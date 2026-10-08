Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.11 комментариев
Марочко: ВС России заставили ВСУ «половинить силы» в Запорожской области
Активное наступление российских войск в Запорожской области вынудило командование ВСУ разделить резервы, ослабив группировку на ореховском направлении, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
На ряде участков запорожского направления происходят серьезные боестолкновения с противником, сообщил он ТАСС.
«Мы действуем юго-западнее Покровского, очень активно продвигаемся по направлению Новоукраинки, Терсянки и Барвиновки. Следовательно, это все вынуждает Киев половинить силы и средства, которые должны оборонять ореховский участок. А это, в свою очередь, ослабляет ореховскую группировку украинских боевиков», – добавил Марочко.
Ранее в российских силовых структурах отмечали, что резервный рубеж ВСУ севернее Орехова оказался под угрозой. Это связано с ослаблением обороны противника на флангах.