Вера Алентова пришла проститься с Владимиром Меньшовым

Актриса Вера Алентова, накануне выписанная из больницы после коронавируса, пришла в Центральный дом кинематографистов в Москве, чтобы проститься с супругом Владимиром Меньшовым, ее сопровождает дочь – актриса и телеведущая Юлия Меньшова.

Проститься с народным артистом РСФСР, режиссером и актером, лауреатом премии «Оскар» Владимиром Меньшовым пришли десятки друзей, коллег и поклонников творчества, передает РИА «Новости». Вдова и дочь сидят на сцене рядом с гробом Меньшова.

В холле Дома кино установлен портрет Меньшова в окружении многочисленных венков, в том числе от ВГИК, Союза кинематографистов, друзей и соратников. В здании играет тихая музыка.

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Напомним, Алентову госпитализировали в конце июня. В понедельник стало известно о смерти мужа актрисы – Владимира Меньшова. В конце июня у него тоже выявили COVID-19.

В среду СМИ заявили, что Алентова якобы оказалась в реанимации, но ее дочь сообщила, что Алентову выписали из больницы, у нее «вырабатываются антитела и она не представляет опасности для окружающих».

Владимир Меньшов будет похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с умершим в январе актером Василием Лановым.