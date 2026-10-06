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Российские войска освободили запорожское Голубково
Подразделения группировки «Восток» освободили Голубково в Запорожской области.
Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Голубково в Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.
Было нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты около Дибровы, Ивановки Днепропетровской области, Вольнянки и Общего Запорожской области.
При этом ВСУ потеряли свыше 240 военнослужащих, бронемашину и орудие полевой артиллерии.
Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Благодатовки, Изюма, Червоного Оскола Харьковской области и Маяков Донецкой Народной Республики.
Потери ВСУ при этом составили до 235 военнослужащих, три бронемашины и артиллерийское орудие, перечислили в Минобороны.
Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Василевской Пустоши, Высокоивановки, Краматорска, Красного Молочара и Славянска Донецкой Народной Республики (ДНР).
Противник при этом потерял до 195 военнослужащих, бронемашину, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии у Белозерского, Марьевки, Роганского, Святогоровки ДНР и Новопавловки Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.
В Доброполье штурмовые группы 51-й армии продвигаются в центральной части города. Подразделения морской пехоты наступают в его северной части, а также продолжают уничтожать противника на территории шахты «Добропольская». В течение прошедших суток были освобождены 52 здания, уничтоженыдо 20 украинских военнослужащих.
Всего в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований за этот период составили свыше 535 военнослужащих, бронемашина и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.Напомним, накануне российские войска зачистили от противника запорожскую Самойловку.
В минувшие выходные российские войска взяли под контроль Новую Казачью в Харьковской области.
В конце недели ВС России освободили харьковские Грачевку и Сердобино, сумскую Малую Рыбицу.