.

    Попытки дипломатов из Германии, Франции и Британии повлиять на индийскую позицию по визиту российского президента Владимира Путина были восприняты в Нью-Дели как вмешательство во внутренние дела, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию немецкого издания Spiegel.

    По данным издания, незадолго до приезда Путина в Индию послы этих трех стран опубликовали совместную статью в одной из ежедневных газет. В ней они назвали конфликт на Украине «жестоким нарушением международного права». При этом в публикации прямо не упоминалась Индия, однако, как отмечает Spiegel, в Дели восприняли подобные высказывания как недружественный шаг и вмешательство.

    Авторы публикации отмечают, что Индия никогда не осуждала политику Владимира Путина и поддерживает свою независимую линию в международных вопросах. Несмотря на давление со стороны западных государств, Дели ясно дал понять, что не позволит омрачить радость от первого за два года визита лидера России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин накануне лично рассказал премьеру Индии Нарендре Моди о текущей ситуации на Украине.

    Владимир Путин сообщил о росте расчетов между Россией и Индией в национальных валютах.

    Президент России назвал Индию серьезной силой как на азиатском, так и на мировом уровне.

    Комментарии (13)
    4 декабря 2025, 22:31 • Новости дня
    Путин раскрыл «внутреннее правило» принятия решений

    Путин: Я делаю то, чего не имею права не делать

    Путин раскрыл «внутреннее правило» принятия решений
    @ Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool/REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин рассказал о внутреннем правиле принятия решений – «делать то, чего не имеет права не делать».

    Путин в интервью телеканалу India Today ответил на вопрос о возможных сожалениях и желании изменить что-то из сделанного в прошлом. «Такой вроде традиционный вопрос на самом деле, но, мне кажется, оглядываться назад и сказать, что я бы переделал то и это, – более или менее бессмысленно. Сделано то, что сделано», – сказал глава государства.

    Президент отметил, что у него есть собственное «общее правило». «Оно известное: я стараюсь делать то, что считаю не просто необходимым, а то, чего я не имею права не делать. Несмотря ни на что», – ответил Путин. Он уточнил, что это «внутреннее правило» у него сформировалось самостоятельно и является определяющим при принятии решений. «То есть я делаю то, чего я не имею права не делать, – повторил он. – Вот это самое главное».

    Ранее глава государства в беседе с индийским журналистами также отметил важность разумного темпа принятия решений. Путин подчеркнул, что принцип «спеши медленно» позволяет избегать грубых ошибок – так он ответил на вопрос о возможности создания валюты БРИКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что в настоящее время задача введения единой валюты в БРИКС не стоит.

    Путин прибыл в Индию. Премьер-министр Индии Нарендра Моди лично встретил его на авиабазе Палам.

    Комментарии (21)
    7 декабря 2025, 17:30 • Видео
    США изменили стратегию ради России

    Администрация президента США опубликовала новую стратегию национальной безопасности. В том, что касается отношений с Россией, она значительно отличается от предыдущей.

    Комментарии (0)
    5 декабря 2025, 16:52 • Новости дня
    Путин сфотографировался с сотрудниками гостиницы в Дели
    Путин сфотографировался с сотрудниками гостиницы в Дели
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники гостиницы в Дели, где остановился президент России Владимир Путин, попросили его сфотографироваться.

    Как сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале, Путин не отказал в просьбе.

    После того как президент согласился сделать снимок, сотрудники отеля сразу принялись рассматривать сделанные фотографии.

    Напомним, Путин начал рабочий визит в Индию вечером 4 декабря встречей с премьер-министром Нарендрой Моди в Нью-Дели.

    Моди лично встретил Путина на авиабазе ВВС Палам в Нью-Дели.

    Комментарии (4)
    5 декабря 2025, 19:52 • Новости дня
    Опубликовано вегетарианское меню на приеме в честь Путина в Индии

    Президент Индии Драупади Мурму устроила для Владимира Путина вегетарианский ужин

    Опубликовано вегетарианское меню на приеме в честь Путина в Индии
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Индийский лидер Драупади Мурму предложила российскому президенту Владимиру Путину разнообразные вегетарианские блюда и свежевыжатые соки в ходе официального ужина в Нью-Дели.

    Президент Индии Драупади Мурму устроила для президента России Владимира Путина вегетарианский ужин, сообщает РИА «Новости». Согласно опубликованному меню, первое блюдо представляло собой легкий бульон из листьев моринги и бобов мунг, приправленный специями и украшенный просом.

    В качестве закусок предлагались фаршированные сморчки с чатни из грецких орехов, кебабы из черного нута с мятным соусом и овощные паровые пельмени момо с водяным орехом.

    Основное блюдо включало рулет из панира с сухофруктами в шафрановом соусе, тушеный шпинат с пажитником и горошком, а также запеченный в тандуре картофель с йогуртово-пряным маринадом.

    Также гостям подавали мини-баклажаны в сладко-пряном соусе, бобы, тушеные с томатом и луком, и рис бамати, томленый с орехами и шафраном.

    На десерт были предложены теплая миндальная халва с поджаренными орехами и индийское мороженое с шафраном, фисташками и кардамоном.

    Напитки на ужине были представлены свежевыжатыми гранатным, апельсиновым и морковно-имбирным соками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Индии устроила прием в честь визита в страну Владимира Путина. До этого Дроупади Мурму и Путин провели двухстороннюю встречу в Нью-Дели.

    Ранее Президент России также провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Он назвал их полезными и конструктивными.

    Комментарии (11)
    4 декабря 2025, 21:59 • Новости дня
    Путин в интервью индийским СМИ ответил на вопрос о бессмертии

    Индийские журналисты задали Путину вопрос о возможности бессмертия

    Путин в интервью индийским СМИ ответил на вопрос о бессмертии
    @ Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool/REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский президент считает, что технологии и медицина способны значительно продлить человеческую жизнь, но не до бесконечности.

    Президент России Владимир Путин в интервью изданию India Today заявил, что понятие бессмертия недостижимо для человека и только Бог вечен. В ответ на вопрос о реальности вечной жизни Путин отметил: «Всё конечно. Только Господь вечен».

    Глава государства также выразил уверенность в перспективах увеличения средней продолжительности жизни людей. Путин привел в пример Индию, где за последние десятилетия этот показатель значительно вырос благодаря прогрессу в медицине и повышению качества здравоохранения.

    Он добавил, что использование искусственного интеллекта и генной инженерии в медицине может оказать колоссальное влияние на здоровье и долголетие человечества. Однако, по словам Путина, несмотря на достижения науки, у всего есть свой конец.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey заявил, что продолжительность жизни человека в перспективе может достичь 150 лет, однако и это будет казаться недостаточным. При этом глава государства подчеркнул, что главный вопрос не в том, сколько прожить, а в том, «как прожить, зачем и ради чего».

    Комментарии (10)
    4 декабря 2025, 22:38 • Новости дня
    Путин объяснил, как отличить террористов от борцов за свободу

    Путин: За свободу надо бороться легальными средствами

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин заявил, что борьба за свободу возможна только законными методами, а противоправные действия недопустимы.

    Путину в интервью телеканалу India Today был задан вопрос о том, как разделить террористов и борцов за свободу.

    «За свободу надо бороться легальными средствами, – сказал Путин, – Все, что связано с бандитскими средствами, с нанесением ущерба людям, не может быть поддержано. Для нас это вопрос, решенный давно».

    Глава государства акцентировал внимание на том, что Россия неоднократно сталкивалась с проявлениями «жесточайших актов террора» в новейшей истории. По его словам, в вопросе противодействия терроризму Россия рассматривает себя как полного союзника Индии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин прибыл в Индию. Премьер-министр Индии Нарендра Моди лично встретил российского президента на авиабазе Палам.

    Комментарии (23)
    5 декабря 2025, 13:10 • Новости дня
    Моди анонсировал безвизовый режим между Россией и Индией

    Моди: Россия и Индия введут 30-дневный безвизовый режим для туристических групп

    Моди анонсировал безвизовый режим между Россией и Индией
    @ Egon Bomsch/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Индия в ближайшее время введут 30-дневный безвизовый режим для организованных туристических групп, заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди.

    Россия и Индия в ближайшее время введут 30-дневный безвизовый режим для организованных туристических групп, пишут «Ведомости». Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры прошли в Хайдарабадском дворце в Дели.

    Моди также рассказал, что Россия и Индия договорились усилить сотрудничество в культурной и гуманитарной сферах. По его словам, 25 лет назад Путин заложил фундамент стратегического партнерства между двумя странами. По итогам встречи стороны обменялись соглашениями, направленными на развитие сотрудничества.

    Президент России Владимир Путин отметил, что туристический обмен между Россией и Индией продолжает расти с каждым годом, передает ТАСС.

    «Наши народы на протяжении веков проявляют искренний интерес к традициям, истории и духовным ценностям друг друга. Активно развиваются научно-образовательные контакты, обмены по линии молодежных и общественных кругов. Неизменным успехом пользуются регулярно проводимые перекрестные фестивали российского и индийского кино», – заявио Путин.

    Кроме того, президент России сообщил, что сегодня в Индии начинает работу российский телеканал RT. По его мнению, запуск канала позволит индийским зрителям ближе познакомиться с Россией, ее культурой и текущими событиями.

    Ранее президент России отменил визы для граждан Китая.

    Россия и Саудовская Аравия заключили межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований для всех держателей паспортов.

    Напомним, Россия и Индия согласовали программу экономического сотрудничества до 2030 года.

    Владимир Путин начал рабочий визит в Индию вечером 4 декабря встречей с Нарендрой Моди в Нью-Дели.

    Политолог Станислав Ткаченко отметил, что торжественный прием Путина в Индии стал сигналом для Вашингтона.

    Комментарии (14)
    4 декабря 2025, 21:34 • Новости дня
    Путин рассказал индийским СМИ о столицах Древней Руси Новгороде и Киеве
    Путин рассказал индийским СМИ о столицах Древней Руси Новгороде и Киеве
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил в интервью телеканалу India Today, что Новгород был первой столицей Древней Руси до того, как этот статус получил Киев.

    По словам Путина, российская государственность складывалась из нескольких исторических центров, передает ТАСС.

    «Первая столица, согласно истории, была в Новгороде на северо-западе, затем переместилась в Киев. Это была Древняя Русь, с тех пор Киев и называли «Мать городов русских», – сказал президент в ответ на вопрос о том, почему он в одном из своих заявлений говорил, что «Киев – это мать городов русских».

    Ранее в офисе Зеленского предложили сменить название страны на Русь-Украина.

    Комментарии (14)
    5 декабря 2025, 12:35 • Новости дня
    Путин назвал переговоры с Индией полезными и конструктивными
    Путин назвал переговоры с Индией полезными и конструктивными
    @ HARISH TYAGI/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Переговоры между Россией и Индией прошли в конструктивной и дружественной атмосфере, заявил президент России Владимир Путин.

    «Эти переговоры были весьма полезными, прошли в конструктивной и дружественной обстановке», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что между ним и премьер-министром Индии Нарендрой Моди сложились тесные рабочие и личные отношения. Российский лидер рассказал: «Отмечу, что у нас с господином премьер-министром налажен тесный рабочий и личный контакт. Мы встречались в текущем году в сентябре на саммите ШОС, регулярно общаемся по телефону, держим на постоянном личном контроле развитие российско-индийского сотрудничества по всем его стратегическим направлениям».

    Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди завершили двустороннюю встречу, после чего запланировали выступление перед журналистами и обмен официальными соглашениями.

    Моди во время встречи с Путиным отметил символичность этого события.

    Комментарии (0)
    4 декабря 2025, 22:49 • Новости дня
    Путин указал, что Россия делится технологиями с Индией в сфере обороны

    Путин: Россия делится технологиями с Индией в сфере обороны

    Путин указал, что Россия делится технологиями с Индией в сфере обороны
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Оборонное сотрудничество России и Индии выходит за рамки обычных поставок, Москва делится технологиями, заявил президент России Владимир Путин.

    «Мы не просто продаем, мы делимся технологиями [с Индией], а это очень редкий случай в сфере военно-технического сотрудничества, который говорит об уровне нашего доверия межгосударственного и доверия между народами, я бы так сказал», – приводит слова Путина ТАСС со ссылкой на India Today.

    Президент подчеркнул, что номенклатура совместных оборонных проектов очень широка и охватывает кораблестроение, ракетостроение и производство самолетов.

    Путин охарактеризовал Индию как «надежного и особо доверительного партнера» России в оборонно-промышленном комплексе. Он отдельно выделил, что отношения Москвы и Дели носят особое качество, выходящее за стандартные схемы торговли.

    Отдельно Путин указал, что партнерство России и Индии в энергетике «не связано с текущей конъюнктурой» и началось еще до событий на Украине. По его словам, такие связи строились годами – инвестиции российских компаний в перерабатывающий сектор Индии стали одной из причин, которые сделали страну крупным поставщиком нефтепродуктов на европейский рынок. Президент добавил, что давление по ограничению индийских возможностей носит исключительно политический характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России заявил, что поставки российских энергоресурсов в Индию осуществляются стабильно, а индийские покупатели считаются надежными партнерами. Министры обороны двух стран во время переговоров обсудили вопросы по развитию сотрудничества в сфере военной техники и доверительных стратегических отношений.

    Комментарии (0)
    5 декабря 2025, 08:45 • Новости дня
    Беседа Путина и Моди тет-а-тет продлилась 2,5 часа

    Ушаков: Беседа Путина и Моди тет-а-тет продлилась 2,5 часа

    Беседа Путина и Моди тет-а-тет продлилась 2,5 часа
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди завершилась спустя более двух с половиной часов личного диалога, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Личная встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди продолжалась более двух с половиной часов, передает ТАСС.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал об этом журналистам, комментируя продолжительность переговоров в узком формате.

    Подробности обсуждавшихся тем пока не раскрываются.

    Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди подарил президенту России Владимиру Путину копию древнеиндийского текста «Бхагавадгита» на русском языке.

    До этого Владимир Путин начал рабочий визит в Индию вечером 4 декабря встречей с премьер-министром Нарендрой Моди в Нью-Дели.

    Нарендра Моди встретил Владимира Путина лично на авиабазе ВВС Палам в Нью-Дели.

    Комментарии (0)
    7 декабря 2025, 10:34 • Новости дня
    На прямую линию с Путиным поступило более 314 тыс. обращений
    На прямую линию с Путиным поступило более 314 тыс. обращений
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Более 314 тыс. обращений поступило на «Прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили СМИ.

    Как пишет Telegram-канал «Вести» со ссылкой на телеканал «Россия 24», среди обратившихся 67% составляют женщины, а мужчины отправили 33% сообщений. Основную часть обращений составляют вопросы, затрагивающие социальную сферу – от поддержки семей и пенсионных выплат до здравоохранения, передает РИА «Новости».

    Второй по популярности темой среди обращений стала спецоперация на Украине: граждан интересует поддержка бойцов, оборонные вопросы и связанные с ними социальные гарантии. Также участники активно поднимают вопросы, напрямую связанные с российской экономикой.

    Напомним, в четверг официально стартовал сбор вопросов для ежегодной программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

    Ранее Кремль объявил дату прямой линии с Путиным.

    В пятницу в эфире телеканала «Россия 1» сообщили, что свыше 100 тыс. обращений от граждан уже поступило на прямую линию с Путиным.

    Комментарии (7)
    4 декабря 2025, 22:17 • Новости дня
    Путин: Россия восемь лет пыталась решить вопросы с Украиной мирным путем

    Tекст: Антон Антонов

    Специальная военная операция вызвана необходимостью защиты людей в Донбассе и национальных интересов России, которая до этого восемь лет пыталась решить вопросы с Украиной мирным путем, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин в интервью India Today ответил на вопрос, какой результат для России будет означать победу и каковы ее «красные линии». «Вы знаете, дело не в победе, как вы сказали, а дело в том, что Россия стремится к защите – и обязательно сделает это – своих интересов. Защите своих людей, которые там проживают, защите наших традиционных ценностей, русского языка и так далее. Защите, кстати говоря, религии, которая культивируется веками на этих территориях», – приводит его ответ ТАСС.

    Он указал, что Русская православная церковь на Украине практически под запретом. Также президент отметил запрет русского языка и широкий спектр ограничений, создающих многочисленные проблемы для проживающего там населения.

    Российский лидер напомнил, что инициатором конфликта была не Россия. По его словам, западные страны содействовали госперевороту на Украине, что привело к событиям в Крыму и эскалации на юго-востоке страны.

    «Мы восемь лет пытались решить эти вопросы мирным путем, подписали Минские соглашения в надежде, что удастся мирными средствами урегулировать эту проблему», – приводит его слова РИА «Новости».

    Путин напомнил, что западные лидеры позже открыто признали, что никогда не собирались соблюдать Минские соглашения.

    Президент добавил, что после продолжительных попыток урегулирования Россия была вынуждена признать республики Донбасса и начать оказывать поддержку их жителям. Путин подчеркнул, что специальная военная операция стала попыткой закончить войну: «А закончим мы тогда, когда достигнем целей, поставленных перед началом специальной военной операции, – освободим эти территории».

    По словам президента, жителям Донбасса и Новороссии, не согласным с воссоединением с Россией, никто не мешал покинуть регион и переселиться на Украину. Он добавил, что всем была предоставлена возможность свободно проголосовать на референдуме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что Москва стремится остановить вооруженный конфликт, ответственность за который, по его словам, лежит на западных странах. Путин также подчеркнул, что Россия не проводила аннексии Крыма и лишь откликнулась на просьбу жителей полуострова. Путин заявил, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию: «Все к этому сводится. Либо мы вооруженным путем освободим эти территории. Либо украинские войска покинут эти территории и прекратят там воевать».

    Комментарии (0)
    5 декабря 2025, 15:54 • Новости дня
    Песков заявил о продолжении СВО при невозможности мирного решения конфликта

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия намерена продолжать спецоперацию, если Киев откажется от условий мирного соглашения, при этом отмечается положительная динамика на фронте, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россия продолжит специальную военную операцию, если урегулирование ситуации с Киевом мирными способами окажется невозможным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с RT, передает ТАСС. Песков подчеркнул: «Специальная военная операция продолжится».

    Он отметил, что у российских войск «очень хорошая динамика» на данный момент. Представитель Кремля выразил уверенность, что если не удастся добиться целей мирным путем, Россия будет выполнять все необходимые меры для защиты собственных интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция вызвана необходимостью защиты людей в Донбассе и национальных интересов России после восьми лет безуспешных попыток решить вопросы с Украиной мирным путем.

    Президент России подчеркнул, что Донбасс и Новороссию освободят при любом развитии событий.

    Владимир Путин также отметил, что решение конфликта требует значительных усилий и напомнил о результатах референдума в ДНР и ЛНР, где жители поддержали выход из состава Украины.

    Комментарии (0)
    4 декабря 2025, 23:25 • Новости дня
    Путин: Российская экономика открыта, Москва не будет повторять действия США

    Tекст: Антон Антонов

    Россия не вводила и не планирует вводить дополнительные таможенные пошлины, как это делают США, российская экономика открыта, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин отметил разницу в подходах между Москвой и Вашингтоном, подчеркнув, что у каждой страны есть собственная экономическая политика и эксперты, влияющие на ее выбор. По его словам, Белый дом принимает решения о тарифах, учитывая мнение своих советников, которые считают такой подход выгодным для американской экономики, передает ТАСС со ссылкой на India Today.

    «Мы никогда не занимались подобными делами, не будем этого делать сейчас и не собираемся делать в будущем, – сказал Путин. – Наша экономика открыта. Мы надеемся, что в конечном итоге все нарушения правил Всемирной торговой организации будут устранены».

    Российский лидер также прокомментировал сотрудничество России и Индии в ядерной сфере. Путин заверил, что ни он, ни премьер Индии Нарендра Моди, несмотря на внешнее давление, никогда не выстраивали совместную работу «против кого бы то ни было». Он добавил, что Россия и Индия действуют исключительно ради собственных интересов и никому не вредят.

    Президент выразил надежду, что такой подход будет понятен и оценен другими мировыми лидерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что оборонное сотрудничество между Москвой и Нью-Дели выходит за рамки обычных поставок. Путин отметил, что Россия делится с Индией военными технологиями. Он также подчеркнул, что у Индии должна быть возможность приобретать российское топливо. Москва выразила готовность обсуждать поставки нефти для Индии, в том числе с участием США.

    Комментарии (0)
    ВС России нанесли групповой удар возмездия по Украине
    Рар: Американцы ответят на цензуру сети Х идеологическими ударами по Европе
    Опрос показал рекордное недовольство немцев работой правительства
    Илон Маск назвал Европу Четвертым рейхом
    Китай потребовал от Японии прекратить клевету на НОАК
    Адвокат: Долина не извинилась перед Лурье за полтора года
    Россиянин Петр Ян победил грузина Двалишвили и вернул пояс UFC

    Россия получила признание за границей как авиационная держава

    Впервые в постсоветской истории иностранная страна может начать собирать российские самолеты на своей территории. Такой план вынашивает Индия, с которой у России давние тесные связи в сфере боевой авиации и ракетостроения. Теперь Дели признал наши компетенции и в гражданской авиации. Индия хочет собирать самолеты Superjet и Ил-114. Причем как для своего огромного рынка, так и для дальнейшего экспорта. Чем этот проект выгоден каждой из сторон? Подробности

    Евросоюз вступил с США в войну идеологий

    Еврокомиссия наложила штраф на соцсеть X (ранее Twitter, запрещен в РФ) в размере 120 млн евро. Это событие вызвало шквал критики со стороны американских властей. По мнению экспертов, произошедшее обнажает глубокий идеологический раскол между США и ЕС. К чему приведет «цифровое» противостояние на Западе, и почему лицом этого конфликта отчаянно стремятся стать европейские «Зеленые»? Подробности

    Боец ММА проиграл в «спарринге» с памятником ветеранам МЧС

    Уголовное дело об осквернении в Москве памятника ветеранам МЧС взял на личный контроль глава СК Александр Бастрыкин. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором боец ММА Заур Исмаилов вступил в «спарринг» с изваянием. Сам спортсмен не видел в своих действиях ничего предосудительного. По мнению экспертов, этот случай говорит не только о дефиците исторического просвещения и воспитания в субкультуре ММА, но и о других аспектах, которые требуют внимания. Подробности

    Латвию стократ наказали за украденный «Дом Москвы»

    Латвию заставили расплатиться за грабеж российской государственной собственности. Прибалтийская республика незаконно экспроприировала находившийся в Риге «Дом Москвы», но на уходящей неделе решением российского суда удалось добиться возмещения, причем в стократном размере. Как такое произошло? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • США изменили стратегию ради России

      Администрация президента США опубликовала новую стратегию национальной безопасности. В том, что касается отношений с Россией, она значительно отличается от предыдущей.

    • Кто «слил» переговоры Зеленского с Европой

      Расшифровка переговоров между лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским стала общедоступной, чему никто из них не обрадуется. Помимо прочего, европейцы обвиняют США в предательстве, но главный вопрос – кто организовал эту скандальную утечку.

    • Бой между ГУР и ВСУ выиграла Россия

      Разные подразделения Вооруженных сил Украины вступили в бой в Киеве в рамках передела собственности, после чего к противостоянию присоединилась российская «Герань». Так выглядит агония режима Владимира Зеленского.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Крещенский сочельник 2026: дата и суть дня, церковные традиции, народные приметы

      Крещенский сочельник, или навечерие Богоявления – это особый день приготовления к одному из главных православных праздников – Крещению Господню. В отличие от самого Крещения 19 января, которое отмечается торжественно, сочельник носит характер строгого воздержания и молитвенной сосредоточенности. Этот день важен для православных христиан как завершающий этап духовной подготовки, когда верующие вспоминают евангельские события, предшествовавшие выходу Христа на общественное служение.

    • Год Лошади 2026: что надеть на Новый год, какие цвета принесут удачу, а каких лучше избегать

      Новый 2026 год пройдет под покровительством энергичной и благородной Красной (Огненной) Лошади – мощного символа, несущего в себе заряд жизненной силы, страсти и стремления к свободе. В восточной традиции Лошадь олицетворяет стремительное движение вперед, трудолюбие, оптимизм и непокорный дух, а стихия Огня усиливает эти качества, добавляя им яркости, смелости и харизмы.

    • Где купить новогоднюю елку в Москве 2025: цены на живые и искусственные ели

      Главный и самый атмосферный способ купить живую елку – посетить один из официальных елочных базаров, которые откроются по всему городу примерно с 15 декабря 2025 года. Эти точки легальны и безопасны: вся зелень здесь заготовлена по строгим квотам лесничествами, имеет специальные бирки или документы, что гарантирует законность происхождения. Базары удобно расположены: у станций метро (например, «Щелковская», «Медведково», «Теплый Стан»), возле крупных рынков и в парковочных карманах. Здесь царит настоящий предновогодний дух, а ассортимент позволяет выбрать идеальный экземпляр.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

