Верховный суд Карелии вынес приговор жителю Мурманской области за госизмену

Tекст: Денис Тельманов

Верховный суд Республики Карелия признал 33-летнего Владимира Кокловского виновным в государственной измене и приготовлении к диверсии, передает ТАСС. В сообщении прокуратуры отмечается, что мужчина совершал действия, квалифицированные по статье 275 УК России и статьям о приготовлении и покушении на диверсию.

По материалам дела, Кокловскому назначили наказание в виде 18 лет лишения свободы. Первые три года наказания он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть – в колонии строгого режима.

В прокуратуре отдельно подчеркнули, что приговор вынесен с учетом позиции государственного обвинителя. Другие детали о сути совершенных Кокловским преступлений в сообщении не приводятся.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд приговорил жителя Комсомольска-на-Амуре к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в 450 тыс. рублей за передачу информации о деятельности оборонного предприятия спецслужбам Украины.

Суд назначил жительнице Петербурга и Карелии 14 лет колонии общего режима за работу на украинские спецслужбы.

Житель села Оленевка в Крыму получил 17 лет колонии строгого режима за передачу Украине сведений об обороне побережья, которые использовали для ракетных ударов.