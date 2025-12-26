Бесконтрольная накачка Украины оружием и людьми оборачивается появлением новых угроз для всего мира. Украинский кризис больше не локальный – он экспортирует нестабильность на другие континенты.0 комментариев
Неопознанный самолет нанес удар на юге Сирии
В сельской местности в районе Эль-Кефр в провинции Сувейда на юге Сирии неопознанный военный самолет нанес авиаудар. Местные СМИ сообщают, что предположительно самолет принадлежит ВВС Иордании.
Военный самолет, предположительно принадлежащий Иордании, ударил по спорткомплексу к востоку от Эль-Кефра, передает Anadolu со ссылкой на сирийский гостелеканал El-Ihbariyye.
Комплекс якобы использовался торговцами оружием как склад.
В Иордании пока не сделали официальных комментариев по этому вопросу.
В четверг иорданские вооруженные силы заявляли, что в ходе их удара на границе с Сирией было уничтожено большое количество оружия и наркоторговцев.
До этого США начали операцию против террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России) в Сирии в ответ на убийство американских военных в Пальмире.
ВВС США провели две серии ударов по объектам сирийских террористов.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ