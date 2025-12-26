Бесконтрольная накачка Украины оружием и людьми оборачивается появлением новых угроз для всего мира. Украинский кризис больше не локальный – он экспортирует нестабильность на другие континенты.0 комментариев
Вышла новогодняя серия «Простоквашино» с Путиным
В серии мультфильма герои «Простоквашино» встретились с Путиным на Красной площади
Президент России Владимир Путин стал персонажем новогоднего эпизода мультсериала, который вышел в онлайн-кинотеатре Okko и получил название «Настоящий Новый год».
По сюжету Кот Матроскин и другие персонажи спорят о том, записывает ли президент новогоднее обращение в прямом эфире, и для выяснения отправляются на Красную площадь, передает «Коммерсантъ».
Там герои в новогоднюю ночь встречают Владимира Путина и записывают обращение вместе с ним. Сценарий эпизода создали Мария Парфенова и Евгения Жиркова, а креативным продюсером выступила Анастасия Махлина.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: «Путин – это неотъемлемая часть жизни всей страны, в том числе и маленьких наших сограждан». Глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева считает, что включение персонажа президента может стать «мягкой силой» для популяризации России и ее культуры.
Президента в новом мультфильме озвучил пародист Дмитрий Грачев.
Ранее публиковали кадры, на которых персонаж президента изображен вместе с Дядей Федором, Котом Матроскиным, Шариком, почтальоном Печкиным и другими героями.