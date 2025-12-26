Умер бывший замминистра обороны Юрий Садовенко

Глава Минтранса заявил о чуде в обслуживании иностранных самолетов

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Наши авиакомпании совершили такое инженерное чудо. У нас уже – их много, но ключевых – наверное, восемь или девять технических центров, которые позволяют полностью обслуживать иностранные суда», – цитирует Никитина «Россия 24».

По его словам, эти центры обеспечивают работой 8 тыс. человек, недавно авиакомпания S7 открыла второй завод.

Министр отметил, что до этого такой промышленности в таком масштабе и качестве не было.

«И сегодня все иностранные суда обслуживаются должным образом нашими авиакомпаниями», – заключил глава ведомства.

В ноябре Новак сообщал, что число действующих аэропортов в России за ближайшие пять лет должно вырасти до 241, они должны появиться в Запорожье и Херсоне.