Долина попросила продлить срок бесплатного проживания в квартире в Хамовниках

Tекст: Дарья Григоренко

В удовлетворенном предложении также содержится пункт об отказе Полины Лурье от всех финансовых претензий, которые связаны с проживанием Долиной в этой квартире, включая компенсацию имущественного налога за 2024 и 2025 годы, передает РИА «Новости».

Кроме того, согласно мировому соглашению, Лурье должна отказаться от взысканий судебных расходов, понесённых при рассмотрении этого дела в разных инстанциях. «Моя коллега – представитель Долиной – звонила мне и просила предоставить ей время пожить в квартире до 1 марта 2026 года. Позже она прислала мировое соглашение, условием которого является отказ Полины Лурье от финансовых претензий», – сообщила Светлана Свириденко.

Адвокат Лурье отметила, что не совсем поняла суть такого мирового соглашения. По её словам, стороны обычно идут друг другу навстречу, однако в этом случае Лурье предлагают уступки, не обещая ничего взамен.

Ранее Долина обратилась с просьбой остаться в купленной Полиной Лурье квартире в Хамовниках на несколько месяцев. Адвокат покупательницы Светлана Свириденко сообщила, что Полина Лурье не планирует разрешать Ларисе Долиной проживать в своей квартире после того, как суд принял решение о выселении певицы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, изначально Долина смогла через суд вернуть проданную квартиру после заявления о мошенничестве. Позднее Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру за Лурье. В определении суда отмечено, что нижестоящие инстанции допустили ошибку при рассмотрении иска певицы.