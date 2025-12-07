Путин: Россия восемь лет пыталась решить вопросы с Украиной мирным путем

Tекст: Антон Антонов

Путин в интервью India Today ответил на вопрос, какой результат для России будет означать победу и каковы ее «красные линии». «Вы знаете, дело не в победе, как вы сказали, а дело в том, что Россия стремится к защите – и обязательно сделает это – своих интересов. Защите своих людей, которые там проживают, защите наших традиционных ценностей, русского языка и так далее. Защите, кстати говоря, религии, которая культивируется веками на этих территориях», – приводит его ответ ТАСС.

Он указал, что Русская православная церковь на Украине практически под запретом. Также президент отметил запрет русского языка и широкий спектр ограничений, создающих многочисленные проблемы для проживающего там населения.

Российский лидер напомнил, что инициатором конфликта была не Россия. По его словам, западные страны содействовали госперевороту на Украине, что привело к событиям в Крыму и эскалации на юго-востоке страны.

«Мы восемь лет пытались решить эти вопросы мирным путем, подписали Минские соглашения в надежде, что удастся мирными средствами урегулировать эту проблему», – приводит его слова РИА «Новости».

Путин напомнил, что западные лидеры позже открыто признали, что никогда не собирались соблюдать Минские соглашения.

Президент добавил, что после продолжительных попыток урегулирования Россия была вынуждена признать республики Донбасса и начать оказывать поддержку их жителям. Путин подчеркнул, что специальная военная операция стала попыткой закончить войну: «А закончим мы тогда, когда достигнем целей, поставленных перед началом специальной военной операции, – освободим эти территории».

По словам президента, жителям Донбасса и Новороссии, не согласным с воссоединением с Россией, никто не мешал покинуть регион и переселиться на Украину. Он добавил, что всем была предоставлена возможность свободно проголосовать на референдуме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что Москва стремится остановить вооруженный конфликт, ответственность за который, по его словам, лежит на западных странах. Путин также подчеркнул, что Россия не проводила аннексии Крыма и лишь откликнулась на просьбу жителей полуострова. Путин заявил, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию: «Все к этому сводится. Либо мы вооруженным путем освободим эти территории. Либо украинские войска покинут эти территории и прекратят там воевать».