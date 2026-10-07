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    Бездомная старушка довела фаворита Китая до политического краха
    В Киеве начались отключения электроэнергии
    Гендиректор нефтетрейдера Vitol заявил об исчерпании запасов нефти на Западе
    Эксперты объяснили, как людям и растениям пережить стресс от включения отопления
    Песков озвучил планы Путина в день рождения
    Захарова: В Париже полиция месит своих же детей
    Экс-глава Google Шмидт указал на ужас Запада перед «Рассветом»
    Россия вошла в тройку лидеров в мире по запасам титана
    Экс-депутат Госдумы Романов отправился служить в зону спецоперации
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Левый фронт зашел Европе с тыла

    Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».

    38 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему у ИИ никогда не будет сознания

    На наших глазах происходит столкновение двух религий – христианства и веры в пришествие разумного и самосознающего искусственного интеллекта, которому уготовано сменить человечество в качестве доминирующего разумного вида на планете.

    45 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталин и Булгаков боролись с украинским национализмом

    Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.

    38 комментариев
    7 октября 2026, 05:15 • Новости дня

    Брошенные карты и телефоны ВСУ помогли ВС России освободить Голубково

    Брошенные карты и телефоны ВСУ помогли освободить Голубково

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные обнаружили на оставленных позициях ВСУ планшеты и телефоны с координатами точек запуска беспилотников и пунктов дислокации, что значительно помогло при освобождении Голубково Запорожской области, рассказал старший стрелок группировки войск «Восток» с позывным Боцман.

    Брошенные украинскими военными электронные устройства и документы сыграли ключевую роль в продвижении подразделений России на запорожском направлении, передает РИА «Новости». На оставленных позициях бойцы нашли планшеты с картами, зарисовки и телефоны.

     «Под Голубково нашли на позициях ВСУ разведданные, там были точки взлета дронов и пункты временной дислокации, что нам очень помогло», – рассказал Боцман.

    По его словам, обнаруженные сведения оперативно передали старшим групп. Полученные координаты использовались для дальнейшей работы, и артиллерия успешно нанесла удары по выявленным целям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска 6 октября освободили запорожское Голубково. Освобождение Голубкова расширило возможности российских войск в Запорожье.

    Бойцы группировки «Восток» сорвали атаку украинской ДРГ в Запорожской области.

    6 октября 2026, 19:18 • Новости дня
    Ушаков анонсировал встречу Путина с президентом Ирана

    Ушаков: Путин встретится с президентом Ирана Пезешкианом 9 октября

    Ушаков анонсировал встречу Путина с президентом Ирана
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин 9 октября в Туркмении проведет двустороннюю встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «После завершения всех мероприятий, 9 октября, Владимир Владимирович Путин встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом», – сообщил Ушаков, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что лидеры планируют обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы развития двустороннего сотрудничества.

    «Недавно состоялась встреча в сентябре двух лидеров. Сейчас повторно договорились встретиться. Естественно, вопросы развития двустороннего сотрудничества и, конечно, острая ситуация в ближневосточном регионе. Это то, что будет обсуждаться», – добавил Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Ушаков сообщил, что Путин в Бишкеке встретится с Пезешкианом.

    В апреле Путин и Пезешкиан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

    В марте Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана.

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    7 октября 2026, 00:55 • Новости дня
    Экс-глава Google Шмидт указал на ужас Запада перед «Рассветом»

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия находится на этапе развертывания спутниковой сети «Рассвет», а страны Запада уже в ужасе от будущих возможностей ее использования, рассказал бывший глава Google и технический консультант Эрик Шмидт.

    «Правила игры изменились. Сейчас Москва занимается инновациями и улучшением, однако, в отличие от Украины, ресурсов у нее гораздо больше», – заявил бывший глава Google Эрик Шмидт в подкасте The Economist.

    По его данным, до сих пор нет эффективного способа справляться с баллистическими ракетами России, а противобаллистические ракеты, известные на Западе как Patriot, находятся в таком дефиците, что их попросту на всех не хватит.

    Украина имеет на вооружение ракету «Фламинго», но не может производить их в большом количестве.

    «Русские создают крайне мощные так называемые планирующие бомбы, с независимой системой наведения. Они не дают линии фронта сдвинуться и действительно поражают множество целей», – цитирует Шмидта «ИноСМИ».

    Напомним, Россия совершила запуск второй группы спутников «Рассвет» в конце июля. Первую партию, в которую входили 16 аппаратов, вывели на орбиту в марте 2026 года. Проект предназначен для широкополосной передачи данных и подключения к интернету в любой точке планеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт объяснил бессмысленность попытки Киева ограничить работу спутников «Рассвет». Президент Владимир Путин заявил, что развертываемая российская низкоорбитальная группировка не уступает американской системе Starlink.

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    6 октября 2026, 17:38 • Видео
    Латвия доказала свою безнадежность

    Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

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    6 октября 2026, 18:27 • Новости дня
    Семье погибшего командира батальона «Арбат» передали «Золотую Звезду» Героя России

    Замминистра обороны Евкуров передал Звезду Героя России семье командира Гаспаряна

    Семье погибшего командира батальона «Арбат» передали «Золотую Звезду» Героя России
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров передал медаль «Золотая Звезда» Героя России семье погибшего в зоне спецоперации на Украине командира батальона «Арбат» Айка Гаспаряна.

    В церемонии награждения в Министерстве обороны приняли участие отец бойца Арсен Гаспарян и его невеста Виктория, которым вручили медаль и грамоту. На встрече также присутствовали представители добровольческой бригады «Арбат», передает ТАСС со ссылкой на Союз армян России.

    Участники мероприятия поддержали инициативу о проведении соревнований по стрельбе имени Гаспаряна.

    Командир отдельного батальона спецназначения Добровольческого корпуса, состоявший в совете и правлении Союза армян России, погиб в зоне спецоперации в феврале. В октябре у него должен родиться сын.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале командир батальона «Арбат» Гаспарян погиб при выполнении задания.

    В августе прошлого года глава подразделения Саркисян погиб во время атаки смертника в Москве.

    В начале прошлого года создатель батальона пострадал при взрыве в жилом комплексе «Алые паруса».

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    6 октября 2026, 21:41 • Новости дня
    В Киеве начались отключения электроэнергии
    В Киеве начались отключения электроэнергии
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    В украинской столице начались отключения электроэнергии, горожане переходят на генераторы, сообщили военкоры.

    Во многих районах Киева пропало электроснабжение, начались серьезные перебои со светом, сообщили в канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» в Max.

    Из-за долгих отключений света горожане начали подключать генераторы. По данным украинского портала «Новости. Live», бензиновые генераторы вернулись на улицы города, их используют местные жители и предприниматели, пишет РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник жителям Киева предрекли отключения света до 16 часов в сутки в октябре.

    В воскресенье в Киеве начались перебои с электроснабжением.

    На прошлой неделе в городе остановился электротранспорт и пропал свет.

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    6 октября 2026, 20:32 • Новости дня
    Экс-депутат Госдумы Романов отправился служить в зону спецоперации
    Экс-депутат Госдумы Романов отправился служить в зону спецоперации
    @ duma.gov.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший депутат Госдумы от Петербурга Михаил Романов принял решение отправиться на военную службу в зону проведения специальной военной операции.

    «Как офицер запаса Вооруженных сил Российской Федерации я принял решение о заключении контракта о прохождении военной службы с Министерством обороны… С честью приступаю к исполнению воинского долга в зоне специальной военной операции», – заявил политик в видеообращении на своей странице в социальной сети, передает РИА «Новости».

    Парламентарий выразил уверенность, что накопленный опыт работы в Государственной думе обязательно поможет ему на передовой. Он также добавил, что идет вперед ради Родины, народа и президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле петербургский депутат Александр Малькевич отправился в зону проведения спецоперации.

    В сентябре более 80 ветеранов боевых действий получили мандаты депутатов Государственной думы.

    Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин пообещал максимально задействовать навыки участников спецоперации.

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    6 октября 2026, 21:29 • Новости дня
    Эксперт: Испытанием новой ракеты Франция прорекламировала ЕС свой «ядерный зонтик»

    Аналитик Ермаков: Испытание M51.3 подтвердило курс Франции на усиление ядерных сил

    Эксперт: Испытанием новой ракеты Франция прорекламировала ЕС свой «ядерный зонтик»
    @ ariane.group

    Tекст: Анастасия Куликова

    На фоне роста напряженности в Европе испытание стратегической баллистической ракеты M51.3 стало для Франции демонстрацией надежности собственного ядерного потенциала, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по стратегическим вооружениям Александр Ермаков. При этом новая ракета не стала принципиально новым оружием: по своим характеристикам M51.3 близка к предыдущим версиям M51 и M51.2.

    «Франция продолжает модернизировать свои стратегические ядерные силы (СЯС). Испытание баллистической ракеты M51.3 – один из этапов этого процесса», – сказал научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков.

    Как напомнил собеседник, M51.3 – третья модификация ракеты морского базирования M51, которая была принята на вооружение год назад. Париж не раскрывает технические характеристики новой версии, что связано с жестким режимом секретности в сфере ядерных вооружений.

    «Ракета предназначена для ПЛАРБ (подводных лодок атомных с баллистическими ракетами) и сохраняет базовые функции предыдущих версий. Среди основных заявленных улучшений: увеличенная дальность полета, более эффективное преодоление средств противоракетной обороны и повышенная точность», – отметил аналитик.

    По словам Ермакова, при создании новой модификации Франция могла учитывать технический опыт других стран, в том числе России. Однако речь идет не о копировании, а об использовании схожих технических решений, продиктованных общими требованиями к современным стратегическим ракетам. «Как бы то ни было, в M51.3 нет фундаментальных изменений – это именно последовательная модернизация», – добавил он.

    При этом подход Парижа к развитию ядерных сил заметно отличается от позиции Лондона. «В Британии общество и правительство с некоторым скепсисом относятся к ядерному оружию, а финансирование этой сферы остается на сравнительно невысоком уровне – даже при том, что основу арсенала составляют преимущественно американские системы», – заметил Ермаков.

    Франция, напротив, продолжает направлять значительные ресурсы на развитие собственной ядерной компоненты, и у этого есть не только военно-технические, но и политические причины. Эммануэль Макрон активно продвигает идею расширения французских ядерных гарантий на европейских союзников.

    «В контексте текущей политической ситуации в Европе испытание ракеты M51.3 выглядит как демонстрация возможностей: Франция показывает, что ее «ядерный зонтик» остается крепким, актуальным и современным», – заключил Ермаков.

    Ранее Франция провела испытание стратегической баллистической ракеты подводного базирования М51.3. Как сообщает France 24, пуск проводился без ядерного заряда с атомной подводной лодки Le Vigilant у берегов Финистера. Полет отслеживали средства испытательного центра Генеральной дирекции по вооружению Франции (DGA).

    Ракета упала в северной части Атлантического океана в нескольких сотнях километров от побережья. Испытание должно было подтвердить способность субмарины применять M51.3 после планового ремонта и технического обслуживания. Французское Минобороны заявило, что оно проводилось с соблюдением международных обязательств.

    За пуском лично наблюдал Эммануэль Макрон с борта фрегата. Он назвал событие «сильным и четким сигналом». Президент Франции повторил свое утверждение, что для свободы «нужно быть могущественным или внушающим страх». Заявление высмеял ирландский журналист Чей Боуз, отметив, что главу Пятой республики нельзя назвать ни тем, ни другим.

    Напомним, M51.3 стала третьей модификацией французской морской баллистической ракеты M51 и была принята на вооружение в октябре 2025 года. Она превосходит предшественниц по дальности, точности и способности преодолевать противоракетную оборону, и постепенно заменяет ими прежние версии на четырех подлодках типа Triomphant.

    Нынешний пуск вписывается в концепцию передового ядерного сдерживания, с которой Макрон выступил в марте. Она предусматривает более тесные консультации с европейскими партнерами, их участие в учениях и возможность временного развертывания французской стратегической авиации на территории союзников.

    В сентябре к инициативе присоединилась Финляндия, отменившая незадолго до этого действовавший почти 40 лет запрет на ввоз, транзит и хранение ядерного оружия. Замглавы МИД Александр Грушко назвал такое развитие событий однозначно негативным, подчеркнув, что Москва учтет новую реальность в военном планировании.

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    6 октября 2026, 22:43 • Новости дня
    В Сочи временно ограничили доступ на набережные и пляжи

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава города-курорта Андрей Прошунин сообщил, что в акватории происходит открытое горение, а приступить к тушению можно будет после снижения его интенсивности, пока Росгидрометцентр ведет оперативный расчёт направления продуктов горения.

    «Городским оперативным штабом принято решение временно ограничить доступ на морские набережные и пляжные территории. Прошу жителей и гостей Сочи не подвергать себя опасности и дождаться официального решения об их открытии», – написал глава города Сочи в Max-канале.

    Все службы координируются, идет оценка обстановки, принимаются необходимые меры для ликвидации горения. Прошунин уточнил, что на постоянной основе ведётся мониторинг качества воздуха и воды.

    «Рано утром начнётся подробный анализ и визуальный контроль ситуации», – отметил он.

    Ранее глава федеральной территории «Сириус» сообщил об отсутствии превышения загрязняющих веществ. В этот день сообщалось, что у берегов Сочи загорелся танкер.

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    6 октября 2026, 19:48 • Новости дня
    Чиновники Одессы наказаны за использование русского языка

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Одесской области Украины на чиновников составлены административные протоколы за использование русского языка, сообщили в офисе уполномоченного по защите госязыка на Украине.

    В офисе уполномоченного по защите госязыка на Украине уточнили, что административные протоколы были составлены на чиновников Одесского горсовета, а также на чиновников и депутатов Теплицкого горсовета Одесской области из-за того, что они использовали русский язык, передает РИА «Новости».

    В сообщении говорится: «В Теплицкой общине во время пленарного заседания совета русским языком пользовались сельский глава, три должностных лица и семь депутатов. Почти все они признали нарушения и способствовали проведению государственного контроля. По его результатам составлено 11 протоколов».

    Также сообщается, что административные протоколы были составлены на двух заместителей мэра Одессы, которые общались с сотрудником на русском языке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце депутата Верховной рады оштрафовали за русскоязычную рекламу в соцсетях.

    В начале сентября на Украине пригрозили штрафами за русский язык в школьных чатах.

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    6 октября 2026, 23:11 • Новости дня
    Захарова: В Париже полиция месит своих же детей

    Захарова о протестах в Париже: Не слышу обитателей «прекрасного сада»

    Tекст: Катерина Туманова

    Полицейские методы борьбы с протестующей молодежью в Париже удивили официального представителя МИД Марию Захарова, которая высказалась о происходящем в европейской стране по отношению к правам человека.

    «Нормально в Париже полиция месит своих же детей. Что там с озабоченностями и правами человека у Елисейского дворца? Не слышу Каю Каллас и остальных обитателей «прекрасного сада» – подайте голос», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция применила слезоточивый газ на демонстрации учащихся в Париже и задержала около 500 человек на демонстрациях старшеклассников.

    При этом учащиеся лицея в Риме заняли здание под лозунгом «Сделаем как во Франции».


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    7 октября 2026, 01:11 • Новости дня
    Песков озвучил планы Путина в день рождения

    Путин проведет день рождения за рабочими делами

    Песков озвучил планы Путина в день рождения
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин в день 74-летия будет работать согласно графику и проведет ряд телефонных переговоров.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в графике главы государства есть публичные мероприятия, раньше времени о которых он объявлять не стал.

    Часть среды Путин отведет подготовке к международному саммиту в Туркмении, где, кроме участия во многосторонних заседаниях, ожидается серия двусторонних бесед, передает ТАСС.

    «День рождения – это всегда очень, очень такой личный праздник. И, конечно, главное, что для президента, это то, что его поздравляют все его родные и близкие, как все обычные люди», – отмечал ранее Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков анонсировал серию международных телефонных разговоров Путина.

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    7 октября 2026, 01:37 • Новости дня
    Минприроды: Россия вошла в тройку лидеров в мире по запасам титана

    Минприроды: Россия оказалась на третьем месте по запасам титана

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия вошла в тройку мировых лидеров по объемам запасов титана, уступая лишь Китаю и Австралии, сообщили в Минприроды.

    По данным пресс-службы ведомства, объем балансовых запасов оценивается почти в 600 млн тонн, передает РИА «Новости».

    «Что касается титана, Россия обладает одной из крупнейших минерально-сырьевых баз этого полезного ископаемого в мире – ее балансовые запасы оцениваются в 597 млн тонн. Это третье место в мире после Китая и Австралии», – подчеркнули там.

    Ожидается, что по итогам геологоразведочных работ в 2026 году российские компании обеспечат прирост балансовых запасов титана на 165 тыс. тонн.

    Кроме того, в 2026 году на поиск этого ценного металла запланированы частные инвестиции в размере 344,1 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия заняла шестое место в мире по запасам урана. Россия вошла в тройку мировых лидеров по запасам золота. Глава Минприроды сообщил о новых запасах циркония в Заполярье.


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    6 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    МИД назвал условие потери Арменией преференций на газ из России

    МИД предрек Армении потерю преференций на газ при отказе от союза с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин заявил, что пересмотр Ереваном статуса союзнических отношений с Москвой приведет к потере преференций в цене на российский газ.

    Пересмотр армянскими властями союзного статуса двусторонних отношений с Москвой приведет к отказу от предоставляемых Россией льгот, в том числе в цене на топливо, подчеркнул Калугин, передает РИА «Новости».

    «У нас с Арменией объемная договорно-правовая база, которая закрепляет привилегированный, союзнический статус двусторонних отношений. Если армянские власти в рамках «диверсификации» внешней политики хотят этот статус пересмотреть – это их право. Но тогда придется также отказаться от преференций, которые Москва предоставляет только своим союзникам. Один из примеров таких преференций – цена на газ», – сказал он.

    Дипломат отметил, что российская сторона не возражает против закупки Ереваном газа у других стран, так как эта возможность предусмотрена двусторонним соглашением от 2013 года.

    При этом он призвал осознавать альтернативу российским поставкам. Калугин напомнил, что Россия обеспечивает до 85% потребляемого Арменией газа, поставляя около 2,2–2,7 млрд кубических метров в год без экспортных пошлин по фиксированной цене 177,5 доллара за тысячу кубических метров. Кроме того, республика получает российские нефтепродукты без пошлин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российский МИД исключил возможность для Армении найти более выгодные условия поставок газа.

    В субботу зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев предостерег Ереван от превращения в «новую Украину».

    Ранее Москва возобновила подачу природного газа в закавказскую республику.

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    6 октября 2026, 23:40 • Новости дня
    Российские дипломаты в Кишиневе «восхитились» словами Каллас о евробезопасности

    Российские дипломаты «восхитились» словами Каллас о евробезопасности

    Tекст: Катерина Туманова

    Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас 5 октября заявила о том, что приднестровский конфликт не является препятствием для вступления Молдавии в ЕС, заметили российские дипломаты в Кишиневе.

    Они допустили, что верным будет сделать вывод фактическом согласии в Брюсселе с присутствием на территории ЕС российских войск, размещенных в Приднестровье согласно Договору о принципах мирного урегулирования от 1992 года, написали дипломаты Telegram-канале посольства.

    «Отрадно наблюдать признание их роли как гаранта стабильности в регионе. Не означает ли это, что озвученный К.Каллас сценарий станет шагом в сторону формирования евразийской системы равной и неделимой безопасности?» – поиронизировали они.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кишинев анонсировал отказ от вин «Изабелла» и «Лидия» ради вступления в ЕС. Молдавия подготовила план по вступлению в ЕС к 2028 году.

    При этом Еврокомиссия разработала механизм защиты ЕС от новых стран-участниц.


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    6 октября 2026, 18:29 • Новости дня
    МИД заявил о готовности обсудить с Ереваном будущее военной базы в Гюмри

    МИД: Россия готова обсудить с Арменией будущее военной базы в Гюмри

    Tекст: Дарья Григоренко

    Директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин заявил, что Москва готова рассмотреть все вопросы о военной базе в Гюмри в рамках предложенного армянской стороной разговора о перспективах двусторонних связей.

    Москва готова к диалогу с Ереваном по поводу 102-й российской военной базы, если обсуждения будут опираться на действующие двусторонние соглашения о пребывании контингента, пишет РИА «Новости».

    «Конечно, готовы рассмотреть всю совокупность вопросов вокруг нашей базы в рамках предложенного армянской стороной предметного разговора о перспективах российско-армянских связей», – сказал Калугин.

    По его словам, в ходе такого диалога предстоит затронуть публикации в некоторых армянских СМИ, направленные на дискредитацию российских военных и представление их нахождения в стране как оккупации. Дипломат отметил, что серьезной альтернативы российскому военному присутствию не существует.

    Калугин добавил, что большинство жителей Армении прекрасно понимают ситуацию и поддерживают сохранение базы, что подтверждается результатами социологических опросов и высоким интересом местного населения к дням открытых дверей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на слова премьер-министра Никола Пашиняна о российской базе в Гюмри цитатой Михаила Булгакова.

    Президент России Владимир Путин предупредил о готовности вывести военную базу в случае официального запроса Армении.

    Летом российское дипломатическое ведомство сообщило об отсутствии сигналов от Еревана о закрытии военного объекта.

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    6 октября 2026, 22:30 • Новости дня
    Вооруженный ножом подросток ранил врача скорой помощи в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    В центре Москвы 17-летний юноша ранил ножом врача скорой помощи: он заперся в туалете квартиры на улице Антонова-Овсеенко, а затем внезапно набросился на прибывших к его матери медиков.

    Врачи приехали на вызов к матери нападавшего. В результате происшествия один специалист получил ранения, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

    «Инцидент произошел в квартире жилого дома на улице Антонова-Овсиенко. По предварительным данным, бригаду скорой помощи на дом вызвала проживавшая там женщина. Ее 17-летний сын заперся от прибывших медиков в туалете, а когда те начали стучать в дверь, открыл ее и набросился на врачей с ножом, один пострадал», – сообщил источник.

    По предварительной информации, причиной агрессии стал испуг юноши за состояние здоровья матери.

    Позже стало известно, что 17-летнего юношу доставили в специализированное лечебное заведения для людей с психическими расстройствами. Предварительно, подросток состоял на учете в ПНД с аутизмом.

    «Мать парня также доставлена в специализированную больницу, она также находится на учете у психиатра», – добавил информатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пьяная женщина в августе избила фельдшера скорой помощи под Петербургом, а в августе нетрезвый молодой человек избил фельдшера и водителя скорой. Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на фельдшера скорой помощи в Петербурге.

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    Украина лишается последних долларовых доходов

    Миллиарды долларов убытков и потеря до 40% посевных площадей. Такой результат зернового кризиса ждут на самой Украине. Однако просьбы о помощи европейскими политиками игнорируются. Брюссель отказывает и в деньгах, и в использовании европейского маршрута для вывоза зерна с Украины. Подробности

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    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

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    Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ

    В Киеве в субботу полностью перекрыто движение по Северному автомобильному мосту через Днепр в результате атаки российского беспилотника. По данным Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении логистики ВСУ. Ранее на этой неделе прекратилось движение по Южному мосту. Почему российская армия перешла к ударам по ключевым мостам Киева и как это сказывается на переброске резервов и западной техники с левого берега Днепра на правый? Подробности

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    Школьный протест вызвал политический взрыв во Франции

    Массовые беспорядки школьников, охватившие Францию, на глазах перерастают в нечто более серьезное. Теперь к молодежи присоединились взрослые – в ответ на «невиданные репрессии, которые организовало правительство» (по словам левых политиков). Как французское руководство планирует утихомирить бунтующих – и чем они настолько недовольны? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Латвия доказала свою безнадежность

      Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

    • Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

    • Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

      Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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