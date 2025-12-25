Долина согласилась покинуть квартиру в Хамовниках до 10 января

Tекст: Ольга Иванова

Певица Лариса Долина согласилась добровольно покинуть квартиру в Хамовниках до 10 января, передает ТАСС. Об этом заявила ее адвокат Мария Пухова на заседании Мосгорсуда, где рассматривается иск о принудительном выселении артистки.

По словам Пуховой, Долина не может съехать раньше из-за необходимости собрать личные вещи. «Моя доверительница готова добровольно съехать из занимаемой квартиры до 10 января. Ранее это сделать не представляется возможным с учетом необходимости сбора вещей», – сказала юрист.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лариса Долина намеревается взыскать с покупательницы своей квартиры в районе Хамовники Полины Лурье около 1 млн рублей за коммунальные услуги. Адвокат Лурье заявила, что певица предложила установить крайний срок бесплатного проживания до 10 января 2026 года. Ранее Долина обратилась к Лурье с просьбой остаться в квартире на несколько месяцев.