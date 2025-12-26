  • Новость часаФСБ задержала в Ставрополе девушку за подготовку теракта против военных
    Россия совершила инженерное чудо в авиации
    Бойцы «Востока» показали захваченный штаб ВСУ в центре Гуляйполя
    США проявили интерес к майнингу на Запорожской АЭС
    Онищенко назвал шестидневку идеальным вариантом для России
    В ДНР заявили о стягивании украинских войск к трем ключевым городам Донбасса
    ФСБ задержала в Ставрополе девушку за подготовку теракта против военных
    Трамп заявил об ударе по «террористическим подонкам» в Нигерии
    Роскосмос сообщил о переносе первого пуска ракеты «Союз-5»
    Захарова напомнила о первопричинах трагедии с крушением самолета AZAL
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Украина стала полигоном для латиноамериканского криминала

    Бесконтрольная накачка Украины оружием и людьми оборачивается появлением новых угроз для всего мира. Украинский кризис больше не локальный – он экспортирует нестабильность на другие континенты.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Когда на Украине появится новый гетман Скоропадский

    Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Брюссельская ведьма крадет Рождество

    Из официальных поздравлений ушло слово «Рождество», а на уличных билбордах вместо привычного «Счастливого Рождества!» парижанам желают «Веселых праздников». Кроме того, опасаясь реакции мусульман, в Париже в этом году отменили массовые рождественские мероприятия.

    26 декабря 2025, 10:18 • Новости дня

    Вышла новогодняя серия «Простоквашино» с Путиным

    В серии мультфильма герои «Простоквашино» встретились с Путиным на Красной площади

    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин стал персонажем новогоднего эпизода мультсериала, который вышел в онлайн-кинотеатре Okko и получил название «Настоящий Новый год».

    По сюжету Кот Матроскин и другие персонажи спорят о том, записывает ли президент новогоднее обращение в прямом эфире, и для выяснения отправляются на Красную площадь, передает «Коммерсантъ».

    Там герои в новогоднюю ночь встречают Владимира Путина и записывают обращение вместе с ним. Сценарий эпизода создали Мария Парфенова и Евгения Жиркова, а креативным продюсером выступила Анастасия Махлина.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: «Путин – это неотъемлемая часть жизни всей страны, в том числе и маленьких наших сограждан». Глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева считает, что включение персонажа президента может стать «мягкой силой» для популяризации России и ее культуры.

    Президента в новом мультфильме озвучил пародист Дмитрий Грачев.

    Ранее публиковали кадры, на которых персонаж президента изображен вместе с Дядей Федором, Котом Матроскиным, Шариком, почтальоном Печкиным и другими героями.

    25 декабря 2025, 14:56 • Новости дня
    Путин заявил о главном критерии оценки в конкурсе «Лидеры России. Команда»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета подчеркнул важность командной работы в современном мире.

    По его словам, сегодня это становится значимым конкурентным преимуществом для каждого.

    «Добавлю, что сегодня конкурентным преимуществом человека становится умение работать в команде. Неслучайно в новом сезоне конкурса «Лидеры России» заявки на участие подаются не индивидуально, а в составе команды единомышленников. Готовность конкурсантов работать в команде будет оцениваться в первую очередь», – заявил президент, передает РИА «Новости».

    Он особо подчеркнул, что в нынешнем сезоне конкурса «Лидеры России» главным критерием выбора участников станет именно способность эффективно действовать в команде, пишет ТАСС.

    Ранее председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко, комментируя старт шестого сезона проекта, рассказал газете ВЗГЛЯД, как «Лидеров России» усилили командной игрой.

    25 декабря 2025, 14:14 • Новости дня
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года единства народов России в 2026 году.

    Путин на открытии заседания Госсовета отметил: «2026 год объявлен у нас Годом единства народов России. Вот только что мною подписан соответствующий указ», передает ТАСС.

    Напомним, российский лидер поддержал предложение объявить 2026 год Годом единства народов России.

    В понедельник Путин поручил подготовить этнографическую программу изучения русского народа на 2026–2028 годы.

    25 декабря 2025, 13:30 • Видео
    Трампа ведут к отставке. Это хорошо

    В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    25 декабря 2025, 11:03 • Новости дня
    Путин изменил состав Госсовета

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о включении губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева и врио губернатора Тверской области Виталия Королева, исключил генпрокурора России Александра Гуцана.

    Президент России Владимир Путин подписал указ об изменениях в составе Госсовета, передает ТАСС.

    В Госсовет включены губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев и временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев.

    В документе уточнены названия должностей для ряда участников, особенно для глав регионов, которые ранее были временно исполняющими обязанности и теперь утверждены в статусе губернаторов. Это сделано для соответствия новым формулировкам и структурам власти.

    Из состава Госсовета выведен Александр Гуцан, который был назначен генеральным прокурором России. Его прежнюю роль полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе теперь занимает Игорь Руденя, бывший руководитель Тверской области.

    Госсовет – конституционный орган, ответственный за выработку стратегических направлений внутренней и внешней политики, а также приоритетов социально-экономического развития страны. Членами Госсовета традиционно являются председатель правительства, руководители обеих палат парламента, глава Администрации президента и главы регионов, а по решению президента туда могут быть включены и другие лица.

    26 декабря 2025, 03:55 • Новости дня
    @ MariaVladimirovnaZakharova

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выложила в Telegram-канале фото подарка, который вручил ей в день рождения президент страны Владимир Путин.

    Захарова в среду отметила день рождения, с которым её поздравил президент России, вручив во время неформального общения в Кремле подарок, который именинница назвала «невероятным».

    На черной лаковой шкатулке в стиле палехской миниатюры изображен Кремль и Георгий Победоносец в центре композиции.

    «Распаковка. Бесценно. Красота. День рождения удался. Спасибо», – такими тегами подписала дипломат фото подарка в Telegram-канале.

    На шкатулке можно увидеть карточку отправителя – Владимир Владимирович Путин и небольшой конверт с именем получателя.

    «Невероятная шкатулка. Это просто невероятно, это очень красиво. Тем более я очень люблю наши промыслы. Все наши жанры традиционные, это просто фантастика. И, конечно, Георгий Победоносец, который все это зло, нечисть, гадость пронзает своим копьем. Я считаю, это шкатулка заветная, во всех смыслах этого слова», – приводит РИА «Новости» слова Захаровой в день рождения, которыми она поделилась с журналистами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Симоньян подарила Путину вазу с надписью о воссоединении России с Украиной. Путин подарил владельцу пекарни «Машенька» серебряный складень с иконами. Белорусский лидер Александр Лукашенко подарил Путину картину с видами Валаама.

    25 декабря 2025, 17:52 • Новости дня
    @ пресс-служба

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин создал новогоднее чудо для Варвары Смахтиной, осуществив ее детскую мечту посетить Центр подготовки космонавтов и Большой театр.

    Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с десятилетней школьницей Варварой Смахтиной, мечту которой он исполнил в рамках акции «Елка желаний», сообщает РИА «Новости». Девочка загадала встретиться с космонавтами и посетить Звездный городок, а также узнать, как работает Центр подготовки космонавтов. Ее желание исполнилось – также президент организовал для нее визит на балет «Щелкунчик» в Большом театре.

    В ходе беседы Путин поинтересовался впечатлениями Варвары, пообщался с ее мамой и пожелал семье всего наилучшего в новом году. Дмитрий Песков отметил, что глава государства очень тепло отнесся к девочке и ее пожеланиям.

    Варвара учится в Москве в четвертом классе школы № 152 и увлекается точными науками, побеждает на олимпиадах по русскому языку и окружающему миру. В сентябре 2025 года она была зачислена в математический кружок Малого мехмата МГУ после успешных вступительных испытаний.

    Несмотря на серьезную травму, которую она получила в три года, Варвара с раннего детства интересуется космосом. Она активно посещает лекции и экскурсии, создает макеты планет и мечтает работать с космонавтами, чтобы заботиться об их здоровье, хотя не может стать одной из них по состоянию здоровья.

    Путин традиционно участвует в российской акции «Елка желаний», исполняя мечты детей, а в этом году пообещал осуществить желания еще трех ребят. Ранее он уже выполнил мечту пятилетнего Тимура Рясного из ХМАО, который хотел попробовать себя в роли сотрудника ДПС.

    Ранее пятилетний Тимур Рясной из Ханты-Мансийска подарил президенту Владимиру Путину коллаж с символикой своего города. Президент России ранее помог исполнить мечту мальчика.

    Президент России Владимир Путин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний» на форуме «Мы вместе» и выбрал три шарика-открытки с мечтами детей.

    Путин позвонил семье мальчика, чтобы поздравить его с наступающими праздниками и узнать о впечатлениях от исполнения желания. Тимур попробовал себя в роли инспектора ГАИ.

    Тимур поблагодарил президента и уточнил, может ли он отправить подарок.

    25 декабря 2025, 13:57 • Новости дня
    Путин поздравил Трампа с Рождеством

    @ Павел Быркин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин уже поздравил американского лидера Дональда Трампа с Рождеством, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков сообщил на брифинге: «Президент уже поздравил Трампа с Рождеством и отправил ему поздравительную телеграмму», – подчеркнул он, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь также отметил, что на данный момент не планируется международный телефонный разговор между Путиным и Трампом. По его словам, на сегодняшний вечер таких контактов в расписании Кремля нет.

    В воскресенье помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Кремль планирует направить поздравления президенту США Дональду Трампу с Новым годом и Рождеством.

    Ранее Песков сообщил, что в ближайшие недели у президента России Владимира Путина не запланировано телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом, однако подобный контакт может быть организован при необходимости.

    25 декабря 2025, 16:36 • Новости дня
    Путин выступил за расширение бесплатных мест в российских вузах

    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отметил на заседании Госсовета, что увеличение числа бюджетных мест является важной задачей, однако полностью отменять платное обучение не стоит.

    Президент России Владимир Путин поддерживает расширение бесплатного образования в университетах, но не видит необходимости полностью отказываться от платной формы обучения, сообщает ТАСС. Такое мнение глава государства высказал на заседании Госсовета.

    Владимир Путин подчеркнул: «Нужно, безусловно, расширять возможности получения образования на бюджетной основе, очевидно, но надо ли запрещать совсем платное образование по инженерной специальности? Мы же будем просто сокращать эти возможности». Таким образом, президент не согласился с предложением председателя ЛДПР Леонида Слуцкого отменить платное обучение для будущих инженеров.

    По мнению Путина, расширение бюджетных мест сделает высшее образование доступнее, однако запрет на платное образование ограничит варианты для поступающих. Глава государства отметил важность баланса между бесплатными и платными направлениями обучения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул важность поддержки самостоятельного мышления граждан в эпоху развития искусственного интеллекта.

    25 декабря 2025, 14:29 • Новости дня
    Песков по поручению Путина созвонился с журналистом LCI по поводу Винатье

    Tекст: Ольга Иванова

    По поручению президента Росссии Владимира Путина пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позвонил французскому журналисту LCI в ответ на вопрос о судьбе осужденного в России француза Лорана Винатье.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что по поручению Владимира Путина провел телефонный разговор с журналистом телеканала LCI Жеромом Гарро по поводу дела осужденного во Франции Лорана Винатье, передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул: «Я могу подтвердить, что действительно я звонил по поручению президента и передал эту информацию журналисту».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что впервые слышит о деле французского журналиста Лорана Винатье, осужденного в Москве. Он пообещал разобраться в ситуации, о которой его спросили во время пресс-конференции.

    Напомним, Центр общественных связей ФСБ сообщил, что Лоран Винатье незаконно собирал военные сведения в ходе бесед с экспертами и госслужащими.

    В октябре Винатье получил три года колонии в Москве.

    25 декабря 2025, 16:44 • Новости дня
    Путин заявил о пользе повышения налогов для экономики

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин считает, что повышение налогов при сохранении поддержки ключевых отраслей и выполнении соцобязательств может улучшить экономическую ситуацию в России.

    Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета в Кремле высказался о последствиях повышения налогов, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул, что при грамотном подходе увеличение налоговой нагрузки может принести стране ощутимую пользу.

    «Если мы все вместе обеспечим снижение серых зон в экономике, сокращение вот этого сегмента, если мы обеспечим целенаправленную поддержку критически важных отраслей, предприятий, выполним все социальные обязательства перед людьми и решим вопросы обеспечения безопасности и обороноспособности страны благодаря повышению фискальной нагрузки и сохраним сбалансированность бюджета и экономики, то это не может положительно не отразиться на ситуации в стране в целом и на материальном положении наших граждан», – подчеркнул Путин.

    Президент отметил, что повышение налогов должно сопровождаться адресной помощью ключевым секторам, не допускать ухудшения социальной поддержки и обеспечивать дальнейшее развитие экономики. По его словам, это позволит не просто увеличить доходы бюджета, но и создать условия для улучшения материального положения граждан. Путин добавил, что столь комплексный подход будет способствовать общей стабильности в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что повышение налога на добавленную стоимость до 22% в 2026 году связано с регулированием бюджета.

    25 декабря 2025, 14:58 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости внедрения технологий не по модели «закрытых городов»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета призвал развивать технологии на базе общенациональных усилий, а не по советской модели «закрытых городов».

    Владимир Путин, выступая на заседании Госсовета в Кремле, отметил масштабность современных технологических изменений, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что опыт СССР, когда для ядерного, космического и ракетного проектов создавались «закрытые города» с концентрацией специалистов и ресурсов, сейчас не применим.

    «В данной ситуации и при решении данной проблемы масштаб задачи совсем другой. Не удастся и неэффективно будет где-то кого-то собрать и обеспечить финансирование. Это нужно всем включиться, кто здесь сидит, в эту работу. Всем – каждому на своем месте надо этим заняться. Иначе результата не будет общего», – заявил Путин.

    По мнению президента, современные вызовы требуют вовлечения всех специалистов и ответственного подхода на каждом уровне, а не узкого подхода через организацию замкнутых сообществ.

    Ранее Путин отметил, что вопросы кадров и их подготовки имеют ключевое значение для развития страны.

    25 декабря 2025, 14:51 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости вовлечь 12,2 млн граждан в экономику

    Tекст: Ольга Иванова

    В России в ближайшие семь лет планируется вовлечь 12,2 млн новых участников в экономическую деятельность, при этом особое внимание будет уделено поддержке ветеранов спецоперации и их семей, сообщил президент России Владимир Путин.

    Условия для роста экономической активности населения необходимо создавать в регионах России, заявил президент Владимир Путин, передает РИА «Новости».

    Глава государства подчеркнул, что у каждого региона есть свои особенности, однако всем необходимо формировать такие условия.

    Президент особо отметил важность поддержки ветеранов спецоперации и членов их семей: «Особое внимание надо здесь уделять ветеранам специальной военной операции и членам их семей», – заявил Путин на заседании Государственного совета.

    В ходе заседания президент добавил, что в ближайшие семь лет в экономику страны нужно вовлечь 12,2 млн человек. По его словам, это критически важная задача для обеспечения развития России и устойчивого роста.

    В России насчитывается почти 28 вакансий на одного безработного с рабочей профессией. Глава государства отметил острый кадровый дефицит рабочих специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Путин на заседании правительства заявил о рекордно низкой безработице, снижении инфляции и стабильности основных макроэкономических показателей. Он также отметил, что в последние месяцы в России наблюдается самый низкий за всю историю уровень безработицы – 2,2%.

    25 декабря 2025, 19:20 • Новости дня
    Путин сменил посла в Северной Македонии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По указу президента России Дмитрий Зыков стал чрезвычайным и полномочным послом России в Северной Македонии.

    Указ президента Владимира Путина о назначении 57-летнего Дмитрия Зыкова новым чрезвычайным и полномочным послом России в Северной Македонии опубликован на портале официального опубликования правовых актов, передает ТАСС.

    Прежнего российского посла в Северной Македонии Сергея Баздникина Путин освободил от должности в начале декабря. После возвращения в Москву Баздников возглавил Историко-документальный департамент Министерства иностранных дел России.

    До назначения в Скопье Зыков занимал пост заместителя директора Второго европейского департамента МИД России. Дипломат имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России утвердил Анну Пономареву послом в Чехии. Ранее глава государства назначил Сергея Андреева послом России в Словакии.

    А до этого президент России освободил Алексея Новикова от обязанностей посла в Непале.

    25 декабря 2025, 14:25 • Новости дня
    Песков: Путин дал кабмину ряд поручений по ходу встречи с бизнесом

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин дал ряд поручений членам правительства после обсуждения с бизнесом ряда макроэкономических и прикладных вопросов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что накануне Владимир Путин лично заслушал мнения представителей российского бизнеса и по ходу мероприятия дал членам правительства ряд поручений, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь подчеркнул, что в ходе встречи участники подняли отдельные проблемы, и «президент просил правительство проработать ряд вопросов». По его словам, конкретные поручения были выданы по ходу самого диалога.

    Песков уточнил, что неожиданных вопросов на встрече не возникло, собеседование было предметным и «носило прикладной характер». Представитель Кремля заметил, что работа была сфокусирована на практических вопросах, обсуждавшихся с бизнесом.

    Ранее президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что среди обсуждавшихся тем было высказано предложение о необходимости более динамичного снижения ключевой ставки, учитывая уровень инфляции менее 6% по итогам 2025 года. Также предприниматели затронули макроэкономические проблемы, требующие внимания со стороны правительства.

    Президент России Владимир Путин провел традиционную предновогоднюю встречу с представителями бизнеса в Кремле.

    Глава государства призвал найти справедливое решение спора между банковским сектором и крупными маркетплейсами.

    25 декабря 2025, 14:53 • Новости дня
    Шапша заявил о необходимости перезагрузки профобразования в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Владислав Шапша доложил президенту о комплексных решениях для изменения системы среднего и высшего профессионального образования с учетом потребностей рынка труда.

    Губернатор Калужской области и глава комиссии Госсовета «Кадры» Владислав Шапша на заседании Госсовета выступил с инициативой коренной модернизации систем среднего и высшего профобразования. В своем докладе президенту России Владимиру Путину он подчеркнул, что ключевой задачей на ближайшие годы станет выравнивание требований экономики и содержания образовательных программ, чтобы выпускники были готовы к решению задач, связанных с развитием страны, сообщает РИА «Новости».

    В краткосрочной перспективе, по словам Шапши, надо быстро перераспределить трудовые ресурсы в пользу высокопроизводительных проектов, а также ускорить переобучение и повысить адаптацию кадров для работодателей.

    В среднесрочном периоде потребуется глубокая перезагрузка системы образования, акцент на массовую и целенаправленную подготовку профессионалов.

    Он также сообщил, что в долгосрочной перспективе предстоит обновить образовательные стандарты с учетом цифровой грамотности, гибких навыков и культуры постоянного обучения. Шапша предложил организовать мониторинг профориентации и траекторий студентов на всех образовательных уровнях и расширить проект создания молодежных центров карьеры на всю страну.

    В рамках нацпроекта «Кадры» предложено открыть такие центры в каждом регионе России. Модернизированные кадровые центры, по мнению Шапши, доказали свою эффективность в партнерстве с бизнесом.

    Кроме того, он высказал предложение систематизировать и распространить региональные практики обучения и трудоустройства участников СВО как рекомендации для всех субъектов федерации и работодателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого на заседании Госсовета президент России заявил о дефиците свободной рабочей силы на внутреннем рынке труда.

    Путин также выступил с инициативой ежегодно определять 100 образовательных организаций с низкими показателями трудоустройства выпускников.

    Что касается трудоустройства участников СВО, то в 2025 году более 16,5 тыс. ветеранов спецоперации на Украине и их родственников обратились в фонд «Защитники Отечества» за поддержкой в трудоустройстве, и свыше 66% из них нашли работу.

    25 декабря 2025, 14:44 • Новости дня
    Путин предложил формировать программы поддержки для 100 худших вузов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин выступил с инициативой ежегодно определять 100 образовательных организаций с самыми низкими показателями трудоустройства выпускников, чтобы помочь этим организациям.

    Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам подготовки кадров для экономики страны предложил ежегодно составлять рейтинг ста худших образовательных организаций, передает ТАСС.

    Для формирования этого списка будет использоваться национальный рейтинг Минтруда по трудоустройству выпускников, отражающий уровень занятости и размер зарплат для выпускников каждого учебного заведения.

    Путин подчеркнул, что такие образовательные организации нуждаются не в наказании, а в помощи. Он отметил, что необходимо менять ситуацию в интересах учащихся как в регионах, так и по всей России.

    Президент заявил: «Министерством труда подготовлен содержательный национальный рейтинг по трудоустройству выпускников, который в разрезе каждого образовательного учреждения демонстрирует уровень трудоустройства и размер заработной платы выпускников. <…> На основе этого рейтинга предлагаю ежегодно определять и 100 образовательных организаций, которые, к сожалению, продемонстрировали худший результат. И это как раз тот случай, где нужно помочь изменить ситуацию в интересах учащихся регионов и всей страны».

    Кроме того, российский лидер предложил на основе этого рейтинга ежегодно формировать для подобных вузов индивидуальные программы оздоровления или реорганизации. Он добавил, что работа по улучшению таких учебных заведений будет осуществляться совместно с региональными властями.

    Путин также призвал не допускать «болота» и подчеркнул, что проработка мер поддержки и модернизации проблемных учреждений образования должна стать постоянной частью работы профильных ведомств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на заседании Государственного совета Путин заявил о дефиците свободной рабочей силы на внутреннем рынке труда.

    До этого сообщалось, что новые правила трудоустройства выпускников медицинских вузов предусматривают работу под руководством наставника до трех лет для ряда специальностей.

    А глава Минэнерго Сергей Цивилев отметил необходимость подготовки 300 тыс. инженеров для топливно-энергетического комплекса к 2030 году.

    Россия совершила инженерное чудо в авиации

    Глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что Россия совершила инженерное чудо в обслуживании иностранных самолетов. С 2022 года наши лайнеры Airbus и Boeing остались без технического обслуживания и запчастей от оригинальных производителей. Однако Россия удержала безопасность и масштабы авиаперевозок в стране. Как ей это удалось? Подробности

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    «Великие Луки» помогут созданию атомных подводных лодок нового поколения

    Под конец года в состав ВМФ РФ принята новая подводная лодка – Б-587 «Великие Луки», корабль, который относится ко второй модификации проекта 677 «Лада». Проект рождался с большим трудом, но оно того стоило. Почему подводные лодки данного класса принципиально важны для будущего российского Военно-морского флота? Подробности

    Африка требует расплаты от Франции

    Платить и каяться. Именно это отныне требуют бывшие колониальные территории Африки от своих бывших колонизаторов. Речь идет прежде всего об Алжире, который принял соответствующий закон, объявивший французскую колонизацию преступлением. Это может иметь последствия куда более масштабные, чем просто отношения между Парижем и Алжиром. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

