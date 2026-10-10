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Магазины начали изымать грузинские напитки по требованию Роспотребнадзора
Ритейлеры сообщили об изъятии из оборота грузинских напитков
Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России напитков из Грузии, включая воду и алкоголь, продукцию уже снимают с полок магазинов, сообщил источник среди ритейлеров.
Источник среди ритейлеров сообщил, что грузинскую продукцию уже начали снимать с полок российских магазинов, передает РИА «Новости».
«Приостановлен ввоз и оборот в России напитков ряда грузинских производителей, включая воду и алкоголь. Уже предписания Роспотребнадзора исполняются», – сказал источник.
Собеседник агентства уточнил, что меры приняты по всей товаропроводящей цепочке: от логистики до полок в торговых точках, продукция изымается из оборота.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Роспотребнадзор запретил ввоз ряда грузинских вин и воды «Набеглави».
В августе стало известно, что Россия закупила грузинского вина в десять раз больше, чем Украина.
В мае Россия с большим отрывом заняла первое место среди импортеров грузинского вина.